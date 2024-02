Stjerne gikk fra LSK til VIF: – Mimmi banet vei

Mimmi Löwfenius Veums stue er full av lagvenninner.

29-åringen er blitt tatt på sengen av resten av VIF-laget, og tørker en tåre i øyekroken når hun reflekterer over hele situasjonen.

Som et ledd i sesongoppkjøringen har nemlig den regjerende seriemesteren lagt en teambuildingsdag til nettopp Veums hjem på Kløfta.

Og ingen fortalte henne om det på forhånd.

– De er verdens fineste gjeng. Dette er utrolig hyggelig. Herregud. Jeg blir helt satt ut, sier angrepsstjernen.

– Ekstremt varmende

To måneder har snart gått siden Toppseriens heteste angriper pådro seg alvorlig korsbåndsskade i cupfinalenederlaget mot Rosenborg på Ullevaal.

Kombinasjonen langtidsskade og rehabilitering av hus er langt ifra ideell, og derfor smaker det ekstra godt for Veum at resten av VIF-gjengen – i samarbeid med hennes ektemann Sondre – bestemte seg for en surprise-variant av det oppussingsmessige slaget.

– Det er ekstremt varmende, og utrolig fint av dem. Når man er skadet, og det skjer så mye, betyr det kjempemye å få litt kvalitetstid med denne gjengen, sier angriperen.

Se hvordan VIF-spissen reagerte da hun kom hjem i videoen under!

Fjorårets sjokkovergang banet vei for ny

Svensk-norske Löwfenius Veum var ett av 2023s store navn i norsk fotball, da hun markerte seg både med kontroversiell overgang fra LSK Kvinner til Vålerenga i sommer og etterlengtet landslagsdebut og seriemesterskap i høst.

Nå mister hun trolig hele 2024 grunnet skaden, men det er langt ifra slik at Vålerenga ligger på lagsiden i sitt forsvar av tronen.

Forrige sesongs beste midtbanespiller i ligaen – kåret av TV 2 – Emma Stølen Godø er blant de mest markante nykommerne. Og også hun har tatt turen fra nettopp LSK Kvinner.

– Mimmi banet vei for meg, så da kan jeg jo bare følge etter. Med Mimmi er det mye action. Det er artig at det skjer litt. Det var ikke så artig å miste henne i sommer, men sånn er fotballen. Det var fint i Lillestrøm også. Men Vålerenga tror jeg blir veldig bra.

– Har du blitt tatt godt imot?

– Ja. Jeg kommer jo fra Lillestrøm, så det er overraskende. Men folk er hyggelig, sier Godø med et smil mellom oppussingsslagene.

SCORET MOT VIF I FJOR: Daværende LSK-spiller Godø feirer scoring på Intility i september. Til venstre i bildet ser man en skuffet Mimmi Löwfenius Veum. Foto: Lise Åserud/NTB

– Jeg overtalte henne

Löwfenius Veum sitter selv godt plassert i godstolen og ydmykt observerer sine lagvenninner male veggen i hennes egen stue. Fascinasjonen for Godø er tydelig og gjenforeningen med hennes gamle lagvenninne er hun henrykt over.

– Det var jeg som overtalte henne.

– Hvordan er det å få Emma til Vålerenga?

– Jeg synes det er kult. Jeg synes det er et riktig steg å ta. Det blir veldig bra. Og så er det jo veldig hyggelig å ha Emma med på laget. Det blir dritbra. Emma er god, og har enda mer å by på. Så jeg gleder meg til å se det, sier Veum.

Se hvordan oppussingen utartet i videoene under!

Ser frem til å forsvare gull

En annen som er meget fornøyd med signaturen til Godø er jevnaldrende Olaug Tvedten. Midtbanespillerne kjenner hverandre godt fra aldersbestemte landslag.

– Det er en meget god signering for oss. Både på og utenfor banen. Jeg tror det kan bli veldig bra, og gleder meg veldig til å spille med henne. Det vil gi oss litt forskjellige kvaliteter på midten. Det blir kjekt å ha en god venn utenfor banen også, sier teknikeren.

Høstsesongen i Toppserien endte med glede for VIF, som etter to sesonger uten gullsmak i ligaen klatret tilbake på tronen og tok sitt andre ligagull i klubbens historie. Det betyr at de nå har noe å forsvare.

– Det er en fin posisjon. En posisjon som vi liker veldig godt. Nå har vi hatt to år der jeg og Vålerenga har vært i en posisjon der vi har vært litt underdogs til gullkampen. Vi har vært antatt topp tre, men kanskje ikke favoritter til å ta gull. Nå er vi oppi der. Det er kult å ha den posisjonen også. Jeg har iallfall aldri vært i den posisjonen, så det blir kult, sier Olaug Tvedten.

Og hennes nye lagvenninne Godø er klar på at favorittstemplet tas godt imot på Valle.

– Det må vi tåle. Sånn er det bare. Det blir kjekt.

