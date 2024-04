– Stiller spørsmål om hvor mange sjanser de skal få

– Hvis dette ryker nå, så ryker mange drømmer på Romerike, sier Magnus Ødegård Sandnes.

Han er supporter både av Lillestrøm Sportsklubb og LSK Kvinner FK. Sammen med Espen Morfjord driver han LSK Kvinner-podkasten «Fra sidelinja».

Nå blør deres gule og svarte fotballhjerter i krisen toppserieklubben er inne i.

Sammen har de derfor - med godkjennelse fra klubben - startet en Spleis-innsamling for LSK Kvinner FK.

– Det er mer enn en Spleis som må til, men vi håper det kan bidra, sier Morfjord.

– Kanskje kan dette åpne øynene til folk for situasjonen - at folk og bedrifter våkner opp og bidrar, sier Ødegård Sandnes.

LSK Kvinner-trener André Bergdølmo lider med kollegaene som er permittert, men er klar på at situasjonen klubben står i ikke er bærekraftig på sikt.

– Vi kan ikke bare håpe at noen skal komme og redde oss, sier Bergdølmo til TV 2.

LSK Kvinners hovedtrener André Bergdølmo. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

LSK Kvinner og Lillestrøm kvinner?

Det er flere som er kritiske til det som har skjedd i og rundt LSK Kvinner de siste årene.

– Dette går utover hele merkevaren LSK og skaper stor splittelse i «Fugla-familien», sier supporter Fredrik Østbye.

Han betegner seg som Lillestrøm-patriot og støtter både herre- og kvinnelagene i gult og svart. Han sitter i styret i LSK-hallen AS og var nylig én av kandidatene til jobben som markedssjef i nettopp LSK Kvinner.

I en drømmeverden for Østbye hadde begge kjønn drevet toppfotball i én og samme klubb, men han ser på det som vanskelig i dagens situasjon.

– Det er trist for unge jenter som drømmer om å spille med LSK-logoen på brystet, sier Østbye.

– Jeg vet da faen hvem som skal rydde opp, men noen må ta tak!

Lillestrøm Sportsklubb og LSK Kvinner FK er to separate klubber som har en samarbeidsavtale, spiller i like farger og har tilnærmet lik logo.

Sistnevnte har i dag et damelag i Toppserien og et reservelag i 2. divisjon, mens Lillestrøm Sportsklubb har et herrelag i Eliteserien, en stor junior- og barneavdeling og et damelag i 2. divisjon - samme avdeling som LSK Kvinners FKs reservelag.

– Jeg vet ikke hvor Lillestrøm vil med damesatsingen sin, men jeg tror ikke de klarer å skape en toppfotballsatsing uten oss, sier Bergdølmo i dag.



På årsmøtet like før jul i 2022 ble det av Lillestrøms medlemmer stemt ned et forslag om å innlemme LSK Kvinner FK i Sportsklubben. Argumentene for avslaget var i stor grad knyttet til økonomi og at det heller var ønskelig å satse på Sportsklubbens eget kvinnelag, som da var i 3. divisjon.

– Jeg opplever at det er splittelse i lokalmiljøet om denne saken. Vi opplever vel ikke helt den samme kjærligheten som herrelaget, sier Bergdølmo.

– Men jeg mener det er veien å gå at vi blir én.

At forslaget om innlemmelse ble nedstemt, mener supporter Østbye delvis skyldes LSK Kvinner-ledelsen selv.

– Dokumentet som ble levert inn fra LSK Kvinner til det årsmøtet var utrolig svakt arbeid. Det ødela omdømmet og mye av muligheten for en sammenslåing, mener Østbye.

Han peker blant annet på at LSK Kvinner la frem en forventning i forslaget om at Lillestrøm Sportsklubb skulle bygge en egen arena for kvinnelaget i løpet av noen få år.

Østbye mener lederskapet i LSK Kvinner de siste årene er preget av stormannsgalskap og maner til fornuft i fremtiden.

– Det skriker etter lederskap som kan lede klubben trygt fremover. Budsjettet i år virker ikke gjennomtenkt og jeg setter et stort spørsmålstegn ved ledelsen i klubben, sier Østbye og peker på at klubben i 2024 har budsjettert med 4,3 millioner mer i inntekter enn i fjor.

Krever svar fra lokalmiljøet

Flere andre kilder som har vært i eller rundt LSK Kvinner de siste 10-15 årene gir også uttrykk til TV 2 for at de mener klubbdriften har vært under enhver kritikk: At det er er blitt gamblet og budsjettert med sportslig suksess og at klubben ukritisk og over evne har forsøkt å henge med på en toppsatsing.

Det kjenner ikke styreleder Rune Øien seg igjen i.

– I min tid i klubben har vi vært nøysomme med kostnader og vi har spilt etter de spillereglene som ligger der for en satsing i Toppserien, sier Øien, som har vært styreleder siden mai 2021.

KRITISERES: Styreleder i LSK Kvinner Rune Øien. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Mandagens offentliggjøring av krisen i klubben mener han er et ærlig spørsmål til omgivelsene om det er mulig å drive en toppsatsing for kvinner på Romerike.

– Det er nå eller aldri. Nå krever vi et svar fra omgivelsene på dette, sier styrelederen.

Det er ikke første gang LSK Kvinner. Høsten 2022 ble klubben plassert i rød sone av Norges Fotballforbund og måtte i løpet av årets tre siste måneder innhente to millioner kroner for å redde situasjonen.

I fjor høst måtte «et millionbeløp» innhentes for å forhindre et for stort underskudd. Likevel gikk klubben 1,5 millioner i underskudd.

Nå lyser det rødt igjen: Fem millioner må inn for at 2024-regnskapet skal gå i balanse.

Gutta bak Spleis-aksjonen håper situasjonen hos LSK Kvinner kan reddes nok en gang og at det fra nå vil bli en endring i klubbdriften til det bedre.

– Men det er klart man kan stille spørsmål om hvor mange sjanser de skal få, sier Ødegård Sandnes.

LSK Kvinner-trener Bergdølmo har full forståelse for at spørsmål om bærekraften rundt klubbsatsingen kommer.

– Vi kan ikke bare sitte her, få fem millioner av noen og være fornøyde med det for å vente på neste smell. Nå må vi legge en strategi hvor vi bygger oss bærekraftige i årene som kommer, sier Bergdølmo.

– Vi sloss i det samme sponsormarkedet som Lillestrøms herrelag, det lokale næringslivet sliter selv økonomisk og vi kan ikke i kvinnefotballen basere oss på store inntekter fra spillersalg. Det er ikke nok.