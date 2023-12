Sterkt uenig i uttak: – Jeg ringte ham og luftet min frustrasjon

Skiløperen fra Follebu leder Skandinavisk Cup sammenlagt, men ble veid og funnet for lett for den opprinnelige Tour de Ski-troppen.

Silje Theodorsen, som leder cupen på damesiden, er tatt ut i den 19 manns store troppen.

– Jeg føler meg forbigått. Når jeg leser uttakskriteriene, så føler jeg at jeg burde vært med. Resultatene mine burde veid tungt nok til å få en plass.

Det sier Stenshagen til TV 2.

– Jeg fikk beskjed om at jeg var veid og funnet for lett etter de siste rennene i Skandinavisk Cup.

– Følte meg forbigått

Torsdag kom det flere forfall: Verken Simen Hegstad Krüger eller Johannes Høsflot Klæbo stiller på grunn av sykdom.

Erstatterne er sprinteren Ansgar Evensen og Henrik Dønnestad, som ble nummer tre i siste verdenscuprennet før Touren.

Sett denne?

Det fikk Stenshagen til å slå på tråden til landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Jeg ringte ham og luftet min frustrasjon. Følte det var riktig, da jeg følte meg forbigått.

27-åringen fortsetter:

– Jeg hadde en lang prat med Nossum. Vi ble vel enige om å være uenige med tanke på prioriteringen av sprintere i et konsept som Tour de Ski, sier Stenshagen.

I forrige Tour de Ski ble Håvard Moseby, som leder av Skandinavisk Cup, tatt ut. Året før ble Didrik Tønseth tatt med fordi han ledet cupen.

– Jeg prøvde å adressere problemet med hvordan de vektlegger Skandinavisk Cup. Både med forbundets og FIS´retningslinjer, blir jeg straffet for å være fra en god nasjon, sier Stenshagen.

I NORGESTOPPEN: Mattis Stenshagen går i mål på 10 km langrenn fri teknikk under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Geir Olsen

Nettstedet langrenn.com har tidligere skrevet om Stenshagens frustrasjon.

Team Swix-løperen stempler samtalen med Nossum som «konstruktiv».

– Han lyttet. Den dagen alle er enige om alle uttak, er vel langrennssporten død. Men jeg stiller meg fortsatt undrende til uttakskriteriene. I år er det lagt stor vekt på hvorvidt en utøver kan kjempe om sammenlagtseieren i sprintcupen, når det gjelder fordelingen av plasser utover grunnkvoten.

I utgangspunktet har sammenlagtleder Stenshagen friplass, i henhold til FIS' retningslinjer.

– Jeg antar at FIS sin intensjon er å belønne sammenlagtlederen i Skandinavisk Cup, med friplass til Tour de Ski, men i år har Skiforbundet valgt å strukturere troppen slik at jeg kommer tapende ut, mener Stenshagen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum svarer følgende i en SMS til TV 2:

– Vi har brukt sesonginformasjonen og de skirennene som er gått i år som underlag for uttaket. Vi hadde en god samtale om akkurat det i går. Vi føler vi har tatt ut en meget god tropp som både skal slå fra seg både i totalen og i enkeltdistanser.

TRENER: Eirik Myhr Nossum sier at han og Stenshagen hadde en «god» samtale om temaet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Tour de Ski-troppen: Kvinner Bergane, Margrethe – Konnerud IL, Equinor Rekruttlandslag Fosnæs, Kristin Austgulen – Fossum IF, Equinor Rekruttlandslag Kalvå, Anne Kjersti – Lundamo IL Myhrvold, Mathilde – Vind IL Skistad, Kristine Stavås – Konnerud IL Slind, Astrid Øyre – Oppdal IL Theodorsen, Silje – Kvaløysletta SL (leder COC) Weng, Heidi – IL BULWeng Lotta Udnes – Nes Ski Menn Amundsen, Harald Østberg – Asker SK Golberg, Pål – Gol IL Jenssen, Jan Thomas – Hommelvik IL, Team Elon Midt-Norge Jenssen, Matz William – Njård langrenn, Team Elon Oslofjord Dønnestad, Henrik – Gulset IF, Team Elon Oslofjord

Evensen, Ansgar – Vind IL Nyenget, Martin Løwstrøm – Lillehammer SK Taugbøl, Håvard Solås – Lillehammer SK Tønseth, Didrik – Byåsen IL Valnes, Erik – Bardufoss og Omegn IF

– Har egentlig ingenting å si

I en presisering på egne nettsider datert 19. desember skriver Skiforbundet at «leder av Skandinavisk cup etter Vuokatti ikke automatisk har friplass til Tour de Ski.»

I sesonginformasjonen er resultater i verdenscupen vektlagt foran resultater fra Skandinavisk Cup.

Sprintere som er topp 20 i sprintcupen er altså prioritert foran allrounderen Stenshagen.

Et kjapt tastetrykk viser at Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Ansgar Evensen, Matz William Jenssen, Harald Østberg Amundsen og Pål Golberg alle er topp 20 i sprintcupen.

Niendeplasserte Even Northug er ikke tatt ut til Tour de Ski.

Stenshagen sier at flere har tatt kontakt med ham og lurer på om han er blitt syk, siden de ikke har sett navnet hans i den norske troppen, selv etter Klæbo og Krügers forfall.



– De ser nok på det som viktigere å ha nok sprintere til å prestere i sprintrennene, og ser ikke på mine sammenlagtsjanser som gode nok, forteller Stenshagen.

– Jeg har forståelse for at verdenscupresultat veier tungt. Men går du fort på det nest høyeste nivå, er det en indikasjon på at du kommer til å gjøre det godt på det øverste nivået, legger han til.



– Hva gjør dette med deg?

– Motivasjonen er på topp, men det er demotiverende at det finnes litt varierende begrunnelser med tanke på uttak. Uavhengig av hvor godt man presterer i Skandinavisk Cup, så har det egentlig ingenting å si opp mot løpere som har verdenscupresultat å vise til, ved utøvelse av skjønn.

Tour de Ski innledes med sprint i Toblach 30. desember.