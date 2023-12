Sterke reaksjoner på VM-parti: – Skandale

Siste: Sjef for klagekomiteen i VM, Pavel Tregubov, bekrefter til NRK at spillerne straffes. Begge har fått null poeng etter partiet. Han sier også at spillerne har anket.

Partiet som får sjakkekspertene til å koke ble spilt av Jan Nepomnjasjtsjij og Daniil Dubov.

Russerne flyttet hestene sine frem og tilbake, som gjorde at det ble en kjapp remis.

Da partiet ble avsluttet, var brikkene tilbake i startposisjonen.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer reagerer sterkt og ber turneringsledelsen om å slå hardt ned på hendelsen.

– Jeg mener at de må utestenges fra turneringen på dag to, hvis man skal ta kampfiksing på alvor. Men jeg tror ikke at det kommer til å skje, sier Hammer.

STEILER: Jon Ludvig Hammer (til venstre) mener at spillet bør få følger for Jan Nepomnjasjtsjij (til høyre) og Daniil Dubov. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2 og Stanislav Filippov / AP / NTB

– Fniser

Han reagerer også på spillernes oppførsel.

– Jeg synes det er skuffende å se at spillerne selv sitter og fniser med hverandre før partiet startet, sier Hammer.

Etter hans syn er det bevist utover rimelig tvil at det var avtalt spill. Hammer forklarer:

– De spilte dårlige trekk med vilje, som ga motstanderen muligheten til å få en svær fordel, hvor motstanderne da istedenfor å ta muligheten til å bli stående best og kanskje ta over ledelsen i VM i lynsjakk, heller kopierte motstandernes trekk.

På X kaller han dem «idioter som risikerer karrierene sine».

LEDER: Daniil Dubov og Jan Nepomnjastsjij er blant åtte spillere i delt ledelse etter dag én. Altså hadde begge muligheten til å ligge alene i tet. Foto: Lennart Ootes / Fide

– Skandale

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), men har foreløpig ikke fått svar.



Også i NRKs studio reagerte ekspertene sterkt.

– Jeg synes det var en skandale. Hvis de hadde gjort det i en turnering hvor jeg hadde vært turneringsleder, hadde jeg dømt begge til tap, sier kanalens ekspert Torstein Bae.



Ekspertkollega Atle Grønn stemmer i:

– De gjør noe man bør diskutere de etiske sidene ved. Vi er vant til remiser, det er lov. Det de gjør er her, er jeg ikke sikker på om er lov. De viser ringakt for VM og for sjakkspillet.



– Slik som de spiller, er det ganske tydelig at de har avtalt det på forhånd. Det er jeg ikke sikker på om de har lov til. Så er det at de spiller på en måte … De spiller tullesjakk, fortsetter Grønn.

Bae kritiserer turneringsledelsen for ikke å gjøre noe med saken.

– Jeg synes de burde blitt straffet hardt for dette her. Det var absolutt ikke akseptabelt det de to russerne gjorde her, og da håper jeg Nepomnjasjtsjij blir slaktet i dette partiet som en straff for sin synd, sier Bae.

SKANDALE: Torstein Bae bruker sterke ord om russernes parti. Foto: Erik Edland

Han sikter da til Nepomnjasjtsjijs følgende parti, som var mot Magnus Carlsen. Det endte med remis.

Ved endt dag er Carlsen i delt ledelse sammen med sju andre, blant dem Dubov og Nepomnjastsjij.

Lynsjakk-VM avgjøres lørdag.