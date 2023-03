Sterke reaksjoner etter skandalehelg: – En sørgelig sak

– Dette er en litt sørgelig sak. Jeg er spent på hva som skjer videre.

Det sier Bjørnar Erikstad til TV 2. Han er daglig leder i stiftelsen VI, som jobber med å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter som funksjonsfriske.

Flere medier har skrevet om helgas bordtennis-NM, hvor flere parautøvere trakk seg i protest etter å ha følt seg nedprioritert for andre året på rad.

– Jeg synes det er trist, men samtidig er det viktig at det kommer frem og man får det opp på bordet. Det er bra at utøverne sier ifra, sier Erikstad, som selv har deltatt i flere Paralympics som seiler.

I 2015: Årets mannelige funksjonshemmede utøver Bjørnar Erikstad får prisen på Idrettsgallaen på Hamar lørdag kveld. Programleder Anne Rimmen. Foto: Terje Bendiksby

Dette har skjedd

– De forholdene vi ble møtt av der nede var ikke NM verdig. Det var ikke pyntet til mesterskapet, ikke satt opp bord og nettene var skjeve. Det var rett og slett ikke klargjort til et mesterskap.

Tommy Urhaug er en rutinert herremann i bordtennis-miljøet. Vestlendingen, som kan skimte med Paralympics-gull og flere EM- og VM-medaljer, er rett og slett sjokkert over hva han opplevde under helgas NM.

For ett år siden haglet kritikken fra flere paraprofiler om behandlingen de opplevde under NM i Bergen.

Forbundet lovet bedring. Derfor regnet Urhaug med at alt skulle være i orden under årets mesterskap.

Men da parautøverne ble henvist til treningshallen til arrangørklubben Fornebu BTK som eneste gruppe, var Urhaug én av tre parautøvere som trakk seg fra hele mesterskapet.

FRUSTRERT: Tommy Urhaug. Foto: Torstein Bøe

Sterke anklager

– Det er helt uforståelig. Ingen forstår det. Det ble skrevet så mye om i fjor og så greier man å gå i samme felle igjen. Hvorfor det skjer igjen er uforståelig, sier Urhaug til TV 2.

En annen som trakk seg fra turneringen er Steffen Lande Salomonsen. Han har fortalt om sin opplevelse på egen Facebook-profil.

Der påstår han at ble utsatt for et diskriminerende personangrep og at han ble kalt for et «jævla søppelmenneske» etter å ha konfrontert arrangøren med forholdene.

Han holder fast ved hendelsesforløpet overfor TV 2.

– Jeg følte at jeg ble diskriminert. Jeg ga beskjed at dette ikke var greit, sier han om hendelsen fredag.

Solomonsen fortsetter:

– Jeg synes det gøyeste i verden er å spille bordtennis. Etter at det skjedde, mistet jeg helt lysten til å spille. Jeg følte meg ganske liten.

Olav Haraldseid, fra arrangørklubben, var mannen som havnet i konfrontasjonen.

– I min verden var det en misforståelse. Jeg sa at «det han kom med var forbanna søppel». Det burde jeg ikke sagt og jeg har sagt unnskyld for det, forteller Haraldseid til TV 2.

Han forteller at arrangørklubben stiller seg uforstående til kritikken da de har etterlevd kravene fra forbundet – men at de «av hensyn til tilbakemeldinger» flyttet resten av kampene inn i hovedhallen.

– Vi har hatt sluttspillfinaler der og det er ingen funksjonsfriske som har klaget over å spille der.

President tar selvkritikk

– Jeg forstår absolutt reaksjonen. Det er helt utilgivelig at sånt skjer og det er noe vi kommer til å slå ned på, sier president i Norges Bordtennisforbund, Christian Ibenfeldt.

Ibenfeldt innrømmer at hendelsen ikke er bare arrangørklubbens feil, men også forbundets.

Da TV 2 pratet med ham søndag ettermiddag beskrev han en anspent stemning i hallen på mesterskapets siste dag.

– Det har ikke vært veldig hyggelig, for å si det sånn.

Helgas NM vil få konsekvenser. Mandag har Ibenfeldt kalt inn til en et ekstraordinært styremøte hvor saken er hovedtema.

Der blir også konfrontasjonen et tema. Ibenfeldt bekrefter at det kommer en varslingssak etter hendelsen.

– Hvis versjonen til Salomonsen er korrekt, tror jeg det sier seg selv om hva som vil skje.

Salomonsen selv håper det ikke bare kommer tomme ord ut av møtet.

– Jeg er ganske fortvilet. I fjor var det møter på møter og masse ord om at det skulle bli bedre. Det har ikke blitt bedre. Jeg håper det møtet ikke bare er ord, men at det faktisk skjer handling etterpå. Det trengs.