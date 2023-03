Stenger ute Formel 1-hypen: – Må huske at nåløyet er trangt

Dennis Hauger er klokkeklar på at han kun går for seier i 2023, men ber samtidig om litt tålmodighet fra publikum.

KLAR FOR SESONGSTART: Dennis Hauger var hjemme i Norge på en kort visitt før Formel 2-sesongen begynner i Bahrain første helgen i mars. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg vil nok ikke være fornøyd med noe annet enn seier i mesterskapet. Det er den mentaliteten jeg går inn i sesongen med. Jeg vil ikke tenke mindre enn det.

Dennis Hauger er tydelig på hva som gjelder i 2023: vinne Formel 2 sammenlagt.

Fra starten av mars til slutten av november står 28 løp, fordelt på 14 runder, på kalenderen til 19-åringen.

I potten? En potensiell Formel 1-billett.

– Jeg vil si at det er et ekstremt viktig år sånn sett. Jeg går inn i min andre sesong i Formel 2. Jeg har litt mer erfaring, litt mer kunnskap om serien og om bilen. Jeg vet mer hva jeg vil. Og jeg har en følelse av at ting stemmer mer. Så jeg føler at dette er et år jeg kan vise hva jeg er god for, sier han.

– Skulle gjerne sett at det gikk bedre

Grunnen til at sesongen er så viktig er delvis fordi fjorårssesongen ikke stod helt til forventningene.

– For min del skulle jeg gjerne sett at det gikk bedre, men samtidig så tenker jeg at det var min første sesong også, sier han.

Han vant i Baku og han vant i Monaco, men en 10. plass sammenlagt stod ikke til Red Bull-sjef Helmut Markos forventninger.

«Veldig skuffende», var den noe oppsiktsvekkende dommen han ga i et intervju med Viaplay.

NYTT LAG: Nye muligheter. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg ville selvsagt være helt der oppe, men det føltes samtidig ikke helt 100 prosent til tider. Det gjorde at vi ikke klarte å få ut alt vi ville av bil og så videre. Det håper jeg vi kan gjøre bedre i år, sier 19-åringen fra Aurskog.

– Er det «make or break» denne sesongen?

– «Make or break»… Gjør jeg det bra i år, så er det en dør til Formel 1 som kan åpnes. Så på den måten er det riktig. Det er ikke sikkert det er over om det ikke lykkes i år, men selvsagt er det en sesong jeg vil gjøre det bra i, sier han.

– Må huske på at jeg er i Formel 2

Nytt av året er et nytt lag: MP Motorsport, fjorårets beste Formel 2-lag. Der erstatter han Felipe Drugovich, som i år vil være reservefører for Aston Martin på øverste nivå.

– Det føles bra. Vi hadde en test i Bahrain forrige uke, og jeg føler meg veldig bra med bilen. Vi har ting på plass, og det føles riktig. Vi har vært mye i England hos Red Bull og kjørt i simulator – både Formel 1 – og Formel 2-simulator. Vi har også vært i Nederland hos MP-teamet. Nå er det godt å komme i gang, sier han.

Gjennom hele intervjuet er Hauger tydelig på at han kun fokuserer på det han selv kan gjøre noe med: å prestere.

De potensielle konsekvensene av en god eller dårlig sesong er han mindre interessert i å bruke tid og krefter på, og det samme gjelder forventningene alle rundt han måtte ha til fremtiden hans.

– Vi i media, og sikkert folk du møter, spør ofte om Formel 1. Blir du lei Formel 1-maset?

– Ja, man kan jo selvsagt bli det. Men samtidig er det et naturlig spørsmål, i og med at det er den reisen jeg er på. Og det er målet jeg vil nå. Men jeg og andre må også huske på at jeg nå er i Formel 2, og nåløyet er trangt. Mye skal klaffe, så jeg må fokusere på det jeg skal og de oppgavene jeg har. Og jeg må skubbe unna alt det andre, sier han.

FORMEL 2: Enn så lenge er det Formel 2 som gjelder for Dennis Hauger. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Er du god på å stenge ting ute og kun fokusere på det som er viktig?

– Jeg føler alltid jeg har vært god til å skjerme ute de tingene jeg føler jeg ikke har energi til. Sporten og all reisingen krever mye energi, så for min del er det viktig å klare å prioritere de tingene jeg må og trenger.

260 døgn på reise

At det blir en del reising er ingen underdrivelse.

Hauger anslår at det blir cirka 260 døgn på reise i året. Bare i mars blir det 70 timer på fly.

– Sånn har det jo vært siden jeg var liten, så det har alltid vært sånn. Flyplasser kan man bli sliten av, det skal jeg ikke nekte for, men det er verdt det når jeg kommer frem, forteller han.

260 reisedøgn gjør at det blir liten tid hjemme.

– Klarer du å slappe av når du først er hjemme, eller er det så sjelden at det blir altfor mye å rekke over når du først er i landet?

– Det kan være både og. Det kan være godt å koble helt av når jeg først er hjemme, men samtidig er det en del ting som må gjøres, som sponsorjobber og alt rundt. Det blir alltid en balansegang. Man må gi og ta litt.