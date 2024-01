Stenger talentsamlinger for å beskytte spillerne

Landslagsskolen er norsk fotball sin spillerutviklingsmodell.

Består av følgende fem nivåer: sonelag, kretslag, toppgruppe jenter, talentleire og aldersbestemte landslag.



Talentleir for gutter i januar og mars, Sarpsborg:

G14: 50 spillere – to jevnbyrdige tropper.

G15: 40 spillere. Landslag og Skyggelandslag.



Talentleir for jenter i januar og mars, Sarpsborg:

J14: 36 spillere – to jevnbyrdige tropper.

J16: 36 spillere. Landslag og Skyggelandslag.

Kartlegging krets – Talentleir

KA (kretsansvarlig for landslagsskolen) innstiller aktuelle spillere for Talentleir i dialog med kretslagstrenere for å vurdere hvilke spillere som har størst potensial.

I forkant av uttak til Talentleir, så møtes KA-ene i regionen og gjør en felles innstilling til tropp som formelt godkjennes av fagansvarlig i NFF.

Disse spillerne, i tillegg til aktuelle spillere fra kretsene, skal inn i NFFs spillerkartotek og kartoteket skal oppdateres før hvert aktuelle tiltak.

Kartlegging Talentleir – Landslag

Landslagstrenere og/eller Årgangsansvarlige er til stede på alle Talentleire og gjør i samråd med KA en innstilling til landslagsuttak.

Kontinuerlig dialog mellom landslagstrenere, Årgangsansvarlige og KA for å sjekke av status rundt aktuelle spillere. NFFs spillerkartotek brukes som utgangspunkt.

