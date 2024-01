Steinar Lein trekker seg som RBKs hovedtrener

Steinar Lein er ferdig som trener for Rosenborgs kvinnelag.

Rosenborgs kvinnelag må på trenerjakt etter at Steinar Lein torsdag valgte å si opp.

– I fem år har jeg gitt alt jeg kan for RBK og jentene. Det har krevd enormt med krefter. Akkurat nå mangler jeg energien som jeg vet kreves for å dra dette videre, sier Lein til Rosenborgs hjemmeside.

Ifølge TV 2s opplysninger er dette imidlertid ikke noe som kommer bardust på Rosenborg. Klubben skal, gjennom samtaler med Lein de siste dagene, ha kommet fram til at dette var den beste løsningen for alle parter.

Samtidig skal trønderne allerede være i gang med prosessen for å finne Leins erstatter og et par av kandidatene finnes trolig innenfor klubbens fire vegger. Både Leins assistenttrener Robin Shroot og leder for sport, Roar Vikvang, skal være blant de aktuelle.



Lein har trent Rosenborg siden 2019. I november ledet han klubben til topps i cupen.

– Steinar har vært sentral i å bygge opp Rosenborg sitt kvinnelag til det det er i dag, og klubben er svært takknemlig for den jobben han har gjort. Nå skal vi jobbe hardt for å finne en god løsning for jentene slik at vi kan kjempe om titler også i 2024, sier Rosenborgs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen.

Rosenborg startet opp sesongen onsdag med trening på Koteng Arena. Den ble ledet av Steinar Lein.

Klubben opplyser om at Lein og klubbledelsen ikke vil gi ytterligere kommentarer.

TV 2 har likevel forsøkt sportslig leder Mads Pettersen og daglig leder Tore Bjørseth Berdal uten å lykkes.

GULL: Cupgullet i november var klubbens første trofé på 20 år. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Opplysninger til TV 2: Økende misnøye innad i troppen

Forrige uke erfarte TV 2 at det var økende misnøye innad i troppen og at dette skulle dreie seg mye om lederstilen til Lein.

– Har du selv vært kjent med at det har vært misnøye internt - eller er dette nytt for deg?

– Vi har hatt en intern evaluering hvor det kom frem både positivt og noe negativt, skrev Steinar Lein i en e-post til TV 2.

TV 2 snakket blant annet med flere tidligere og nåværende RBK-aktører, som hevdet at Lein har fryst ut enkeltspillere uten forklaring.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i at jeg fryser ut noen. Det er selvfølgelig leit å høre at noen opplever det slik. Dette står også i sterk kontrast til tilbakemeldinger jeg har fått fra spillere jeg har hatt i tiden som trener i RBK, sa Lein og fortsatte:

– I bunnen av min lederfilosofi ligger alltid det å behandle mennesker på en best mulig måte. Å skape et trygt og godt miljø der folk har det bra, har vært en stor del av suksesskriteriene i Rosenborg Kvinner.

– Man skal ha respekt for jobben han har gjort

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland mener tiden var inne for et skifte for den regjerende cupmesteren.

– Det har virket som han ikke har hatt tillit og at det har vært en uro i spillegruppen. Da kan man forstå at dette blir utfallet, sier Ryland.



– Man skal ha respekt for jobben han har gjort fra Trondheims-Ørn til Rosenborg, men nå var tiden inne for et skifte, fortsetter hun.



– Ser du for deg noen kandidater til å ta over?

– Kanskje noen internt fra Rosenborg, det har det jo også ryktes litt om, svarer eksperten.