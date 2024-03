Steiler: – Fremstår som fulle sjømenn

– Jeg synes det fremstår rart, sier tidligere Tromsø-spiller Ole Martin Årst til TV 2.



Bodø/Glimt bekrefter søndag at August Mikkelsen (23) har signert for klubben.

Dermed føyer Mikkelsen seg inn i rekken av tidligere TIL-profiler som tar turen til erkerivalen.

Årst er skeptisk til at Mikkelsen, som gikk fra TIL til svenske Hammarby foran forrige sesong, skal bli en del av Kjetil Knutsens mannskap.

REAGERER: Tromsø-helten Ole Martin Årst. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Man slutter ikke å la seg overraske. Det er nok et kjøp av en Tromsø-gutt. Han er en fantastisk fotballspiller, men jeg ser ikke hvor Glimt skal bruke ham.

– Han passer ikke inn i Glimt sitt system slik jeg ser det. Når du bruker 20 millioner for en spiller, så bør han gå rett inn i laget. Det fremstår merkelig, mener Årst.

Avisa Nordland melder at de gule betaler et grunnbeløp opp mot 20 millioner kroner, med diverse klausuler som kan øke summen.

– Fremstår som fulle sjømenn

Trenden er klokkeklar:

1. Runar Espejord dro til Glimt fra Heerenveen i 2022. Året før var han på lån i Tromsø.

2. I fjor sommer valgte stortalentet Daniel Bassi å dra til Glimt fremfor å signere en ny kontrakt med Tromsø.

3. 2024 startet med et sjokk da hovedtrener Gaute Helstrup og stjernestopper Jostein Gundersen tok det kontroversielle valget om dra til rivalen.

4. Samtidig har speider Jo Nymo Matland, som var en sentral brikke i klubbens spillerrekruttering, tatt turen til Glimt.

Årst steiler over pengebruken knyttet til Mikkelsen-overgangen.

– De fremstår nesten som fulle sjømenn, som har altfor mye penger. De har blitt så mektige nå, og det skal de ha all honnør for, ettersom de har fått det gjennom sterke sportslige resultater, men nå føler jeg at det har bikket litt over, sier den tidligere Tromsø-spissen.

– Hadde de ikke blitt forbanna da?

Bodø/Glimt-helten Trond Olsen svarer:

– Det er en fin fiskelandsby i Nord-Norge som er nyrik, har kapital og råd til å bruke på spillere. Ser de en mulighet til å hente en spiller som kan forsterke dem, gjør de det.

FORSTÅELSESFULL: På telefon med TV 2 sier Trond Olsen at han skjønner reaksjonene i Tromsø. Men han skjønner også hvorfor Bodø/Glimt henter August Mikkelsen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Sport manager i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, blir konfrontert med Årsts utspill.

– Hva tenker du om Årsts utspill. Handler dere som fulle sjømenn?

– Det får stå får hans regning. Vi gjør ting som vi synes er fornuftig, svarer Sakariassen.

– Hvorfor er Glimt glade i å hente spillere med en Tromsø-link?

– Det har ingenting med en Tromsø-link å gjøre i det hele tatt. Vi er ute etter å styrke Bodø/Glimt. At de kommer fra Tromsø har ingenting å si: Det er spillere og trenere som kan gjøre Glimt bedre.

HENTER FRA TROMSØ: Gaute Helstrup (t.v.) ble hentet fra Tromsø av Håvard Sakariassen (t.h.) og Glimt. Nå er også August Mikkelsen på plass. Foto: Jan Langhaug / NTB

– Skjønner du Tromsø-fansens frustrasjon?

– På et følelsesnivå så kan jeg forså det, men for vår del handler det om hva vi kan gjøre for å styrke Bodø/Glimt, og i dette vinduet har det vært å hente Jostein, August, Gaute og Jo.

Olsen understreker på sin side at han forstår reaksjonene i Tromsø.



– Se for deg at Fredrik Bjørkan, Patrick Berg og Jens Petter Hauge i tur og orden hadde gått fra Bodø/Glimt til Tromsø. Hadde ikke Glimt-fansen blitt irritert, skuffet og forbanna da?

– Det er blitt veldig normalt når både trenere, spillere og speidere velger å gå til Glimt. Da baner det vei og gjør det lettere for nestemann å ta det valget, mener Olsen.

Mikkelsen: – Blir bare tull

August Mikkelsen møtte TV 2 søndag.

– Var det vanskelig å gå til Glimt med tanke på din Tromsø-bakgrunn?

– Man tenker så klart på det. Men til syvende og sist så var jeg ganske klar på at jeg visste hva jeg ville, når interessen kom. Jeg har ikke tenkt så mye på det, sier han og fortsetter:

– Jeg har kun hatt fokuset der det er best for meg. Når man har hatt de samtalen man har hatt, og summerer opp, så er Glimt en god match for meg.

FOKUSERER PÅ GLIMT: Hovedpersonen selv bruker lite energi på rivaliseringen. Foto: Marius Simensen / NTB

23-åringen ønsker ikke å bruke energi på Tromsø-Glimt-feiden.

– For å være helt ærlig så prøver jeg å tenke minst mulig på TIL-Glimt-greia. Mitt fokus er i Bodø nå, og dersom jeg legger fokuset mitt andre steder så blir det bare tull. Jeg er Glimt-spiller og er meget fornøyd med det.

Tror på denne løsningen

40-åringen følger eksklubben tett som ekspert for Avisa Nordland.

Han har sett på Mikkelsen som en potensielt veldig god signering i lengre tid, men er i likhet med Årst ikke helt sikker på akkurat hvor han skal spille.

– Det ryktes at han er et alternativ som spiss. Ja, kanskje i noen kamper, men jeg tror ikke han kommer til å være den faste spissen vi ser i den rollen gjennom hele sesongen, spekulerer Olsen.

Han ser ikke bort fra at Mikkelsen kan gå inn i en rolle på høyrekanten, der han bytter posisjon med Håkon Evjen på høyre indreløper underveis i kampene.

– Han er en spennende spillertype som jeg tror kan ta nye steg i Glimt. Hvis de får han godt integrert i systemet deres, kan det bli en veldig godt match, mener den gamle Glimt-helten.