Steiler av Thingnes Bø: – Dette skal være sunn idrett

Selv ekstreme Ole Einar Bjørndalen synes Johannes Thingnes Bø går for langt i jakten på suksess. – For det første er jeg litt sjokkert, og for det andre synes jeg at IBU har feilet, sier Bjørndalen.

SIKTER HØYT: Johannes Thingnes Bø har store ambisjoner for sesongen, og er villig til å strekke seg svært langt for å nå dem. Foto: Marte Christensen / TV 2

* Følg guttas skiskyttersprint fra Kontiolahti på TV 2 Direkte/TV 2 Play lørdag fra klokka 10.40.

Sist sesong mistet han tittelen som verdens beste skiskytter til franske Quentin Fillon Maillet.

I vinter er Johannes Thingnes Bø fast bestemt på å ta tilbake tronen, og vinne verdenscupen sammenlagt for fjerde gang i karrieren.

For å klare det er han villig til å strekke strikken langt - såpass langt at han varsler at han vil stille til start enten han har feber, covid-19 eller annen sykdom i kroppen.

– Hvor legger du lista for at du ikke stiller til start framover?

– Den er ganske høy. Jeg går nok uansett, sier Thingnes Bø.

– Hva vil det si?

VERDENS BESTE LAG: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen feirer torsdagens stafettseier i Kontiolahti. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Med mindre jeg må holde meg på toalettet, så går jeg jo. Enten jeg har feber eller noe annet. Jeg har ikke råd til ikke å gjøre det.

– Hvis du har covid, da?

– Ja, jeg går med covid også.

– Er du ikke redd for å gjøre et eller annet med kroppen som den ikke har godt av?

– Jo, men jeg skal være ganske syk før jeg drar det kortet. Da vil jeg heller prøve å gå 90 prosent hardt, prøve å treffe litt mer, og få et OK resultat. Du vil ikke sitte igjen og tape verdenscupen sammenlagt med 20 poeng fordi du hostet og harket litt på et løp du sto over, sier Thingnes Bø.

KRITISK: Ole Einar Bjørndalen håper Thingnes Bø revurderer holdningen sin. Foto: Marte Christensen / TV 2

Umulig situasjon

Uttalelsene får TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen til å reagere.

– For det første er jeg litt sjokkert. For det andre synes jeg at IBU har feilet. For dette skal ikke skje. Jeg satt i utøverkomiteen i IBU i over 20 år, og når Johannes uttaler seg slik, er det noe som har gått galt. Dette skal være sunn idrett, og vi skal ha en vinner til slutt, men når utøvere er villige til å risikere så mye for å vinne verdenscupen totalt at det går på helsa løs, så er det ikke bra, sier Bjørndalen.

Tidligere har skiskytterne hatt anledning til å stryke to renn hver sesong, dersom de ikke føler seg bra eller av andre årsaker må stå over renn.

Den muligheten fjernet IBU foran denne sesongen, slik at hvert renn nå teller i sammendraget. Endringen skjer som en konsekvens av at Martin Fourcade, iført den gule ledertrøya, vant sesongens siste renn i 2019/20-sesongen. Likevel var det Johannes Thingnes Bø, som ble nummer fire i samme renn, som vant verdenscupen sammenlagt.

Årsaken var at Thingnes Bø hadde bedre strykninger enn Fourcade.

Foran denne sesongen har IBU også endret poengsystemet i verdenscupen, slik at vinneren av et renn får 90 poeng, i stedet for 60 som tidligere.

HAR IKKE HATT COVID: Brødrene Bø har, som to av få, greid å styre unna koronainfeksjon. Foto: Anders Wiklund/TT

– De har laget et system der en god skiskytter som står over et løp, totalt sett samler færre poeng enn en middels skiskytter som går alt. Du må stille opp og holde deg frisk. Vi får bare håpe at vi ikke får dilemmaet der du må velge mellom helsa og plasseringen i verdenscupen. IBU har satt oss i en situasjon der det blir feil, uansett hva man velger. Det er bare å holde seg frisk, så man slipper å havne i den situasjonen, sier Tarjei Bø.

Farlig øvelse

Verken han eller lillebror Johannes har foreløpig hatt covid-19 - som en av få både på skiskytterlandslaget og i samfunnet generelt.

– Jeg har hatt det meste som kan krype og gå av virus, men akkurat når det gjelder covid har tydeligvis Bø-blodet en ekstrem styrke, sier han og ler godt.

Ole Einar Bjørndalen - som levde under et ekstremt strengt covid-regime i to år - fikk derimot covid i mars, i likhet med mange andre i skiskyttermiljøet som var involvert i Kollen-uka.

Og er det én ting han har lært av livet som toppidrettsutøver, er det at man ikke skal presse kroppen når den er syk.

VIL IKKE GJØRE SOM JOHANNES: Elvira Öberg sier helsa kommer foran verdenscup. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Johannes sier at han i så fall bare vil gå på 90 prosent?

– Jeg ville vært veldig forsiktig med å gå renn med sykdom. Selv har jeg gjort det én gang, og da varte sykdommen ekstremt lenge i etterkant. Du har bare ett hjerte og to lunger, og presser du kroppen med sykdom kan det sette seg voldsomt. Du kan få betennelse på hjertet og gjøre mange dumme ting. Så jeg håper Johannes revurderer dette, for så viktig er ikke verdenscupen sammenlagt, sier Bjørndalen.

Han mener Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) må se på sitt eget regelverk. For selv om han støtter endringen i antall verdenscuppoeng, er han kritisk til at man ikke lenger kan stryke renn.

– Du har ingenting å gå på. Har du litt rusk i maskineriet i starten av sesongen og resultatene er midt på treet, så tør du ikke stå over. For da mister du for mye fram til de som leder. Jeg synes det var dumt å det ble endret, og jeg tror ikke det er helsemessig bra. Tidligere var det en ekstremt tett dialog mellom legeteamet som satt i IBU, ledelsen i IBU og løperne, og det virker det ikke som det har vært her. Når løperne er villige til å gå så langt som Johannes, er det ikke bra, sier Bjørndalen.

GÅR OGSÅ FOR GUL TRØYE: Men Sturla Holm Lægreid ville aldri stilt til start med covid. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

Vil ikke gjøre som Thingnes Bø

Ei som ikke er villig til å gå fullt så langt, og som også har store ambisjoner om å vinne verdenscupen sammenlagt, er svenske Elvira Öberg.

Hun begynner å le når TV 2 forteller at Thingnes Bø er innstilt på å gå renn, selv med covid-infeksjon.

– Jeg er litt for ung for å risikere helsa for en verdenscupkonkurranse, sier hun.

Hun mener det nye poengssystemet også gir noen muligheter.

– Jeg vil ikke gå renn hvis jeg har feber, helsa kommer først. Selv om det ikke er mulig å stryke renn, så deles det ut mye mer verdenscuppoeng for seirer og pallplasser enn tidligere. Dermed finnes muligheter til å ta igjen det tapte hvis man går glipp av renn, mener hun.

Sturla Holm Lægreid svarer slik på om han ville stilt til start dersom han hadde covid:

– Jeg går ikke med covid, nei. Men er jeg litt småforkjølet og tett, så kanskje jeg går renn for å få noen poeng.