Startet som 11-åring – tre år senere debuterte hun på toppnivå

Se alle kampene fra Mizuno-ligaen direkte på TV 2 Play

Egentlig hadde Hermine Fossmark ikke noe særlig interesse for volleyball. Hun likte bedre å drive med turn og fotball de første årene på skolen.

Men da hun var elleve år, fant hun at ut at hun likevel ville gi volleyballen en sjanse.

Jeg begynte på volleyball for tre år siden. Hermine Fossmark (14)

– Da jeg var elleve, og begynte å gå fast på volleyballtreninger, fikk jeg bare mer og mer interesse for det, forteller hun.

A-LAGSTRENING: Hermine Fossmark (3. fra venstre) på trening med Randaberg Elites A-lagsgruppe. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Fossmark ble bitt av basillen og fant ut at volleyball virkelig var noe for henne. Det gikk ikke lang tid før hun markerte seg.



Kun halvannet år etter at hun begynte med idretten, havnet hun på all star-laget til Randaberg J15 og ble nummer fem i NM.

– Det var da jeg fikk være med U15-laget og andrelaget i 1. divisjon at jeg virkelig begynte å føle at jeg kunne komme langt i idretten. Det ga meg bare enda mer motivasjon til å jobbe enda hardere for det, sier Fossmark.

– En helt syk beskjed å få

I en alder av 14 år fikk hun imidlertid en uventet beskjed.

Randaberg Volleyball Elites trener Espen Sørbø ønsket å ha henne med i A-lagstroppen i serieåpningen mot Lierne 2 oktober. Randaberg Elite er blant de aller beste lagene i Mizuno-ligaen og har flere landslagsspillere i troppen.

Supertalent ble historisk:

Fossmark trodde knapt nok det hun hørte.

– Treneren hadde gitt beskjed til min pappa, og han ga meg en helt vanlig beskjed om at jeg skulle være i kamptroppen til A-laget. Jeg hadde jo fått trene litt med A-laget, men egentlig var det en helt syk beskjed å få. Jeg trodde egentlig ikke på det, sier 14-åringen.

Ikke bare fikk volleyballtalentet være med i kamptroppen. Hun kom inn i siste sett i 3-0-seieren mot Lierne i serieåpningen og skrev seg inn i historiebøkene som Randabergs yngste debutant i toppserien, både på kvinne -og herresiden, i volleyball.

MÅLBEVISST: Hermine Fossmark har i løpet av tre år blitt A-lagsspiller i idretten sin. Nå vil hun jobbe målbevisst for å bli enda bedre. Foto: Bjarte Fossfjell/TV 2.

Fossmark ble samtidig den nest yngste spilleren som har spilt i toppserien, kun slått av Voldas Edna Todorova, som i fjor fikk komme innpå på toppnivå i en alder av 13 år.

– Jeg har alltid hatt en drøm om å komme langt etter at jeg begynte på volleyball for tre år siden, men hadde ikke forventet å være med på A-laget så tidlig. Jeg har kommet mye lengre enn det jeg hadde forventet på så kort tid, bedyrer volleyballtalentet, som ble 14 år i juni.

Trener 28 timer i uken

Trener Espen Sørbo har varslet at stortalentet skal være med i A-lagstroppen mer fremover. Innhoppet i serieåpningen har gitt Fossmark motivasjon til å jobbe om mulig enda hardere fremover.

– Jeg har jobbet for å bli så god som mulig ganske lenge nå, jeg bruker hallen i mange timer etter skoletid, og får også trent på skolen. Jeg bruker nesten all tid jeg har på volleyballen, sier Fossmark.

PÅ SKOLEN: Hermine Fossmark (t.v) går fremdeles på ungdomsskolen, men har allerede debutert i toppserien for Randaberg volleyball Elite. Her fra klasserommet på Wang Ung i Stavanger. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Hun går på Wang ungdomsskole i Stavanger, og det gjør det mulig for henne å få trent opptil fire timer per dag. Totalt legger hun bak seg 28 treningstimer i uken, i tillegg kommer kamper for Randabergs Elites 2. lag og treninger og reising med A-laget i helgene.

Kjenner på forventningspresset

Stortalentet røper at hun kjenner litt på forventningspresset.

– Klart jeg kjenner jo litt på det. Jeg føler på det når jeg går ut på banen og folk forventer å se bra spill og bra ting av meg når de har hørt såpass mye bra.

Jeg føler jo på det at jeg må gjøre det bra, så folk ikke tenker at «hun fortjener ikke å være her» Helene Fossmark

– Er du redd for å bli lei av volleyball når du bruker så mye tid på det?

– Jeg tror ikke at jeg kommer til å bli lei, nei. Jeg skjønner at jo at så bruker så mye tid på det blir lei av sporten sin, men jeg frykter at jeg kommer til å føle på det, svarer volleyballtalentet.

KONTAKTLÆRER: Lærer på Wang Ung i Stavanger, Morten Fiskå (t.v), vil bidra til å legge til rette for at Hermine Fossmark skal kunne drive idrett på toppnivå, til tross for at hun fremdeles bare går på ungdomsskolen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Hvor store er dine ambisjoner videre på volleyballbanen?

– Jeg har veldig lyst til å etablere meg fast på elitelaget så raskt det er mulig å få til. Så håper jeg jo å komme på landslaget, og bli så god som det er mulig, egentlig, svarer hun, og legger til:

– Den store drømmen er å spille beachvolley i OL for Norge en gang. Men alt dette vet jeg jo er noe jeg må jobbe hardt for å få til, for jeg er bare 14 år. Det kan ta litt tid, men jeg har veldig lys til det, sier Fossmark.

– Hun er et helt spesielt tilfelle

Kontaktlærer på Wang ungdomsskole i Stavanger, Morten Fiskå, lover at skolen vil legge alt til rette for at Fossmark skal lykkes på volleyballbanen. Samtidig medgir han at det er sjelden de har hatt elever på idrettskolen som har nådd toppnivået i så ung alder.

– Nå er det spesielt i Hermines tilfelle, for normalt sett så har vi ikke hatt elever som driver med toppidrett i så ung alder her på ungdomsskolen. Vi vil selvsagt legge til rette for henne, og har hun behov for fri fra skolen og lignende, så får vi til det innenfor det gjeldende regelverket, sier idrettslæreren, og legger til:

– Men det legger press på henne med tanke på å ta igjen det hun måtte gå glipp av med tanke på undervisningen. Så det blir litt gi og ta, poengterer han.

Det er klart det er sjelden kost dette her. Morten Fiskå, lærer Wang Ung

– Har dere hatt noen så unge på skolen som driver toppidrett tidligere?

– Det er klart det er sjelden kost dette her. Det er litt nytt for oss med elever som er på toppnivå så tidlig. Samtidig må vi tenke to tanker samtidig, slik at hun får gjennomført skolegangen og vi finnes en balansegang gjennom god dialog med foreldre, klubb og spiller for at dette skal kunne gjennomføres, svarer læreren.

FORNØYD TRENER: Hermine Fossmark sammen med A-lagstrener Espen Sørbo på A-lagstrening med Randaberg Elite. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– En voldsom utvikling

Hovedtrener for Randabergs fremadstormende volleyballag, Espen Sørbø, var aldri i tvil om at han skulle gi Hermine Fossmark muligheten på A-laget i toppdivisjonen.

– Hun har hatt en voldsom utvikling på veldig få år. Da hun fikk komme inn i serieåpningen så responderte hun veldig godt, og jentene var flinke til å ta vare på henne. Hun kom inn med draktnummer 14 i en alder av 14 år, men så definitivt ut som hun var eldre enn 14 år på banen. Så det var kjekt å se, sier Sørbø.

Treneren er samtidig klar over at det alltid er en risiko ved å slippe så unge spillere til på toppnivå.

– Det kan slå begge veier, og det er vi veldig bevisste på. Så derfor vil hun først og fremst slippe til på A-laget på hjemmekampene, så hun får utvikle seg i vante omgivelser, poengterer Sørbø.

Målene ungjenta har satt seg for fremtiden på volleyballen er som musikk i ørene til hovedtreneren.

– Det er viktig å sette seg hårete mål, ellers kommer du ingen vei. Hun kan bli en svært god spiller på nasjonalt nivå, og samtidig i sandvolleyball, og har satt seg mål om å jobbe hardt for å det til, sier han om historiens nest yngste debutant i toppserien i volleyball.