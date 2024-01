Startet oppkjøringen uten personer i flere nøkkelroller

MÅ PÅ PLASS: Start-spiller Eirik Schulze er glad for at sesongoppkjøringen er i gang, men innrømmer at klubben har en stor jobb framfor seg før sesongstart. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det har stormet på Sørlandet den siste tiden. Nylig avsluttet hovedtrener Sindre Tjelmeland sin periode i Start, ett år før kontrakten gikk ut.

Det samme gjorde sportslig leder Magni Fanneberg, grunnet manglende gjensidig tillit.

– Det har vært merkelig. Det har skjedd mye, og det er ulike ting man må ta innover seg. Samtidig har vi hatt ferie og prøvd å koble av så godt vi kan. Selvfølgelig har det vært rart, men nå var det godt å komme tilbake på feltet, sier Start-spiller Eirik Schulze til TV 2.



Hele styret har stilt sine posisjoner til disposisjon etter mistillit fra medlemmene.

STORE ENDRINGER: Det har skjedd mye i IK Start siden forrige sesong. Mandag startet oppkjøringen i Sørlandshallen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Mandag startet klubben oppkjøringen til en ny sesong, med tretten utespillere i stallen.

– Det er urolige tider. De neste ukene blir avgjørende med tanke på hvordan styret og styresammensetningen vil se ut. Status er at vi jobber med å få på plass alt rundt det sportslige. Og så jobber vi knallhardt på den økonomiske siden, med å kunne tilfredsstille de kravene vi har i handlingsplanen, sier konstituert daglig leder Sveinung Hedding-Valvik til TV 2.

– Mye som må på plass

Siden forrige sesong har det forsvunnet flere spillere ut portene på Sør Arena.



Jon-Helge Tveita, Sindre Osestad, Vajebah Sakor og kaptein Vito Wormgoor fortsatte ikke i klubben, etter at deres kontrakter utløp ved årsskiftet.



Både Agon Sadiku og Jack Lahne har returnert til sine klubber etter å ha vært på lån hos oss i IK Start.

I tillegg har Henrik Robstad og Rolf Daniel Vikstøl har lagt opp.



– Vi jobber med å komplementere troppen og har et mål om å ha 18 utespillere pluss tre keepere når vi starter sesongen, sier Hedding-Valvik.

JAKTER SPILLERE: Konstituert daglig leder Sveinung Hedding-Valvik forteller at klubben sonderer terrenget på jakt etter flere spillere. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Verken assistenttreneren, analyseansvarlig eller keepertrener ble med videre inn i det nye året.

– Vi er litt tynt besatt i administrasjonen for øyeblikket. Der jobber vi med forskjellige løsninger, med tanke på hvilke oppgaver som skal løses, hvilke vi ikke kommer til å løse til neste år og hvilke oppgaver vi må fylle på med, sier Hedding-Valvik.

– For klubben er det mye som må på plass, men spillerne er veldig glade for å være tilbake og klare til å komme i form. Det er en del som må på plass, men nå de første ukene så handler det om å finne formen og legge et grunnlag for sesongen, sier Schulze.



Ingen treneransettelse med det første

Årets første trening ble ledet av Simen Moe, Jahn Robert «mini» Holmgren og Tomi Markovski. Å få på plass en permanent løsning kan komme til å ta tid.



– Vi gjør jobben til det kommer noen. Jeg er med og sonderer terrenget og kartlegger mulige kandidater, men det blir ikke noen ansettelse med det første. Vi må få litt klarhet i hva som skjer i styre og stell, men vi jobber og forbereder oss mest mulig, sier Markovski.

MIDLERTIDIG TRENER-TRIO: Tomi Markovski er en av tre midlertidige i Starts trenerteam. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Torsdag 25. januar holdes det et ekstraordinært årsmøte i klubben, etter et krav fra medlemmene. Der skal medlemmenes mistillit behandles. I tillegg skal det velges et nytt interimsstyre.

– Hvilke forventninger har dere til klubben?

– Det sier seg selv. Det er en del nøkkelroller som må på plass, slik at man får satt ting i system. Så får vi se når det blir og hva det blir, men vi har fokus på å spille fotball nå, så vi er glade for å være tilbake, sier Schulze.

Den siste tiden har blant andre Fædrelandsvennen skrevet at amerikanske investorer ønsker å gå inn i klubben. Det samme sier tidligere administrative direktør i Start, Even Bransdal til TV 2.



– Nå må klubben først få landet hvem som skal drive klubben, hvilken strategisk retning de skal velge. Jeg føler at det brenner litt på dass med tanke på økonomi, kultur og det å forene klubben. De har mer enn nok med å rydde opp i eget hus, før de kan ønske noen amerikanere velkommen. Amerikanerne ønsker å knytte til seg folk, men sånn som situasjonen er nå så er alt veldig uoversiktlig og ting tar tid, sier Bransdal.