Start-bråket: – De prøver å sminke sannheten

Det har stormet rundt IK Start denne sesongen.

Daglig leder Terje Marcussen og sportssjef Magni Fannberg var åpenlyst uenige i media, om hva klubbens mål for sesongen burde være.



Fannberg måtte, sammen med sin advokat, stille i et drøftelsesmøte med ledelsen i klubben, hvor Fædrelandsvennen erfarte at jobben hans var i fare.

Siden har det vært stille fra klubben i flere uker, før de mandag publiserte en pressemelding om bråket.

Innholdet i den får Jesper Mathisen til å reagere.

– Prøver å sminke sannheten



«Vi vil understreke at dette dreier seg om hvordan vi skal håndtere diskusjoner og uenigheter internt hos oss, og ikke en konflikt mellom klubbdirektør og sportssjef.», skriver Start i pressemeldingen.

Magni Fannberg ønsker ikke å kommentere pressemeldingen til TV 2, og henviser til sin advokat Marianne Klausen.



TV 2s fotballekspert og tidligere Start-spiller, Jesper Mathisen tror ikke Start-fansen kommer til å tro på at det ikke har vært konflikt.



– De prøver å sminke sannheten. Jeg fatter ikke at de ikke kan innrømme at det har vært konflikt, når de har brukt flere uker på å svare på dette, sier Mathisen.



HJERTE: Fannberg takker Start-fansen for støtten. Foto: Tor Erik Schrøder

– Start har rett og slett ikke råd til å kunne foreta seg noe drastisk. De er satt sjakk matt av økonomien, sier han.



Det har styreleder Ole Magnus Skisland «ingen kommentar» til.

Styrelederen benekter også at det har vært en konflikt mellom daglig leder og sportssjef.

– Vi har ikke opplevd det som en konflikt, men at det har vært faglige diskusjoner rundt sportslige uenigheter, sier han.



Han forteller at de gjennom møtene de siste ukene har fått på plass en «oppstramming av organiseringen» i klubben.

– Klubben er syk innvendig

Atle Thunshelle, som har vært fysisk trener i klubben siden 2017, ga seg midt oppi bråket. Grunnen skal ha vært behandlingen av Fannberg sammen med tilstanden til klubben.



SA OPP: Atle Thunshelle sluttet i Start i protest. Foto: Tor Erik Schrøder

– Jeg har et innblikk i klubben få andre har etter å ha vært der over flere år. Det er på tide at noen sier fra. Når jeg ser det som skjer nå med Magni Fannberg føler jeg historien gjentar seg. Jeg kan ikke sitte og se på at det skjer. Klubben er i mine øyne syk, sa han til Fædrelandsvennen.

– Jeg kan aldri huske å ha opplevd Start på et så mørkt sted som dette. Jeg håper noe kommer ut av møtene de har hatt de siste ukene, og at samarbeidsklimaet blir bedre, sier Jesper Mathisen.



Må selge for 7 millioner kroner

Start røk ut av cupen mot 2. divisjonslaget Gjøvik-Lyn, og ligger fire plasser unna direkte opprykk.



I mandagens uttalelse er klubben klar på at målsettingen i 2023 er opprykk til Eliteserien.

– Hvis de ikke rykker opp er de nærmere konkurs enn å være et stabilt eliteserielag i årene som kommer, mener Mathisen.



Økonomien i klubben er anstrengt, og styreleder Skisland bekrefter at klubben har budsjettert med spillersalg på 7 millioner kroner i 2023.

– Slik som Start har prestert i år, så greier jeg ikke å se hvilke spillere som kunne vært aktuelle for slike salg, sier Mathisen.



– Uten at jeg er veldig involvert rundt spillerlogistikken, så tror jeg vi har mange gode spillere som er interessante for andre klubber, sier styrelederen.



– Vi kan også selge rettighetene til overskudd på spillerlogistikken vår, forklarer Skisland.