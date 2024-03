Står uten hovedtrener fire dager før seriestart: – Har holdt på en stund

ULLEVAAL STADION (TV 2): Rosenborg er tydelig på at de skal jakte medalje denne sesongen. Fire dager før seriestart mangler fortsatt en viktig brikke.

I januar trakk Steinar Lein seg fra rollen som Rosenborg-trener etter fjorårets andreplass i Toppserien.

To måneder senere, og fire dager før sesongstart, har de hvite og sorte enda ikke spikret en erstatter.

– Vi stresser ikke noe med det, men det mest ideelle er jo å få på plass en trener ganske snart, forteller kaptein Mali Næss til TV 2.

– Bruker litt tid

Mads Pettersen trådte i juni i fjor inni stillingen som sportslig leder i Rosenborg Kvinner.

Han anerkjenner Næss sitt ønske om å få på plass en ny hovedtrener, men understreker at de tar seg god tid med å finne en ny sjef for å være sikker på at valget faller på en passende figur.

PÅ SØKEN: Mads Pettersen, sportslig leder i Rosenborg Kvinner. Foto: Lisa Amdam Tetlie / TV2

– Jeg føler ikke på hastverk. Jeg føler at vi skal finne den løsningen som er best for oss, både på kort sikt og på lengre sikt, forteller Pettersen til TV 2.



Han fortsetter:

– Vi vil ha noe som kan hjelpe til med å bygge opp vårt lag, men også norsk fotball og damefotballen som en enhet og som har en identitet som harmonerer med det som vi skal være i fremtiden. Og da bruker vi litt tid på det.



TRENERTEAM: Mads Pettersen og Robin Shroot. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Det nåværende teamet på treningsfeltet består av Pettersen selv og assistenttrener Robin Shroot. De tar seg av treningene og utviklingen av laget imens søket etter en ny hovedtrener pågår.

– Med en hovedtrener vil du alltid ha noen som kan ta de siste beslutningene og som man forholder seg til. Så det kan nok flere kjenne på, erkjenner Pettersen.

– Samtidig går hverdagen veldig bra. Spillerne er proffe og Robin er knallgod. Så sportslig – hvordan vi skal spille og hvordan vi skal se ut – der tror jeg ikke man hadde sett så veldig stor forskjell hver dag.

Har tillit til ledelsen

Næss har vært i Rosenborg siden 2012 – da klubben het Trondheims Ørn. Hun har bært kapteinsbindet i årevis etterpå.

– Jeg stoler på det klubben gjør og det arbeidet de legger ned for å finne den som er riktig. Og at det blir en trener med samme filosofien og jobber mot det samme som vi gjorde i fjor, forteller Næss og legger til:

POSITIV: Mali Næss på Toppseriens «Avspark» på Ullevaal Stadion 12. mars. Foto: Lisa Amdam Tetlie / TV2

– Vi lengtet litt etter en hovedtrener i starten, men med tiden så har vi akseptert at de jobber alt de kan for å finne en god løsning. Vi har et veldig godt trenerteam i både Mads og Robin. Så det er ikke noe vi tenker så mye på.



Den nye treneren vil være Næss sin syvende i klubben. Sportssjef Pettersen er tydelig på hva de ser etter i den som skal ta over hovedrollen.

– Vi ser etter en som harmonerer med vår identitet. En som er offensiv og vil vinne kamper, men som også har høy kompetanse og som kan fungere godt sammen med de som allerede er i teamet. En som har litt erfaring og lyst til å hjelpe til å drive oss fremover.



– Har dere noen kandidater?

– Det hadde vært rart hvis ikke, hehe. Nå har vi holdt på med det her en stund, så vi har jo det.