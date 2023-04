Står inne for å ha kalt motstanderen «knullegutt»: – Han spiller en karakter

Etter 0-0-kampen mellom Stabæk og Odd på Nadderud var det ikke det sportslige som stjal overskriftene.

Under pauseintervjuet kalte Sondre Solholm Johansen, Stabæk-spissen Kasper Høgh for en «knullegutt».

Etter kampen oversatte TV 2-reporter Arilas Berg Ould-Saada utspillet til «fuckboy», da han skulle gjenfortelle det til Høgh.

I siste episode av TV 2-podkasten «Spiss Vinkel» mener Solholm Johansen at oversettelsen ga et annet inntrykk enn han ønsket.

– Oversettelsen er korrekt, men det oppleves jo hardere på engelsk.

– Jeg kjenner Arilas sin måte å vri ting på, men det var ikke ment på en negativ måte, men med glimt i øyet. Det ble sagt med kjærlighet, forklarer han.

– Takk for at du serverte meg gull etter en 0-0-kamp, sier Ould-Saada.

– Spilte en karakter

Høgh og Solholm Johansen hadde flere tøffe dueller under kampen, men Odd-forsvareren står på at de to hadde en god tone seg imellom.

Men det forundret ham at dansken snakket engelsk.

– Jeg sa: «bro jeg skjønner dansk», forteller han til latter fra «Spiss Vinkel»-programlederne.

Han tror heller ikke at Høgh var så irritert, som det kunne virke da han ikke ville si hva han synes om «knullegutt»-kommentaren.

– Jeg føler han gikk litt i karakter med en gang kamera kom. Han skulle være den tøffe spissen som er kjempesint for å ikke score, og det kan jeg respektere, sier Solholm Johansen.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah kritiserer Odd-stopperen for et lite barnevennlig språk, med tanke på alle unge som ser på Eliteserien.

– Det må jeg si beklager til alle barn der ute for, men voksne menn med adrenalin blir litt het på grøten, når man går ut i media og sier diverse saker i forkant, unnskylder Solholm Johansen.

Samtidig mener den tidligere Motherwell-spilleren at kommentaren hans var ganske ufarlig.

– Jeg har spilt i Skottland, hvor femåringer skriker jævlige ting opp i trynet ditt, så jeg tror ikke norske barn har så vondt av å høre det jeg sa på en fotballarena, forsvarer han.