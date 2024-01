Står fortsatt uten trener: – Han har kompetansen

I september ble det kjent at Hege Riise skulle fratre som hovedtrener fra det norske kvinnelandslaget etter et skuffende VM-sluttspill.

NFF og Riise ble enige om at sistnevnte skulle tre inn i en ny rolle som fagleder for å styrke kvinnefotballen i NFF.

– Det er behov for en tydeligere lederprofil for dette landslaget, sa fotballpresident Lise Klaveness i en pressekonferanse etter fratredelsen.

Fire dager senere kom NFF med nyheten om at Leif Gunnar Smerud skulle tre inn i en midlertidig stilling som hovedtrener for kvinnelandslaget. Ansvaret skulle vare ut 2023, og innebar seks kamper i Nations League.

Svake resultater

Fem poeng på seks kamper.

Det var fasit for Leif Gunnar Smerud som landslagssjef for Norges fotballkvinner, som må ut i playoff i februar for å berge plassen på øverste nivå Nations League.

– Høsten med kvinnelandslaget var en positiv opplevelse med god respons fra spillere og team, og en synlig utvikling på laget. At poengfangsten ikke helt sto i stil er sånn det noen ganger er i fotballen, sier Leif Gunnar Smerud til TV 2.

Den tidligere landslagstreneren er fortsatt taus om fremtiden.

– Jeg bruker nå tiden til å vurdere mulighetene mine og hva som er riktig for meg og min familie fremover. Ingenting er avgjort for min del, sier Smerud.



TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er tydelig på hva hun mener om høsten.

– Resultatene har ikke vært bra nok. De skulle ha stått i en bedre posisjon enn play off, sier Gulbrandsen.

TV 2s FOTBALLEKSPERT: Solveig Gulbrandsen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Selv om resultatene ikke har vært gode nok, er TV 2-ekspert Gulbrandsen enig i at det har vært en positiv utvikling under Smerud.

– Jeg tror han har kompetansen til å drive landslaget videre, og hvis man ser bak resultatene har utviklingen vært positiv. Men så er det sånn at når man trener et landslag er man avhengig av å levere gode resultater, sier Gulbrandsen.

Ønsker en god og langsiktig løsning

Hvem som tar over kvinnelandslaget er fortsatt uvisst, og med bare noen uker igjen til play off, står Graham Hansen og co. fortsatt uten landslagstrener når de skal brake løs mot Kroatia over to kamper.

– Vi er godt i gang med arbeidet med å rekruttere landslagstrener for kvinnelandslaget. Vi bruker den tiden det tar å lande en god og langsiktig løsning, forhåpentligvis har vi en løsning på plass innen utgangen av januar, sier Lise Klaveness til TV 2.

BRUKER TID: Fotballpresident Lise Klaveness håper på å få på plass en trener i slutten av januar. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

At Lise Klaveness og NFF bruker tid på å lande ny hovedtrener, er Gulbrandsen positiv til.

– At de står uten trener nå, tror jeg ikke har noe å si. Spillerne er så proffe at de forstår at de må fortsette den prosessen de har vært i over tid. Det er bare positivt at de heller bruker god tid på å finne den rette kandidaten, sier hun.