Ståle Solbakken operert etter stygg velt på sykkel

Ståle Solbakken havnet i helgen på sykestuen etter en velt på sykkel. Det forteller landslagssjefen til TV 2.

Det var på søndagens sykkeløkt at uhellet var ute.

Solbakken forteller at han var nær ved å treffe en person og måtte svinge unna.

– Ukonsentrert i et par sekunder som gjorde at jeg enten hadde syklet på en mann eller trakk bremsekortet … det siste var riktig men hadde sin pris, skriver Solbakken på en tekstmelding etterfulgt av en latteremoji.

Solbakken opplyser at han har pådratt seg brudd i albuen etter ulykken. Han forteller at han ble operert på Elverum sykehus og roser teamet som tok hånd om ham.

– Et stort og et lite brudd etter en stygg velt på min sykkeløkt. Men snart klar for viktige kamper, skriver Solbakken i meldingen.



Norge har flere viktige EM-kvalifiseringskamper i sommer. Allerede 17. juni kommer Skottland på besøk til Ullevaal. Så venter Kypros tre dager senere.

Nylig forlenget Solbakken kontrakten som landslagssjef. Den varer ut 2025, men strekker seg automatisk til sommeren året etter hvis Norge kvalifiserer seg for VM-sluttspillet i Canada, USA og Mexico.



Solbakken avslørte nylig at han og familien flytter tilbake til Norge og Hamar fra 1. juli. I 2020 tok Solbakken over som landslagssjef, men har blitt boende i København frem til nå.