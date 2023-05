Fisketjønn i NFF skriver følgende til TV 2:

«Etter turneringsbestemmelsene er det klubbens ansvar å stille med en fast arena tilgjengelig gjennom hele sesongen.

Gjennom hele vårsesongen har vi hatt en god dialog med Stabæk rundt bruk av Nadderud. I dialog flyttet vi kamper i NM til andre arenaer for å spare gresset. Dekket er utfordrende, men er ikke vurdert som uspillbart ei heller å innebære en risiko for spillerne.

Vi åpnet også denne gang for muligheten til å dispensere fra kravet om en fast arena, dog måtte arenaen tilfredsstille kravene som gjelder i Eliteserien, blant annet godkjent for VAR bruk. Vi har forståelse for at det ikke er rett frem å benytte andre arenaer ift tilgjengelighet, kostnader etc.

I forhold til utsettelse av kamper, er det og skal være en høy terskel for dette for å unngå eventuelle ulemper det har for motstanderen.

Før beslutning ble det innhentet råd og anbefalinger fra både Norsk Toppfotball og Fotball Media.»