Stabæk til semifinale etter straffedrama: – Det er eufori

Stabæk - Molde 1-1 (10-9 etter straffer)

Det måtte 24 (!) straffer til for å avgjøre cupkvartfinalen mellom Stabæk og Molde.

Mushaga Bakenga sørget for mål på Stabæks tolvte straffe, samtidig som Magnus Grødem bommet for moldenserne. Det betyr at Stabæk er klare for semifinale.

– Det er eufori. Jeg er stolt av gutta, sier Stabæk-trener Lars Bohinen til TV 2.

– Det føles utrolig bra etter et sånt drama.

I semien venter vinneren av søndagens oppgjør mellom Brann og Sandefjord.

Slik var kampen

Moldes storkjøp Veton Berisha scoret sitt første obligatoriske Molde-mål i kvartfinalen mot Stabæk. Nicolai Næss felte Kristian Eriksen etter 29 minutter. Dommer pekte på straffemerket og Berisha dunket ballen i mål.

Etter 83 minutter utlignet Kasper Høgh til 1-1. Et skudd fra Fredrik Haugen skiftet retning og den danske spissen var våken i boksen. Den scoringen sørget for ekstraomganger i Bærum.

Etter 30 målløse minutter måtte det avgjøres på straffekonk.

Alle elleve måtte skyte

Stabæks Herman Geelmuyden sklei i det han skulle skyte vertenes første straffe, og blåste den over mål. Men da Ola Brynhildsen bommet på Moldes andre straffe, var lagene like langt.

Da Fredrik Krogstad bommet på Stabæks fjerde, var det igjen Molde som hadde overtaket. Tiedemann Hansen hadde alt i egne hender på Moldes femte straffe, men blåste den over mål. Dermed levde Stabæks håp fortsatt.

Stabæk-keeper Petterson dunket inn til 5-4, dermed måtte Molde score. Haugan scoret.

På det syvende straffen scoret Pedersen for Stabæk. Hagelkjær gjorde det samme for Molde. Skovgaard dunket inn det åttende, og presset var igjen på Molde. Kaptein Martin Linnes prikket den i mål. Curtis Edwards scoret på det niende, det samme gjorde Molde-keeper Karlström.

Den tiende Stabæk-straffen smalt i tverrligger fra Pignatel. Dermed fikk Molde igjen matchball. Men heller ikke denne gang ble det avgjort. Knudtzons forsøk ble reddet av Petterson.

På det ellevte forsøket var det 15-årige Fillip Jenssen Riise, sønn av Bjørn Helge Riise, som prikket den i mål. Moldes Niklas Ødegård scoret også.

I tolvte runde var det Bakenga som måtte til pers igjen. Spissen scoret igjen. Dermed måtte Magnus Grødem score. Den straffen ble redder av keeper Petterson - og etter 24 straffer var det hele over.

I semifinalen venter vinneren av Brann og Sandefjord. Den kampen spilles søndag kl. 20.