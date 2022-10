Stabæk-spiller ut mot Bohinen: – Mangel på respekt

Stabæk og KFUM kjemper om den andre direkte opprykksplassen til Eliteserien bak Brann, men etter at mandagens toppkamp endte 0-0 var det andre ting enn resultatet som ble diskutert.

Stabæk-trener Lars Bohinen valgte å bytte ut midtbanespiller Curtis Edwards etter en drøy halvtime, og i pausepraten med Discovery var Bohinen nådeløs i sin begrunnelse.

– I en sånn kamp, med så mye som står på spill, er det det minste man forventer at folk duellerer, løper og kriger litt. Det er vel grunnen.

I studio satt tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen og beskrev uttalelsen som «nesten sjokkerende».

– Hadde jeg vært spiller og fått den type beskyldninger, og følt det urettferdig, så hadde det gjort noe med mitt forhold til treneren i all framtid. Jeg blir overrasket om det ikke blir ødelagt, sa Hansen.

Edwards reagerer kraftig

Hovedpersonen selv – Curtis Edwards – legger ikke skjul på at han er både overrasket og skuffet over uttalelsene fra egen trener.

- Jeg kan forstå om prestasjonen min ikke var god nok, og det er trenerens rett å gjøre bytter hvis han ønsker å endre på noe. Det aksepterer jeg. Men senere på kvelden, da jeg kom hjem, fikk jeg høre av kjæresten min at treneren hadde sagt at jeg ikke jobbet for laget. Det er jeg definitivt ikke enig i, og jeg synes det er mangel på respekt, sier engelskmannen til TV 2.

Han sier det er første gang i hans profesjonelle karriere at han får et slikt skussmål fra en trener.

KOM TIL STABÆK FORAN ÅRETS SESONG: Curtis Edwards hadde tre år i Djurgården før overgangen til Stabæk. Foto: Beate Oma Dahle

– Kritikk for dårlige prestasjoner kan jeg forstå, men ikke at det stilles spørsmål ved om jeg jobber for laget. Det var veldig skuffende å høre.

På spørsmål om det kan påvirke forholdet hans til Bohinen, svarer Edwards slik:

– Jeg vet ikke, for å være ærlig. Jeg vil gjerne ta en prat med ham i dagene som kommer. Jeg er ikke typen som bærer nag, og jeg trenger ikke være enig med ham. Det er jeg heller ikke. Jeg kom til Stabæk for å rykke opp, og det er fortsatt målet. Om ikke for Lars, så for meg selv og for klubben.

Har ikke pratet sammen

Bohinen bekrefter at han ikke har snakket med Edwards i etterkant av kampen.

– Det kan godt være vi setter oss ned og tar en prat over en kaffe. Det har vært null problemer mellom oss. Men det er en historikk der som er bidragsytende til at jeg tok avgjørelsen om å bytte ham ut. Det er ting som for eksempel Vegard Hansen ikke har noen forutsetninger for å vite noe om. Han får bare stå for sine dramatiske utspill, men vi har full kontroll på hva som skjer, sier Bohinen.

HAR IKKE SNAKKET SAMMEN I ETTERKANT: Lars Bohinen og Curtis Edwards. Foto: Terje Pedersen

– Kan du utdype hva du mener med at det ligger en historikk bak byttet?

– Egentlig ikke. Jeg har individuelle dialoger og utviklingsmål for mange av spillerne. Det blir mellom oss. Jeg føler ikke at jeg trenger å utdype eller utlevere noe av det, sier Stabæk-treneren.

Han har gjort stor suksess etter at han ble hentet inn da Stabæk valgte å sparke Eirik Kjønø. Under Bohinen har Stabæk hentet 17 av 21 poeng, og klatret opp på annenplass på tabellen.

Curtis Edwards sier han og Bohinen hadde en samtale for noen uker siden.

– I hovedsak sa han at han var på utkikk etter en god ballvinner, en som vant mange taklinger. Jeg følte at det var det han forventet av meg. Jeg vinner kanskje ikke alle dueller og taklinger, men jeg vil alltid jobbe for laget. Kanskje forventet han noe annet fra meg.

– Hva slags spillertype vil du beskrive deg selv som?

– En som liker å ha ballen og være involvert i det oppbyggende spillet. Når det gjelder det defensive har jeg i hvert fall ikke fått høre tidligere at jeg ikke jobber. Men vi har hatt mer fokus på det defensive i det siste, og holde nullen, sier Edwards.

KRITISK: Tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen satt i studio hos Discovery, og reagerte umiddelbart på uttalelsene til Bohinen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han sier flere lagkamerater har tatt kontakt og støttet ham i kjølvannet av Bohinens uttalelser om hans manglende innsats.

– Noen av dem var også sjokkert over akkurat det. Som sagt, det er ikke selve byttet jeg reagerer på, men at det hevdes at jeg ikke jobber for laget. Jeg har spurt mange av lagkameratene mine, og fått til svar at det er en urettferdig påstand. Det gjorde godt å høre det fra lagkameratene, sier han.

Nådeløs bransje

Bohinen angrer ikke, verken på byttet eller uttalelsene.

– Gjorde du det fordi du var misfornøyd med Edwards spesielt, eller for å sende et signal til hele laget?

– Det var en kombinasjon. Du håper alltid at en sånn type beslutning skal føre til en vekker i kollektivet, og fungere som en individuell vekker til den det går ut over. Sånn er det. Fotballen er tøff, på mange måter, den er uforsonlig. Det er et klima hvor prestasjoner betyr noe. Våre spillere lever konstant i strekk mellom utvikling og prestasjon. Av og til lykkes vi, andre ganger ikke.

– Føler du at du fikk responsen du håpet med byttet?

– Vi ble for så vidt ikke noe voldsomt bedre, så i den forstand kan man ikke akkurat si at det ble en suksess. Men man er nødt til å ta noen valg, og noen ganger oppleves de som brutale, i håp om å få en respons. Det er et signal til alle om at det er visse krav som stilles for at folk skal få være på banen. Det signalet regner jeg med at alle spillerne tar. Det er ikke noe mer dramatisk enn det, sier Bohinen.