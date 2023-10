Stabæk-profil tror Bradley kunne gjort RBK til gullkandidat

VURDERT AV RBK: Etter det TV 2 kjenner til er Stabæk-trener Bob Bradley et navn som har blitt diskutert i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Etter måneder med spekulasjoner rundt hvem som skal lede Rosenborg fra neste sesong har flere forskjellige trenere blitt linket til Lerkendal.

Både nordmenn, svensker og dansker har blitt nevnt i forbindelse med trøndernes liste over potensielle trenere.

Kanskje står det også en amerikaner på den lista.

– Bob er en som hadde kommet til og gjort den klubben og det laget her til et gulljagende lag og et Europa-lag, hundre prosent, sier Mushaga Bakenga til TV 2.

ROSER BRADLEY: Stabæk-profil Mushaga Bakenga snakker varmt om sin hovedtrener, Bob Bradley. Foto: Ole Martin Wold

Dette sier Bradley

Stabæk-profilen snakker svært varmt om sin nye hovedtrener, Bob Bradley, som returnerte til Nadderud 10. september.

– Han har vært med oss i tre-fire uker og vi ser ut som noe helt annet. Jeg synes Bob virkelig er en av de mye bedre 4-3-3-trenerne jeg har hatt, sier Bakenga og fortsetter:

– Sånn sett passer han ganske fint, men vi er veldig fornøyd med å ha han i Stabæk, så jeg tror de skal jobbe godt.



NY HJEMMEBANE? Bob Bradley har kontrakt med Stabæk ut 2023-sesongen. Foto: Ole Martin Wold

65-åringen har imidlertid bare kontrakt med Stabæk ut året, og etter det TV 2 kjenner til er også han et navn som har blitt diskutert på Brakka.

Hovedpersonen selv svarer følgende når han får spørsmål om RBK-jobben.

– Akkurat nå er jobben på Nadderud. Det er fin gruppe spillere og vi må fortsette å «pushe» oss selv.

– Må stikke fingeren i jorda

I løpet av uka skal RBK-styret samles for å diskutere trenerspørsmålet.

NÆRMER SEG: RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen og resten av RBK-styret skal tirsdag møtes for å diskutere trenerspørmålet. Foto: Joakim Halvorsen

Der vil styreleder Cecilie Gotaas Johnsen og resten av styret trolig få en prioritert liste, utarbeidet at sportslig leder Mikael Dorsin, daglig leder Tore Berdal og sportslig koordinator Roar Vikvang, i samråd med styremedlemmene Ola By Rise og Tore Reginiussen.

Bakenga, som selv har vært RBK-spiller i to perioder, håper gamleklubben snart finner en vei ut av motgangen.

JUBEL: Bakenga jubler for scoring for Rosenborg mot Stabæk i 2016. Foto: Pedersen, Terje

– Jeg håper det snur for dem. Det er en altfor stor klubb til å ligge der dem ligger, sier Bakenga.

Han var på ingen måte skremt av RBK etter 1–1 på Lerkendal søndag kveld, men han mener samtidig at det er enkelte ting som gir håp.

– De har hentet inn noen gode krefter i administrasjonen, de har hentet inn noen spillere som vet hva det betyr å spille for dette laget, og så får vi se om de klarer å treffe fremover. Jeg tror alle må stikke fingeren i jorda, se hvor man er og jobbe derfra, sier Bakenga.