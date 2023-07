Stabæk i sorg etter dødsfall: – Du tror ikke det er sant

– Espen var en person med enormt smittende humør som ville alle godt, og bidro når det trengtes. Han var svært godt likt av alle og skapte et godt miljø rundt seg. En fin person som virkelig brydde seg om alle rundt seg, sier daglig leder i Stabæk fotball, Jon Tunold til TV 2.

– Han var en viktig bidragsyter for barn og unge.

Natt til søndag gikk sportslig leder for breddeavdelingen i Stabæk fotballklubb, Espen Løken Petersen (48) bort av naturlig dødsårsak.

– Det var en veldig tøff beskjed og kom som et sjokk. Alle tanker går til familien hans, meddeler Tunold.



Han forteller at Petersen har vært en veldig viktig støttespiller for alle i og rundt klubben og at 48-åringen har betydd mye for Stabæk, men også for barne- og ungdomsfotballen i Bærum generelt. Han var leder i fotballgruppa i Jutul før han ble ansatt i Stabæk for rundt seks år siden.

TRIST: Jon Tunold, daglig leder i Stabæk Fotball forteller at nyheten om dødsfallet kom som et sjokk. Foto: Erik Monrad-Hansen

En viktig brikke

– Han var veldig flink med barna og skapte gode arenaer og ikke minst et miljø hvor det er gøy å spille fotball. Han var godt likt av barna og foreldrene i klubben.

– For oss ble Espen selve symbolet på bredden. Han ga bredden i Stabæk en sjel. Espen betydde mye for mange, både barn og voksne. Han var ikke bare faglig sterk, men hadde en unik evne til å se alle spillerne i klubben. Han skapte fotballglede, trygghet, inkludering og utvikling, står det i en uttalelse fra foreldreutvalget i breddeavdelingen i Stabæk.



Tunold utdyper at Petersen har vært med på å profesjonalisere breddefotball og skape et større og bedre utviklingsmiljø.

– Espen er uerstattelig for oss, men arbeidet hans gjennom de nesten syv siste årene, har satt evige fotspor i breddefotballen i Stabæk. Som Espen sa «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Han levde som han sa, skriver utvalget.



Hjertebarn

Roy Petersen, far til 48-åringen har hatt tøffe dager.



– Du tror ikke det er sant, sier Petersen til TV 2.



Han forteller at sønnen hadde et enormt engasjement og omtanke for andre og at 48-åringen var utrolig opptatt av å skape trygghet og et godt miljø for de yngre aldersgruppene, både i Stabæk og de tidligere klubbene han har vært innom.

– Det var hans hjertebarn. Jeg tror barna savner han ganske mye, uttrykker pappa Roy.



ETT MINUTT: Under mandagens møte mellom Stabæk og Strømsgodset, blir det markering med ett minutt stillhet for Espen Løken Petersen på Nadderud stadion Foto: Thomas Evensen / TV 2

I mandagens møte med Strømsgodset at det vil bli en markering med ett minutt stillhet før kampstart og at spillerne vil bruke sørgebånd under kampen på Nadderud Stadion.

– Jeg setter veldig stor pris på at Stabæk ønsker å ha en markering, sier Petersen og legger til at han mottatt utallige med meldinger fra mennesker som kjente sønnen hans.



– Han var alltid blid i møte med andre og folk ble glad i han. Han dømte ingen.

