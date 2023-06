Spurte om selfie – nå er de forlovet

– Jeg gråt mellom tårene, det var veldig romantisk, sier Garbiñe Muguruza om frieriet til spanske Hola!

Hun møtte sin kommende ektemann i New York i 2021.

– Hotellet mitt var nært Central Park og jeg kjedet meg. Så jeg bestemte meg for å gå en tur, sier hun.

Muguruza forteller at de møttes da han spurte om en selfie på gata.



– Han ønsket meg lykke til på US Open og jeg tenkte «WoW, han var veldig kjekk».

Det holdt kontakten og møtte hverandre for gåturer i Central Park. Og nå står giftermål for tur.

Tennisstjernen likte godt at Borges selv ikke var tennisspiller, men heller jobbet innenfor mote. Borges er født i Spania, men har bodd mesteparten av livet i Finland. Han jobbet for Tom Ford i New York da de møttes.

Frieriet skjedde i Marbella.

– Det føltes rart. Jeg tenkte på noe annet og da han fridde, begynte jeg å gråte. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere, sier hun.

På Instagram avslører paret frieriet med teksten «Du hadde meg fra første stund».

Selve planleggingen av bryllupet er ikke paret kommet langt med, men de er klare på at de vil gifte seg i Spania.

– Vi håper å få giftet oss i løpet av neste år, sier hun til Hola!