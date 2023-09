Sprikende forklaringer rundt innkjøp av visepresidentens tjenester

I HARDT VÆR: Generalsekretær Erik Langerud og tidligere visepresident Bente Aksnes må svare for seg etter at håndballforbundet kjøpte inn tjenester fra Aksnes´private selskap. Foto: Magnus Nøkling, TV 2/ Trond Reidar Teigen, NTB

Både Erik Langerud og Bente Aksnes sier håndballstyret vedtok å leie inn den tidligere visepresidentens selskap for å arrangere en hederskveld. Flere styremedlemmer TV 2 har vært i kontakt med stusser over dette.

I helgen møtes håndballstyret for å gå gjennom habilitetssakene som har preget norsk håndball de siste ukene.

Nå kan TV 2 komme med nye opplysninger tilknyttet en sak i 2019, da Håndballforbundet betalte selskapet til daværende visepresident Bente Aksnes 81.600 kroner eks. moms for at hun skulle prosjektlede en hederskveld, der president Kåre Geir Lio endte opp med pris.

I denne saken kan TV 2 fortelle at:

Fønix Kompetanse, selskapet der daværende visepresident Bente Aksnes hadde sin sivile jobb, ble betalt av Norges Håndballforbund, uten at dette ble loggført i noen av styreprotokollene.

Generalsekretær Erik Langerud og Bente Aksnes står på sitt om at styret vedtok å leie inn Fønix Kompetanse. Men møter motbør fra tidligere styrekolleger, som ikke kan huske at dette har skjedd.

Bente Aksnes meldte seg ikke inhabil i dette styremøtet. Og deltok, til tross for at det ifølge henne og Langerud ble diskutert kjøp av tjenester fra hennes selskap.

I ettertid mener både generalsekretær Erik Langerud og Aksnes at hun var inhabil. Men ingen av de 13 fremmøtte reagerte på dette under styremøtet i 2019.

Håndballens hederskveld

I 2019 kom Norges Håndballforbund (NHF) opp med idéen om å arrangere en hederskveld i forbindelse med Håndballtinget.



I den forbindelse ble håndballstyret bedt om å sette ned en arbeidsgruppe som skulle arrangere eventet.

Dette ble løftet opp på bordet til norsk håndballs øverste ledelse, håndballstyret, i februar i 2019.

I etterkant av styremøtet ble det, som alltid, skrevet en protokoll. Dette er et forenklet møtereferat med en saksliste og hvilke vedtak styret har fattet.

Protokollen blir deretter gjort offentlig tilgjengelig fordi håndballens medlemmer og allmennheten skal få innsyn i hva de valgte styremedlemmene har vurdert og konkludert med.

I protokollen som ble publisert etter styremøtet i februar 2019, kommer det frem at håndballstyret vedtar å utnevne daværende visepresident Bente Aksnes til leder av en arbeidsgruppe for den kommende hederskvelden:

«Forbundsstyret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsgruppen for hederskvelden:

Bente Aksnes (leder)»

Det står derimot ingenting om at Aksnes, eller hennes private selskap Fønix Kompetanse, skulle få betalt for denne jobben.

Tøffe tider for håndballforbundet

TV 2 har de siste ukene avslørt at den øverste ledelsen i Norsk håndball ved til sammen sju anledninger har tildelt betalte oppdrag til styremedlemmers private arbeidsgivere. Fire saker omhandler president Kåre Geir Lio, mens de andre tre omhandler tidligere visepresident Aksnes.

DOBBELTROLLER: Både håndballpresident Kåre Geir Lio og tidligere visepresident Bente Aksnes har hatt sivil jobb i selskaper som har solgt tjenester til Norges Håndballforbund samtidig som de satt i ledende forbundsposisjoner. Foto: Trond Reidar Teigen

Ingen av disse oppdragene var ute på anbudskonkurranse.



Men pengene som håndballforbundet har brukt, har gått fra norsk håndballs felleskasse. Totalt har håndballforbundet brukt 305.400 kroner eks. moms på innkjøpene.

Fra en kasse som stadig blir tommere.

I 2022 gikk nemlig håndballforbundet ti millioner kroner i minus.

Også i år går forbundet mot røde tall, får TV 2 opplyst av generalsekretær Erik Langerud.

Fra en rekke hold har toppledelsen derfor høstet kritikk for å ha brukt av fellesskapets penger på interne kjøp.

Dessuten har dobbeltrollene til president Kåre Geir Lio og tidligere visepresident Bente Aksnes vært gjenstand for kritikk. Flere eksperter mener rollene strider mot idrettens eget habilitetslovverk.

Nå kan altså TV 2 avsløre at det ene av de sju oppdragene ikke ble ført i de offentlige styreprotokollene.

Det omhandler saken da selskapet til tidligere visepresident Bente Aksnes, Fønix Kompetanse, fikk betalt 81.600 kroner eks. moms for å prosjektlede «Håndballens hederskveld».

FIKK PRIS: Håndballpresident Kåre Geir Lio mottok pris som «årets begeistrer» på hederskvelden i 2019. Til høyre utdeler og tidligere landslagsspiller Heidi Tjugum. Foto: NHF

Ifølge TV 2s kilder hersker det i dag tvil i det daværende styret om det faktisk ble gjort et gyldig vedtak om å leie inn Bente Aksnes´ selskap.

Som nevnt i styreprotokollen var Aksnes satt inn i arbeidsgruppen som styrets representant, ikke i tråd av å være innleid daglig leder i Fønix Kompetanse.

Forskjellige forklaringer

Generalsekretær Erik Langerud legger seg umiddelbart flat når TV 2, i forbindelse med et TV-intervju torsdag, konfronterer ham med at kjøpet av tjenestene til Fønix Kompetanse ikke er loggført i styreprotokollene.

– Det stemmer. Det står ikke styrevedtaket, og det ser vi selvfølgelig at burde ha gjort. For det var ingen tvil om i styret at det var en diskusjon om at Bente Aksnes måtte honoreres for å ta på seg oppdraget. Det står i styrevedtaket at hun ble engasjert som leder, men dessverre står det ingenting om budsjettet, erkjenner Langerud.

MENER DET BLE STYREVEDTATT: Erik Langerud, Generalsekretær Norges Håndballforbund. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

I forkant av dette TV-intervjuet har TV 2 hatt en dialog med håndballforbundet skriftlig om det samme temaet.

I en e-post sendt til TV 2 to dager tidligere, skrev Langerud da at håndballforbundets engasjementet av Aksnes og Fønix Kompetanse ble vedtatt av styret:

«Før Bente Aksnes og Fønix ble engasjert, ble det gjort grundige og veloverveide vurderinger av gjeldende lovverk. I det ene tilfellet ble kjøpet også styrevedtatt».



Litt senere den samme dagen ønsket imidlertid håndballforbundet å endre uttalelsen.

I det nye svaret fjernet de ordlyden om at kjøpet var styrevedtatt:

«Før Bente Aksnes og Fønix ble engasjert, ble det gjort grundige og veloverveide vurderinger av gjeldende lovverk. I det ene tilfellet ble kjøpet også gjort på bakgrunn av et styrevedtak.»



To dager etterpå møter altså TV 2 Langerud til et TV-intervju. Der konfronteres han igjen med det samme spørsmålet.

Langerud har da gått tilbake til sin opprinnelige forklaring.



– Er betalingen av Fønix Kompetanse vedtatt av styret?

– Det ble vedtatt at Bente Aksnes skulle ha et honorar, sier Langerud.

– Ble det det?

– Det var ingen tvil om at styret diskuterte det og at Bente selv sa at hun måtte ha et honorar for å gjøre dette.

– Så var det uklart omfanget av oppdraget hun skulle ha, og hvor mange timer hun måtte bruke. Og så ble det så vidt jeg husker diskutert en timepris, og så har det akkumulert seg i forhold til timene hun har brukt, sier Langerud som var tilstede på styremøtet.

BETALT PROSJEKTLEDER: Bente Aksnes på hederskvelden i 2019. Foto: NHF

– Styret besluttet å leie meg inn

Bente Aksnes deler Langeruds oppfatning av at det var et styrevedtak om at hun skulle honoreres for jobben - til tross for at det ikke står i møteprotokollen.

– Styret besluttet å leie inn meg til jobben, og hele styret var innforstått med at dette skulle være et betalt oppdrag, skriver hun i en e-post til TV 2.



Hun er derimot ikke like enig med Langeruds utspill om at «hun måtte ha et honorar for å gjøre dette».

– I diskusjonen som fulgte, kom det opp et forslag om å leie meg inn som prosjektleder. Og på spørsmål om jeg hadde anledning til å ta dette oppdraget, bekreftet jeg. Jeg var da senere ikke aktiv i saksbehandlingen/diskusjonen, skriver Aksnes i e-posten.

– Langerud godkjente faktura

Under TV-intervjuet torsdag spurte TV 2 Erik Langerud hvem som mottok fakturaen fra Fønix Kompetanse på 81.600 kroner eks. moms.

Dette måtte generalsekretæren da dobbeltsjekke.

– Så du vet ikke om det var til deg, eller om det var til styret?

– Det må jeg sjekke. Det tar ikke lang tid, men jeg kan altså ikke huske hvem fakturaen ble sendt til i 2019 nå, men jeg lover å sjekke det, sa Langerud.

I en e-post sendt til TV 2 i etterkant oppgir Langerud følgende:

– Den ble godkjent og betalt av NHFs administrasjon, etter at man fulgte de vanlige rutinene med minst to godkjennere av faktura.

Bente Aksnes er enda mer konkret på hvem som mottok og betalte regningen.

Hun mener det var Langerud selv.

– Generalsekretær godkjente faktura, skriver Aksnes til TV 2.

Hun legger videre til at det ble rapportert på prosjektet til styret i forkant og i etterkant av selve hederskvelden.

Aksnes forteller også at det var generalsekretæren som fulgte opp styrets beslutning om å engasjere henne og Fønix Kompetanse.

SVAR SKYLDIG: Erik Langerud kan ikke svare på hvordan oppdraget gikk fra å være gitt til Bente Aksnes som visepresident til at det var selskapet hennes som fikk betalt. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

TV 2 har spurt Langerud om hvordan dette gikk fra å være et oppdrag der Aksnes var satt inn som håndballstyrets representant, til å ende opp med at selskapet Fønix Kompetanse fakturerte håndballforbundet.

– Det kan jeg ikke svare på. Fønix er jo det selskapet som Bente jobber i og er medeier i ... Jeg kan bare ikke svare på den praktiske håndteringen av det, svarer generalsekretæren på spørsmålet .

Styremedlemmer husker ikke vedtak

TV 2 har i løpet av de siste dagene snakket med flere styremedlemmer som satt i det daværende håndballstyret, og som ifølge Langerud og Bente Aksnes skal ha vedtatt å leie inn henne og Fønix Kompetanse til oppdraget.

Flere av disse styremedlemmene stusser over disse opplysningene.

Enkelte oppgir også til TV 2 at de verken husker diskusjonen om et frikjøp av Aksnes, eller at håndballforbundet skulle leie inn hennes selskap Fønix Kompetanse til hederskvelden.

HUSKER IKKE GODGJØRELSER: Frank Bjørndal, tidligere styremedlem i NHF. Foto: NHF

En av de er tidligere styremedlem Frank Bjørndal.

– Jeg kan bekrefte at Bente Aksnes sa seg villig til å ta en lead på dette prosjektet, utover det så kan jeg ikke huske om godtgjørelser var en del av diskusjonene i styret. Jeg kan derfor verken avkrefte eller bekrefte at det var tilfelle. Men det er ikke unaturlig at det ville stått i en styreprotokoll dersom det ble vedtatt godtgjørelse i styremøtet, sier han.



Tidligere landslagskeeper Heidi Tjugum var også medlem av håndballstyret i 2019. Tjugum var dessuten leder av juryen som delte ut priser på hederskvelden, en rolle hun tok på seg frivillig som styremedlem.

Hun står fast på at det som står skriftlig anført i protokollene er det som gjelder.

– Jeg står for vedtaket som er gjort, og mener at ut over det er det ikke gjort noe vedtak, sier Tjugum til TV 2.

MENER DET IKKE ER GJORT VEDTAK: Heidi Tjugum, tidligere styremedlem. Her sammen med håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud

Med andre ord virker Tjugum å være uenig med Langerud som mente det ble gjort et styrevedtak om leie inn Fønix.



– Hva har du å si om at enkelte forbundsstyre-medlemmer ikke husker at styret har vært med å kjøpe fri Bente Aksnes og Føniks Kompetanse, Langerud?

– Jeg kan bare svare på hvordan jeg husker situasjonen.

– Men prater ikke de sant?

– Jeg kan ikke svare for hva andre husker dessverre, og jeg kan ikke på noe som helst måte si at noen ikke snakker sant. Jeg kan si hva jeg husker, og det er at det ble diskutert at det måtte være et honorar, sier generalsekretæren og legger til:

– Jeg kan svare for hvordan vi har løst det rent praktisk, men diskusjonen på hva styret har vedtatt, mener jeg at styret må få uttale seg om.

– SKULLE HONORERES: Erik Langerud (til venstre) husker godt at styret og president Kåre Geir Lio vedtok å kjøpe tjenester fra visepresidentens selskap. Foto: Javad Parsa

Spørsmålet flere derfor stiller seg er da hva som faktisk skjedde på styrerommet i Norges Håndballforbund da denne saken ble behandlet?

Ble Aksnes oppnevnt i gruppen kun som en styrerepresentant - men fikk betalt fra håndballforbundet gjennom sitt selskap uten at dette ble protokollført?

Eller var det slik at styret leide inn en tjeneste fra selskapet til Aksnes uten å styrebehandle/protokollføre det?

– Burde meldt seg inhabil

Studerer man møteprotokollen fra dette møtet nærmere, fremkommer det at samtlige styremedlemmer innledningsvis ble spurt om de anså seg inhabile i noen av sakene som skulle behandles.

I dette møtet var det ingen av styremedlemmene som meldte seg inhabile.

Heller ikke Bente Aksnes, som potensielt hadde en privat økonomisk interesse i spesielt én sak.

For ifølge generalsekretær Langerud hadde Aksnes selv uttalt i det samme styremøtet at hun måtte «få betalt et honorar for å gjøre oppdraget».

Langerud mente også å huske at det ble diskutert en timepris til Aksnes på det samme styremøtet.

Til TV 2 oppgir Aksnes at Fønix Kompetanse endte med å fakturere 1600 kroner per time til Norges Håndballforbund for oppdraget.

– I styreprotokollene står det ingenting om at du fratrådte behandlingen av denne saken - var du til stede under behandlingen?

– Jeg var til stede i rommet uten å delta i selve saksbehandlingen etter at forslaget om oppdrag kom opp, skriver Aksnes i en e-post, og erkjenner videre at hun nok ikke burde ha vært til stede.

– I etterpåklokskapens lys burde jeg nok forlatt rommet etter forespørselen, og heller kommet inn ved spørsmål, skriver hun.



Det samme mener generalsekretær Erik Langerud.

– Dette tenker jeg at det er et av de områdene hvor jeg tror vi har lært at vi må bli enda tydeligere på hvem som deltar i hva. Og at vi er enda grundigere i habilitetsvurderinger når det skal tas beslutninger.

– Jeg mente at vi var innenfor et regelverk, men gitt at det er slik som jeg får det beskrevet det, så burde Bente Aksnes meldt seg selv inhabil, sier Langerud nå.



BURDE MELDT SEG INHABIL: Erik Langerud snakker om vurderingene av habiliteten til Bente Aksnes. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Ble ikke habilitets-stoppet av styret

Men generalsekretæren og Aksnes var ikke de eneste som var til stede på styremøtet i 2019.

Til sammen var det 13 personer fra norsk håndballs øverste ledelse.

– Hvorfor var det ingen av dere som reagerte med en ryggmargsrefleks da man tilsynelatende begynte å diskutere hva et styremedlem, som var til stede, skulle få betalt for en ekstrajobb?

– Jeg kan ikke svare for styrets synspunkt, men det burde hun (Aksnes, journ. anm.) nok ha gjort, svarer Langerud.



– Men har ikke styret også et ansvar til å hjelpe til dersom hun ikke gjør det?



– Det er helt sikkert et kollektivt ansvar for å gjøre habilitetsvurderinger, ja, svarer generalsekretæren.

– Dere har jo allerede et skrantende tillit ute i organisasjonen. Hvordan tror du disse opplysningene vil mottas der ute?

– Jeg tror nok det vil stille nye spørsmål ved håndballforbundets vurderinger knyttet til habilitet og kjøp av tjenester. Og det forstår jeg, og det forstår vi. Dette er jo en av de tingene som vi må gjennomgå i helgen og frem mot møtet med kontrollkomitéen.

– Vi må se på vår praksis og se på hvordan vi kan endre sånn at medlemmene våre kan være sikre på at det gjøres ordentlig. Jeg har ikke noe problem med å se at det stilles ytterligere spørsmål etter dette, avslutter Erik Langerud.