Sportssjefen innrømmer: – Det har blitt et mediasirkus

Under dagens presentasjon av landslagsutøverne for kommende år, innledet friidrettforbundets sportssjef Erlend Slokvik med en klargjøring om konflikten med Gjert Ingebrigtsen.

– Vi kommer ikke til å gi noen kommentarer til saken om akkreditering om Gjert Ingebrigtsen. Som kjent har advokat Elden bedt om et møte, og det har forbundet sagt ja til. Vi er i dialog om tidspunkt for møte. Det er kun praktiske grunner til at dette er ikke er blitt avklart ennå. Før møtet er avholdt er det ikke noe nytt å informere om fra forbundets side, og vi ber om forståelse for dette med hensyn til alle involverte, sier Erlend Slokvik.

Men etter presentasjonen åpnet han seg mer om situasjonen overfor TV 2.

– Tanken var at vi skulle få avklart ting på et veldig tidlig tidspunkt, og jobbe videre. Men det har jo blitt et mediasirkus. Vi kan jo ikke si noe annet.



Les også: Tre Ingebrigtsen-brødre på landslaget

Forrige torsdag kom nyheten om at Gjert Ingebrigtsen ikke får akkreditering til VM innendørs i Glasgow i mars og EM utendørs i Roma. I tillegg har Norges Friidrettsforbund innstilt på ikke å gi treneren akkreditering til Paris-OL i 2024.

– Står den løsningen skrevet i stein eller kan møte med advokater nå føre til endringer?

– Det kan jeg ikke svare på. Det er tatt en avgjørelse for de to mesterskapene.

– Og den står man ved?

– Ja, det er jo bestemt. Vi har et gitt antall akkrediteringer og så gjøres det valg ut i fra det.

PRESENTASJON: Sportssjef Erlend Slokvik til høyre. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Slokvik mener at det er viktig at fokuset forblir på utøverne fremover.

– Vi skal tilrettelegge for utøverne. Det er de som er i fokus. Jeg synes det blir litt for mye fokus på treneren og ikke utøveren her. Jeg synes av og til at trenerens betydning i mesterskap er overdrevet. Det er det han gjør i det daglige som er det viktigste.

På egne nettsider begrunnet Norges Friidrettsforbund beslutningen slik:

«Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer med utøvere i sentrum, noe vi vurderer ikke er mulig slik situasjonen har vært over tid og er mellom Gjert og brødrene Ingebrigtsen».



Gjert Ingebrigtsen, som nå er treneren til Narve Gilje Nordås, svarte med å engasjere advokat John Christian Elden. Han reagerte sterkt på meldingen og avgjørelsen til Norges Friidrettsforbund.

– Håper det gjør slutt på mobbingen av ham, uttalte stjerneadvokaten til TV 2.



Mandag svarte forbundet med å engasjere en egen advokat i saken.