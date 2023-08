Sportssjefen hetset: – Blir bedt om å dra til helvete

Narve Gilje Nordås sa etter bronseløpet onsdag at han mener Ingebrigtsen-konflikten må forsvinne fra jordens overflate.

– «Konflikten», i hermetegn, bør vi legge bak oss, sa han til TV 2.



Konflikten har blant annet ført til at Nordås' trener Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering til VM.

Bråket kaster en skygge over det som var tidenes friidrettskveld for Norge med tre VM-medaljer.

Torsdag tok TV 2 en prat med sportssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet.

– Forbundet har fått kritikk for ikke å ha løst dette på en tilfredsstillende måte. Vil dere sitte dere ned med partene for å finne en løsning?

– Det er en familiekonflikt vi ikke skal eller kan ha noe med. Så må vi som forbund se på hvordan det skal løses sportslig rundt utøverne, men det kan jeg ikke si noe mer om nå. Nå er det fokus på det som skal skje her, sier Slokvik til TV 2.

– Men det blir jo aktuelt fremover, som med OL neste sommer.

– Ja, det er det. Vi føler vi har en bra modell for dette nå. Hvordan løsningen blir fremover, er for tidlig å si.

– Må Gjert belage seg på ikke å få akkreditering også i fremtiden?

– Det kan jeg ikke svare på. Vi vet ikke hvor mange akkrediteringer vi får i OL, for eksempel.

Torsdag kveld blusset det nok en gang opp etter Henrik Ingebrigtsen sin tirade rundt Jakob-støyen

Generalsekretær i friidrettsforbundet, Kjetil Hildeskor, skjønner lite av kritikken mot forbundet.

– Det kom svært overraskende på meg. All tilbakemelding fra troppene våre er at det har fungert veldig godt, og at støtteapparatet har gjort en kjempe jobb med å tilrettelegge for utøverne. Så det skjønte jeg lite av, sier Hildeskor til TV 2.

– Det er mange kommentatorer som har kritisert friidrettsforbundet for å ikke ha løst floken rundt dette, tar du noe form for selvkritikk på dette?

- Vi har ikke et fasitsvar på hvordan vi skal håndtere alt, men vi forsøker etter beste evne å gjøre en god jobb sånn at alle kan ha best mulige forberedelser. Men så er det utfordringer iblant, sier han.

FORSTÅR LITE: Kjetil Hildeskor forstår lite av kritikken Henrik Ingebrigtsen kom med mot forbundet. Foto: Gorm Kallestad

Bekrefter hets

Slokvik sier det er en vanskelig situasjon og en sak der mange har sterke meninger.

– Jeg får mange meldinger. Kraftige personangrep på mail og SMS. Det viser at det er engasjement. Folk forstår ikke, kjenner ikke helheten, så det får jeg bare ta.

Han fortsetter:

– Jeg blir bedt om å dra til helvete. Jeg er verdens største idiot. De er helt sikker på at jeg får sparken og meldinger om hva annet jeg kan drive på med i livet.

– Som for eksempel?

– Jeg kan ta meg jobb som kameloppdretter, var det en som sa, røper Slokvik og ler litt.

– Går det inn på deg?

– Ikke slike meldinger, nei.

Generalsekretær Hildeskor har også opplevd negative reaksjoner fra folk.

– Nå har media fokusert mye på det, og da kommer det mye tilbakemeldinger som ikke er positive. Vi og får meldinger som er negative, men det er også folk som er positive. Så vi får begge deler, sier han til TV 2.

HETSET: Erlend Slokvik, sportssjef i friidrettsforbundet. Her fotografert i forbindelse med et pressemøte under fjorårets VM. Foto: Stian Lysberg Solum

Får mer penger

Slokvik avslørte også at friidrettssuksessen er innbringende for Narve Gilje Nordås.

– Vi har en fast modell om støtte til utøverne på landslaget. Det går fra 150 000 til 400 000 kroner i støtte. På topp er Karsten og Jakob. Så er det klart at Narve vil rykke opp et nivå når han nå tok medalje i VM. Det gjorde Eivind (Henriksen) da han tok medalje i OL, sier Slokvik, som understreker at Nordås ikke kommer opp på toppnivået i pengemodellen.

– Det blir mer, mer vi vet ikke hvor mye ennå, sier Slokvik til TV 2.