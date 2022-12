Spørsmålet i Russland forandret alt: – Jeg sa ja

– Jeg synes det virket som et spennende prosjekt, forklarer Iskander Nugmanov til TV 2.

Mange hevet øyenbrynene i bandymiljøet da den kasakhstanske landslagspilleren byttet klubb før årets sesong.

I 2019/20 ble han kåret til årets spiller med 29 mål og 30 assists for seriemesterne Ready.

Sesongen etter var han toneangivende da samme klubb tok gull på ny, mens fjorårssesongen endte i sølv.

Så meldte han plutselig overgang til lille Røa, som etter 21 år skulle gjøre comeback i Bandy-Norges gjeveste selskap.

BANDYPROFIL: Kasakstaneren Iskander Nugmanov spiller bandy for Røa IL. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Trenerens reaksjon

Røa-trener Patrick Heed innrømmer at han ble satt ut da han skjønte hva som var i ferd med å skje.

– Det var veldig overraskende at han var så interessert som han var. Det kom ut av det blå, forklarer svensken.

Røa-laget består nesten utelukkende av spillere i junioralder.

– For oss er det en drøm å ha Iskander med. Han bidrar med masse erfaring fra klubb- og landslag, med mange VM-kamper under beltet, fortsetter treneren.

MATMONS: Den kasakhstanske matretten plov er en gjenganger i Nugmanovs hybel. Foto: Øyvind Brattegard

TV 2 møter Iskander og lagkameratene på Bogstad kunstisbane.

Starten på sesongen har vært av det varierende slaget, men alt i alt er den røde gjengen fra Oslos vestkant fornøyde.

6.-plass er fasiten etter ni spilte kamper.

Spørsmålet i Russland

Iskander har spilt bandy hele livet. Faren var bandytrener. Iskander hevder han ikke hadde noe valg.

Tilfeldigheter førte ham til Norge i 2015. Etter en landskamp med Kasakhstan i Russland, kom en norsk landslagstrener bort til ham med spørsmålet som skulle forandre alt.

«Kan du tenke deg å prøve deg i Norge?»

GUL OG BLÅ: Nugmanov er en stor profil i hjemlandet. Her i aksjon under en landskamp mot Finland i 2019. Foto: Sebastian Lamotte / BILDBYRÅN

Iskander ble overrasket, men sa ja, pakket bagen og dro til Østlandet.

– Jeg trives godt her. Norge er et godt land å bo i. Jeg har alt jeg trenger, men drømmer om å kjøpe egen leilighet. Det koster så mye. Oh my god! Det er ganske sykt.

Han var kun ett år i Høvik, før turen gikk videre til Ready i hovedstaden.

– Bærum var et fint sted med fine folk, men Ready var mer profesjonelt og et litt større miljø. Det ga meg mange muligheter, forklarer Iskander.

GAVE: Iskander Nugmanov satte pris på denne gaven fra den kasakhstanske ambassaden, selv om han nok synes det var litt i overkant: – Det er nesten som de tror jeg er død og sier hade, sier han og ler. Foto: Øyvind Brattegard

– Noe av det mest spennende med å bytte klubb, er å møte nye folk. Det er spennende.

I dag jobber 32-åringen i Bymiljøetaten i Oslo Kommune ved siden av treningshverdagen i Røa.

At sporten han elsker ikke er noen økonomisk gullgruve, har han forsonet seg med for lengst.

– Hvorfor ikke?

– Bandylivet er hardt. Men så betyr det også veldig mye for meg, sier han.

Kanskje var det derfor han takket ja til spill for Røa.

Muligheten til å være med å rettlede unge talenters vei mot å bli hakket bedre, hver eneste dag.

– Mye ansvar - mye gøy, forklarer han og smiler.

– Jeg må hjelpe fysisk og mentalt. Lede og ta ansvar, fortsetter han.

SNART NORSK? Nugmanov er stolt av hjemlandet, men samtidig ikke fremmed for spill med det norske flagget på brystet. Foto: Øyvind Brattegard

Iskander har ambisjoner om å bli trener på sikt, men overlevelse med Røa er det eneste som driver ham nå.

– Da vi vant mot Mjøndalen, var det første seier i Eliteserien på 20 år. Det er kult for oss. Nå ønsker vi å bygge et stort og bra lag for å kunne konkurrere med topplagene, sier kasakhstaneren - som kanskje én dag spiller med det norske flagget på brystet.

Han har nemlig vært innom tanken mange ganger.

– Hvorfor ikke? Norge er hjemlandet mitt nå. Jeg synes det hadde vært kult å hjelpe dem i et VM. Norge er gode i bandy, og blir bedre og bedre for hvert år.