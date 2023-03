Spørsmålet forandret alt: – Den største gaven jeg kunne fått

ANDERMATT (TV 2): Klassikeren i Kvitfjell fyller 30 år. Bernhard Russi (74) er stolt over å ha designet den ikoniske løypen, men én ting plager ham fortsatt.

Russi-spranget.

Det opp mot 80 lange hoppet der du må satse alt.

Skal du vinne på Kvitfjell, må du tørre å kaste deg utfor det ikoniske stupet oppkalt etter en av alpinsportens mest markante og historiske skikkelser.

Én mann skal ha størsteparten av æren for at Kvitfjell i år legger bak seg 30 strake år med alpinister i rasende fart ned baksiden av Fåvang: Bernhard Russi.

– Historien bak er helt spesiell, forteller Russi til TV 2.

MESTVINNENDE: Kjetil Jansrud har stått for mange store stunder i alpinanlegget på Kvitfjell. Her etter super-G-seieren i 2016. Nå er det jentenes tur. Foto: Poppe, Cornelius / NTB

Endelig!

Etter 29 år med herrerenn, er det jentenes tur til å konkurrere på Kvitfjell – og den ikoniske løypen høster sjenerøse mengder lovord:

– Det begynner allerede å bli en av mine favorittplasser, sier den amerikanske verdensstjernen Mikaela Shiffrin.

– Løypen har alle aspekter. Bratte heng, kuler og flater. En komplett utforløype, supplerer norske Kajsa Vickhoff Lie.

– Endelig skal vi få ta med verdenseliten til å vår bakgård, konkluderer fartsdronningen Ragnhild Mowinckel.

NORSK FARTDUO: Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie er klare for verdenscup på hjemmebane. Her avbildet under VM. Foto: Lise Åserud

– Har dere noe annet?

Russi, verdensmesteren i utfor i 1970 og OL-mester to år senere, designet løypen og fikk det ikoniske spranget kalt opp etter seg.

Det har han egentlig aldri likt.

– Det føles ikke bra, humrer han, og fortsetter:

– Jeg mener det! Jeg var bare løypesetter, og alltid imot det.

TV 2 møter alpinlegenden i sveitsiske Andermatt, hvor han vokste opp og fortsatt bor.

Russi satte sin føtter på Kvitfjell for første gang i 1986. Han husker omstendighetene som om det var i går.

Det var åtte år før de olympiske leker på Lillehammer, og utforløypen, som han beskriver som «kongeøvelsen» i et olympisk arrangement, skulle velges ut.

Komitéen ønsket Russi til byen for å se på hvilke muligheter som fantes i byen.

Etter først å ha sjekket ut Hafjell, kom spørsmålet på tampen av seansen:

– Har dere noen andre fjell?

ANERKJENT: Russi har designet mange av verdens mest berømte utforløyper. Her avbildet på befaring før Salt Lake City-OL i 2002. Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

Lytter til fjellet

Russi var ikke overbevist.

Delegasjonen svarte nølende. Jo, kanskje det var et alternativ. 30 minutter unna med bil fantes et fjell.

– Er man løypesetter har man ingen klink idé om hva man vil gjøre. Jeg pleier alltid å si at jeg drar til fjellet for å lytte til hva det forteller meg. Jeg vil forstå dets karakter, dets utfordringer.. Hva er fjellets sterke sider, hva er de mindre sterke?

– Jeg fikk raskt følelsen av at dette var et ekte fjell, poengterer han.

Russi ønsker alltid å gjøre så få inngrep som mulig når han ser etter nye utforløyper.

– Det var variert hele veien nedover. Alt vi trengte lå i det opprinnelige terrenget uten at vi trengte å gjøre for mye. For meg var det den største gaven jeg kunne fått.

Åpningen

Kvinnelandslagets fartstrener Atle Skårdal fikk æren av å gjøre den offisielle snorklippingen da Kvitfjell arrangerte sine første renn i 1992.

Han havnet også på pallen under Kvitfjells første verdenscuprenn året etter, snaue halvsekundet bak franske Adrien Duvillard som vant.

– Det var en vanvittig begivenhet, sier Skårdal til TV 2.

Nå håper han den norske fartsduoen kan slå fra seg på hjemmebane. Selv er de klare i sin tale:

– Å vinne på Kvitfjell hadde vært så sinnsykt kult – foran så mange som har vært der og hjulpet meg gjennom hele karrieren, og som betyr så mye for meg. Jeg kunne ikke drømt om et bedre sted å vinne, sier Vickhoff Lie.

– Det ville vært ekstra spesielt. Og «jækla» gøy om meg og Kajsa fikk det sammen, sier Mowinckel.