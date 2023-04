Sponsorekspert: – Har en jobb å gjøre

Uten Johannes Høsflot Klæbo mister Skiforbundet en profil for sponsorer i en tid interessen allerede har vært dalende.

EGET OPPLEGG: Johannes Høsflot Klæbos landslagsexit kan skape hodebry for sponsorer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Søndag ble det klart at Johannes Høsflot Klæbo gir seg på landslaget, og kjører sitt eget opplegg kommende sesong.

Klæbo er utvilsomt Skiforbundets største profil på langrennssiden, men nå kan ikke sponsorer få glede av gullgrossisten lenger.

Vegard Arntsen som er daglig leder i Sponsor Insight, sier profiler er viktige for sponsorer.

– Det er det som driver attraktiviteten i størst grad. Det er profiler som bygger interesse. Det er helt klart at profiler er viktige for ethvert lag kommersielt, sier Arntsen.

Landslagenes hovedsponsor, Sparebank 1, er skuffet over avgjørelsen til Klæbo.

– Det er dumt at han ikke er med. Vi håper jo at alle de beste skal være på landslaget, sier sponsoransvarlig i Sparebank 1-alliansen Stein Bugge.



– Samtidig så er det viktig å si at vi sponser laget, og ikke utøvere, legger han til.



Tror ikke det er avgjørende

Foruten Klæbo er det flere profiler som har forsvunnet fra landslaget de siste årene. Martin Bjørgen, Therese Johaug og Petter Northug har alle lagt opp.

Etter årets sesong har Hans Christer Holund annonsert at han legger opp, mens Kristine Stavås Skistad også kjører et eget, privat opplegg.

Nå er Klæbo ute, men Arntsen tror likevel ikke på noen sponsorflukt.

– Jeg tror ikke Klæbo alene er avgjørende. Han har allerede vært sterkt profilert med private sponsorer alene. Jeg tror ikke Klæbos sak i seg selv er hovedutfordringen.



– Har det mye å si for sponsorene at Klæbo er ute?

– Både ja og nei. Det spørs om partene har rettigheter til å bruke utøveren. Alle kan ikke kan ikke bruke samme utøver. Da hadde jobben vært å være et sponsorobjekt, ikke langrennsutøver, sier han.

SPONSOREKSPERT: Daglig leder i Sponsor Insight, Vegard Arntsen. Foto: Alva Thylén

Hovedsponsoren sier at det er for tidlig å kunne si noe om hva Klæbo utenfor landslaget vil bety for verdien av avtalen.

– Vi var også bekymret etter at NRK mistet rettighetene, men det viste seg at årets sesong var veldig bra med tanke på eksponering, sier Bugge.



Samtidig innrømmer han at det vil påvirke forhandlingene når dagens avtale løper ut i 2025.

– Det vil være med i en totalvurdering når vi skal forhandle ny avtale, sier sponsorsjefen.



Spent på fortsettelsen

Arntsen tror det likevel hadde vært helt annerledes om Klæbo hadde lagt opp. 26-åringen skal fortsette å gåkonkurrere for landslaget i deres klær.

Likevel er han spent på hva dette gjør for Skiforbundets attraktivitet på langrennssiden.

– Akkurat nå er det en jobb på gjøre, og å finne en hverdag uten Klæbo. Det må være en hovedprioritet for nasjonalidretten vår. Først må man se hvor smertefullt det er.

I Sponsor Insights oversikt over de mest populære sponsorobjektene publisert i fjor kommer det frem at langrennslandslaget bare er det tolvte mest attraktive sponsorobjektet i Norge.

Selv om det er en negativ utvikling, sier Arntsen i Sponsor Insight at langrenn står sterkt.

– Det er en liten mellomperiode uten de største profilene, men det trenger ikke å ha mye å si. Langrenn er en helårsidrett i media, og folk vil følge med uansett.