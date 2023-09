Spøkefull McEnroe til TV 2: – Casper virker som en mye snillere person enn meg

US OPEN-FINALEN: John McEnroe poserer sammen med fjorårets vinner fra US Open Carlos Alcaraz og finalist Casper Ruud. Foto: Matt Rourke

Kontrasten er stor. John McEnroe var en spiller som var høylytt, hadde store meninger og var svært utagerende i fremtoningen sin både på og utenfor tennisbanen.

Casper Ruud er en spiller som holder mer inne seg. At de brenner like mye for tennisen er det nok liten tvil om, men hvordan det synes er på helt ulike ende av skalaen.

– Casper virker som en mye snillere person enn meg, sier McEnroe og ler før han følger opp:

– Men se på Roger Federer. Er det noen som ikke liker han? Roger er kanskje anerkjent som verdens snilleste mann, så at man er en snill mann er ikke synonymt med at man ikke kan vinne og bli nummer én, sier han til TV 2.

GRATULERES: John McEnroe gratulerer Casper Ruud med seier i Laver Cup i 2022. Foto: GLYN KIRK

Han trekker fram seg selv, Jimmy Connors og Novak Djokovic som typer som er mer utagerende, og som har hatt stor suksess med det.

McEnroe er likevel tydelig på at det viktigste må være at man kjenner seg selv. At som tennisspiller, så må man vite hva som gjør at man klarer prestere godt i det ulike øyeblikkene.

Stusser over Nadal-turen

Tennisesset fra Snarøya har selv uttalt tidligere at oppførselen på og utenfor banen er viktig for ham. Han har et mål om å aldri knuse en racket, og han ble senest i år kåret til årets forbilde på den norske idrettsgallaen.

2023-sesongen for Casper Ruud beskriver McEnroe som en berg-og-dalbane. Likevel er han tydelig på et par ting han ser på som utløsere for nettopp det.

– Det er åpenbart for meg at det hele begynte med da han dro på turen med Rafael Nadal før jul. Det påvirket ham i Australia.

OPPTUR: Casper Ruud var den eneste fra Team Europe som plukket poeng for en seier i Laver Cup i 2023. Foto: DARRYL DYCK

McEnroe følte seg da sikker på at det ville ta litt tid for nordmannen å hente seg inn igjen, men var også veldig klar over at grussesongen ville komme.

– Men han spilte ikke så godt på grusen heller. Han vant en liten turnering i Portugal, men ellers var det ikke det helt store. Men så er han godt trent og best i femsettere. Det viste han da han igjen kom til finalen i Roland Garros.

– Rart å se Casper Ruud

McEnroe er også blant de som påstår at Ruud ikke ga alt i Wimbledon, og mener det var en tabbe av Ruud.

Hardcourt-sesongen til Ruud beskriver McEnroe som under pari, og han tror at valget om å gå tilbake til grus fra gress i Wimbledon er noe av årsaken til det. Han mener omstillingen fra grus, til gress, til grus og så til hardcourt igjen er vrien,

– Det har vært rart å se Casper Ruud i 2023. Men han har virkelig hatt en utrolig karriere. Det er enestående at han har vært i tre Grand Slam-finaler. Det er ikke en stor fyr som blåser spillere av banen, Han må jobbe beinhardt for å slå flere spillere, og det igjen gjør jo de tre finalene ekstra imponerende.

Nå begynner sesonginnspurten for Ruud. Først venter tre turneringer i Asia hvor to av dem er på ATP 500-nivå og én på Masters 1000.

Deretter vender han snuten til Europa igjen for å spille ATP 500 i Basel og Masters 1000 i Paris. Det er i hvert fall den foreløpige planen til nordmannen som kjemper en voldsom kamp mot å komme seg til ATP-sluttspillet i Torino.

– Det blir en spennende høst. For to år siden var det tre, fire personer som kjempet om Torino. Da klarte jeg det. Det kan fort bli en lignende situasjon i år. Jeg skal prøve å dra på en liten tokt hvor jeg henter masse poeng. Målet er Torino, sa Ruud til TV 2 i forkant av Laver Cup.