Splittelser i RBK-styret – i kveld faller avgjørelsen

Mandag ettermiddag møtes RBK-toppene til styremøte på Brakka. Der skal klubben bestemme seg for hvem av trenerne på den prioriterte listen de ender opp med å gå for.

Mye peker nå i retning Alfred Johansson, som er storfavoritt til å bli ny hovedtrener på Lerkendal. Dette skal også være mannen RBKs sportslige leder Mikael Dorsin ønsker og klubbledelsen skal ha møtt Johansson i Danmark, men ingenting er hogd i stein enda.

Slik TV 2 forstår det ønsker nemlig enkelte i RBK-styret å gi midlertidig trener Svein Maalen forlenget tillit. Djurgårdens trenerduo Thomas Lagerlöf og Kim Bergstrand er også stadig i miksen.

For et par uker siden kunne Nettavisen imidlertid fortelle at Johansson tronet høyt på RBKs ønskeliste og trønderne er ventet å innlede dialog med U19-treneren til FC København etter de har gjort unna sin siste gruppespillskamp i UEFA Youth League tirsdag kveld.

ETTERTRAKTET: FCKs trenertalent Alfred Johansson troner høyt på RBKs ønskeliste. Foto: TV 2 Play

Den 33 år gamle svensken, som har kontrakt i København til sommeren 2024, har imponert stort med FCKs unggutter. Med seier i tirsdagens kamp mot Galatasaray kommer hans mannskap til å gå seirende ut av sin gruppe med Bayern München og Manchester United.

Skulle Johansson ende opp i sjefsstolen på Lerkendal blir han den yngste hovedtreneren i trøndernes historie og den desidert yngste i Eliteserien.

Svein Maalen har på sin siden mulighet til å gå tilbake til sin gamle rolle som trenerutvikler i RBK, men det er langt fra sikkert at det blir løsningen for 45-åringen dersom han ikke blir tilbudt trenerjobben.