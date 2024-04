Spilt inn 42 millioner på tre måneder: – En enorm bragd

Monte Carlo Masters vises på TV 2 Play.

– Det ligger masse arbeid bak dette, definitivt. Det er en enorm bragd, sa en ydmyk Jannik Sinner da han møtte TV 2.

Den 21 år gamle italieneren ser ut til å ha beina godt plantet på jorden, når han stiller til intervju mellom treningsbanene på Monte Carlo Country Club.

Han har akkurat fullført sin økt for dagen, foran flere tilskuere enn det har vært på mange kamper i storturneringen Monte Carlo Masters.

Rundt treningsbanen sto barn på søppelspann for å få en sniktitt over gjerdene, uten for porten hadde sikkerhetsvaktene sin fulle hyre med å holde skrikende fans unna.

«Jannik, Jannik, Jannik», låt det taktfast fra de fremmøtte.

Det var ham de var kommet for å se.

DEN STORE STJERNEN: Tilskuerne flokker seg rundt banen hvor Jannik Sinner trener. Foto: Torstein Wold / TV 2

Italienske Jannik, født i 2001, har nemlig levert resultater som har gjort ham til den nye stjernen i internasjonal tennis.

I desember 2023 ble han den første italienske mannen noensinne til å være en av de fem beste tennisspillerne i verden. Få måneder senere er det kun Novak Djokovic som blir rangert høyere enn Sinner.

HERJER: Den unge italieneren har levert strålende resultater i 2024. Foto: Torstein Wold / TV 2

I de tre første månedene av året har han tatt tre titler, og kun tapt én kamp.

Og med en utrolig seiersrekke følger også andre goder enn heder og ære. Sinner har spilt inn 3,9 millioner dollar så langt i 2024. Det er rundt 42 millioner kroner i dagens kurs.

Men vinden i seilene har ikke fått unggutten til å ta helt av.

Sinner til TV 2: – Hadde aldri trodd

For Sinner tar ikke suksessen for gitt. Han syns faktisk selv det er smått utrolig.

– Jeg er nummer to i verden akkurat nå. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være i denne posisjonen, så det er flott å være her, sier Sinner til TV 2.

Topp 15 på ATPs verdensranking Per uke 15, 2024 1. Novak Djokovic

2. Jannik Sinner

3. Carlos Alcaraz

4. Daniil Medvedev

5. Alexander Zverev

6. Andrey Rublev

7. Holger Rune

8. Hubert Hurkacz

9. Grigor Dimitrov

10. Casper Ruud

11. Alex de Minaur

12. Stefanos Tsitsipas

13. Taylor Fritz

14. Ben Shelton

15. Ugo Humbert Kilde: ATP

Turneringene Sinner har herjet i har alle blitt spilt på hardcourt-baner. I Monte Carlo spilles kampene på grus, noe Sinner er spent på.

–Åpenbart så er det en ny turnering nå, det er et helt nytt underlag så det blir interessant å se hva som kommer. Men jeg er glad for å være i den posisjonen jeg er i, sier Sinner til TV 2.

Italieneren, som er bosatt i Monaco, trener på den samme banen som han bruker mens han er hjemme mellom turneringer. 21-åringen blir ikke helt vant til oppmerksomheten som følger med de gode resultatene.

– For meg er det rart å se så masse folk her, fordi vanligvis er det folketomt. Nå, på grunn av turneringen, er det fullt av folk, men det er fint. Publikum er grunnen til at alle spillere elsker å spille tennis, sier Sinner til TV 2.

– Det er bare fint å se så mange italienere, for meg personlig og for de andre italienske spillerne. Vi får se hva vi kan oppnå. Vi skal prøve vårt beste og så får vi se hva som skjer, avslutter Sinner.

Imponert Ruud: – Det har vært helt vilt

Casper Ruud kan ikke gjøre annet enn å hylle Sinners resultater så langt i 2024.

– Det har vært helt vilt. Han har virkelig tatt noen store steg og steppet opp litt, sier Ruud til TV 2.

– Det har vært mye snakk om Djokovic, som fortsatt er nummer en på rankingen, og Alcaraz, som ble historiens yngste verdensener på rankingen. Nå har Sinner meldt seg på det kappløpet.

PÅ PLASS I MONACO: Casper Ruud trener i Monte Carlo før turneringen starter. Foto: Torstein Wold / TV 2

25-åringen er spent på å se hva stjerneskuddet får til nå som turneringene spilles på grus.

– Foreløpig så leder han årets ranking ganske suverent, så får vi se hva grussesongen bringer ham. Han hadde ikke den beste grussesongen i fjor, så han vil nok revansjere seg, sier Ruud.

– Hvis han spiller bra så skal du ikke se bort i fra at han topper verdensrankingen om noen måneder.

Tidligere har det vært tennislegender som Rafael Nadal og Novak Djokovic som har vært de største hindrene på vei til trofé og titler. Nå merker Ruud at Sinner har blitt «the man to beat».

FOKUS PÅ: Casper Ruud er klar for en ny utfordring i Monaco. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det virker som det. Djokovic selv sa at han ser på Sinner som verdens beste spiller for øyeblikket. Så jeg tror han er mannen man skal prøve å slå om dagen, sier Ruud.

Eksperten: – Ikke overrasket hvis Casper slår Sinner

TV 2s tennisekspert Sverre Krogh Sundbø anerkjenner Sinners utrolige seiersrekke, og er klar på hva som har gjort at Sinner har imponert.

– Hvis man setter det litt i perspektiv, så er det alltid en spiller i tennis som er den beste. I år har det vært Jannik. sier Sundbø.

ÅRETS BESTE - SÅ LANGT: Jannik Sinner med fullt fokus før turneringsstart. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er fremdeles et godt stykke opp til den enorme seiersrekken til Djokovic, men han har jo vært fryktelig imponerende. Det som er mest imponerende er hvor store steg han har tatt på kort tid.

Samtidig som Sinner høster lovord for det sportslige, har eksperten utelukkende varme ord å si om 12-åringens karakter.

– Han er kanskje den hyggeligste gutten på touren. Velmenende, positiv, ydmyk og virkelig en som gir av seg selv på banen og utenfor banen, sier Sundbø.



– Alle spillerne sier at han er den hyggeligste man finner på touren.



Sundbø er likevel klar på at han ikke tror Monte Carlo blir like bra for Sinner som resten av året har vært så langt.

KAN CASPER SENKE STJERNEN?: Eksperten tror Casper Ruud kan slå Jannik Sinner. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Han er ikke min favoritt. Jeg er tilbøyelig til å mene at Stefanos Tsitsipas eller Alexander Zverev kan være favoritter, spillere som ikke har hatt sjans på hardcourt i år, sier Sundbø.



– Jeg blir heller ikke overrasket hvis Casper slår Sinner i en ATP-kamp i løpet av våren.



