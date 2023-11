Spillerne reagerer: – Får stå på Kjetils regning

I et TV 2-intervju tar Kjetil Rekdal et kraftig oppgjør med Svein Maalen. Det får RBK-spillerne til å reagere.

Illojalt, ukollegialt og karakterløst.

Det er ordene Kjetil Rekdal bruker for å beskrive Svein Maalens første pressekonferanse som Rosenborg-sjef.

– Han trampet ekstremt hardt i salaten når han kom fra kontoret og gikk dit bort og breialt skulle være Super-Nils å trene Rosenborg til seier etter seier etter seier i 4-3-3. Han har stått godt i gjørma han, sa Rekdal til TV 2.



På Lerkendal reagerer nå 55-åringens tidligere elever.

– Først og fremst tenker jeg at det ikke er mitt bord og at det får stå på Kjetil sin regning. Jeg har kun gode å si om Svein og jeg har kun gode ord å si om Kjetil. Så får det der gå sin gang, sier RBK-bauta Erlend Dahl Reitan.

Slåsskamp-rykter

RBK-spiss Ole Sæter tror det kan være flere grunner til at Rekdal velger å gå ut med dette nå.

– Det kan nå være at han har et behov for det. Vi er alle forskjellige og han sitter i alle fall på de følelsene selv. Så må man spørre han om det, sier Sæter.

Ole Sæter. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2 Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

I sitt intervju var «I» også tydelig på at Maalen var sugen på trenerjobben mens han selv fortsatt var på Lerkendal.

På generelt grunnlag tror RBK-kaptein Markus Henriksen at det kan ligge noe i det Rekdal sier.

– Det er jo rykter som er vanskelig for meg å kommentere på. Begynner man å nevne noe slikt, tror jeg man strør veldig mye krydder i en gryte som allerede er ganske het, for å si det ganske pent, sier han og fortsetter:

FÅR STØTTE: RBK-spillerne er tydelig på at de er godt fornøyd med jobben Svein Maalen har gjort på Lerkendal. Foto: Per-Atle Karlsen

– Kjetil syntes jo det var fantastisk å få jobben i Rosenborg, for det er en kjempestor klubb. At Svein ønsker jobben er jeg helt overbevist om at han også gjør.

Henriksen er også godt kjent med at rykter er en del av hverdagen som en profilert fotballspiller eller trener.

– Det går mye forskjellige rykter. Jeg husker jo et rykte om at jeg hadde slått ned Kjetil Rekdal etter en dårlig kamp også. Det kan jeg bekrefte her at det gjorde jeg altså ikke. Derfor velger jeg å sitte litt stille og rolig i båten angående de ryktene der.

Hyller Rekdal – tror på Maalen

Både Reitan, Sæter og Henriksen er tydelige på at de har trivdes svært godt under både Maalen og Rekdal.



– Kjetil gjorde en veldig god jobb her i Trondheim og vi er takknemlig for den tiden vi hadde sammen. Nå er det Svein og vi er også veldig fornøyde med Svein. Vi gleder oss til fremtiden, sier Reitan, og får støtte fra både Sæter og Henriksen.



SER FREMOVER: RBK-bautaene Erlend Dahl Reitan og Markus Henriksen er godt fornøyde med å ha Svein Maalen som trener. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg trivdes veldig godt under begge og så er nå det egentlig det jeg kan si om det. Jeg har hatt gode fotballkamper under begge trenerne, sier Sæter.



– Jeg har bare positive ting å si om Kjetil og Frigård. Jeg synes det var to hardtarbeidende karer som var veldig godt likt i spillergruppa, og som var med å løfte Rosenborg. Så tror jeg ikke det var vondt ment av Svein rettet mot Kjetil, fortsetter RBK-kapteinen.

– Er Maalen en man som kan og bør lede RBK inn i 2024, slik du ser det?

– Det er absolutt en mann som kan lede Rosenborg, det er det ingen tvil om. Det er jo skrevet litt i stein også, hvordan Rosenborg ønsker å være, om du tenker på tallkombinasjoner og måten å spille fotball på. Det er jo ikke noen tvil om at han kan det veldig, veldig godt. Jeg tror absolutt at Svein er en mann som kan ta Rosenborg opp og frem, avslutter Henriksen.