Spillerne godtar lønnskutt

Kolstad bekrefter at de er enige med de sju spillerne som er berørt av klubbens økonomiske utfordringer, og at spillerne blir med videre.

Klubbens daglige leder, Jostein Siverten, ga onsdag en oppdatering på Kolstads økonomiske utfordringer, og prosessen rundt lønnsreduksjonen.



TV 2 erfarte tidligere i dag at spillerne og klubben har kommet til en enighet, og at de sju berørte spillerne blir i trønderklubben.



Det bekrefter Jostein Sivertsen at er tilfelle.

– Vi kutter fortsatt lønningen for alle over 6G. Vi skal kompensere gjennom premiepengene som klubben får i løpet av sesongen, forteller Sivertsen.

Én sesong av gangen er forutsetning. Klubben har forhandlet fram at de kutter tretti prosent på lønninger for sesongen 23/24, kompenserer med premiepenger, og hvis klubben går 1 million i overskudd. Kontraktene gjelder ett år.

De sju spillerne er Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Magnus Abelvik Rød, Vetle Eck Aga, Torbjørn Bergerud, Sigvaldi Gudjónsson og Magnus Gullerud.



Sivertsen takker spillere og trenerapparatet, men vil ikke kommentere størrelsen på lønnsreduksjonen i kroner.

TAKKNEMMELIG: – Vi har en fantastisk lojal spillergruppe, sier Sivertsen. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Vi vil ikke kommentere størrelsen på lønnsreduksjonen i kroner, men kan si at det er et betydelig og avgjørende bidrag, sa Kolstads daglig leder Jostein Sivertsen til pressen.



– Akkurat nå er jeg glad og lettet for at vi har en fantastisk lojal spillergruppe som har stilt opp, sier Sivertsen til TV 2 etter pressekonferansen.

– Betyr så mye mer enn de tretti prosentene



Sander Sagosen er lettet over at de har landet en løsning.

– Det er veldig deilig. Det har vært en krevende prosess for alle, sier han til TV 2.

Han erkjenner at nyhetene om de økonomiske utfordringene, og lønnsreduksjonen, har fått han til å gruble den siste tiden.

– Man stiller seg et spørsmål på om det her er noe man ønsker å være med på. Man får jo muligheten til å finne på andre ting, dersom man har lyst til det, sier han, og fortsetter:

– Men det er en grunn til at alle, utenom Janus, sitter her og blir med videre. Alle sammen har så stor tro på dette prosjektet og ønsker å få det til. Det betyr så mye mer enn de tretti prosentene, sier Sagosen til TV 2.

– Man vil jo aldri gi fra seg tretti prosent

Tirsdag ble det kjent at Janus Smarason har blitt fristilt fra trønderklubben og har signert for tyske Magdeburg.



– I den prosessen vi er i nå, har vi, og undertegnede, blitt beskyldt for å være overambisiøse og naive. Med fasit i hånd, så har vi nok vært det, erkjenner Sivertsen.

Han tar selvkritikk i forhold til prosessen og kommunikasjonen overfor nysigneringene, Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød.



– Alle ble overrasket, og noen ble sjokkert, spesielt de som kom fra Tyskland, og det kan vi selvfølgelig forstå, sa Sivertsen.



Flere av spillerne TV 2 snakker med forteller at de er glad for at de har landet en løsning, men legger ikke skjul på at det er kjipt å gå ned i lønn. Gøran Johannessen sier følgende om lønnsreduksjonen.

– Jeg er veldig fornøyd med prosessen vi har vært gjennom. Man vil jo aldri gi fra seg tretti prosent av sin egen lønn, når man har en kontrakt som er underskrevet. Da tror man selvfølgelig at de tingene som står i kontrakten skal bli oppfylt, men nå er klubben i en situasjon der det ikke er mulig, sier han til TV 2.

BLIR MED VIDERE: Sander Sagosen og Gøran Johannessen har godtatt lønnskutt. Foto: Anneli Isaksen / TV2

Han forteller at spillerne har en del valg når de står i situasjonen, men forteller at de sju aktuelle spillerne ønsket å finne en løsning med Kolstad. Han skryter av NISO og prosessen med Kolstad.

– Prosessen har vært fin. Man er jo ikke fornøyd, men på et eller annet vis så må man gå videre. hvert fall nå vi har bestemt oss for å bli med videre, sier nysigneringen til Kolstad.



Magnus Abelvik Rød får spørsmål av TV 2 om han er fornøyd med løsningen.

– Jeg er fornøyd med å få en løsning, ført og fremst. Man er selvfølgelig ikke fornøyde med å måtte gå ned i lønn, men nå er det en gang sånn. Vi er glade for å være ferdige med å forhandle, sier Abelvik Rød til TV 2.