Spillerne får viktig rolle, men: Neppe ny RBK-trener med det første

Trenerjakten på Lerkendal pågår for fullt, men RBK-styret ser ikke ut til å stresse med å lande ny hovedtrener på Lerkendal.

Nå kan styreleder Cecilie Gotaas Johnsen avsløre til TV 2 at en ny trener neppe er på plass før sesongslutt.

– Det er naturlig å tenke at man må gjøre ferdig sesongen og så kommer det deretter, sier Gotaas Johnsen.

Listen RBK-styret opererer med har uansett blitt vesentlig mindre de siste ukene.

– Vi har hatt en bruttoliste lenge og så ble den forkortet da strategien kom på plass, for da utelukker det et sett med trenerprofiler. Så er det en knippe som står igjen, som vi må ta en status og en vurdering på. Det er ingen prioritering eller valg som er gjort, sier styrelederen.

ETTER SESONGEN: Det blir neppe noen treneravklaring på Lerkendal før etter sesongen, ifølge RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen Foto: Per-Atle Karlsen/TV2

Disse er fortsatt med

Noen av de kandidatene som har falt bort er blant annet Martí Cifuentes. Ifølge TV 2s opplysninger sto spanjolen på RBKs liste tidlig i prosessen, men mandag denne uken ble han presentert som ny hovedtrener for Championship-klubben QPR.

Per Mathias Høgmo bekreftet overfor den trønderske lokalavisa Nidaros for et par uker siden at heller ikke han er aktuell for en retur til Norge.

INGEN RBK-RETUR: Det blir neppe noe gjensyn med Lerkendal for Per Mathias Høgmo i denne omgang. Foto: Gorm Kallestad

– Rosenborg og norsk fotball er ikke aktuelt for meg det neste året. Jeg er med på noe veldig spennende her, sa Häcken-sjefen til avisen.

Slik TV 2 forstår det er imidlertid både Svein Maalen og Viborgs Jacob Friis fortsatt aktuelle kandidater.



– Hvilken tidshorisont har dere satt ned for dere selv?

– Så fort som mulig uten at det går på akkord av kvalitet. Så vet vi at vi må ha landet dette i god tid før jul, det er slingringsmonnet vi ser for oss. Men vi nøler ikke nå, nå må vi ha trykk på denne prosessen, sier Gotaas Johnsen.

– Kjempestor fan av Svein



I prosessen som ledes av sportslig leder Mikael Dorsin, daglig leder Tore Berdal og sportslig koordinator Roar Vikvang, i tillegg til Ola By Rise og Tore Reginiussen fra styret, er trøndernes styreleder tydelig på at spillerne har en viktig stemme når det gjelder hvem som blir lagets hovedtrener inn i 2024.

GOD STANDING BLANT SPILLERNE: Ifølge TV 2s opplysninger ser flere sentrale RBK-spillere at Svein Maalen blir med videre som hovedtrener. Foto: Ole Martin Wold

– Det vil jeg si. Den treneren som kommer inn her skal jo lede en gruppe og da handler det om tillit og troverdighet. Det er absolutt en komponent som er viktig.

TV 2 kjenner til at flere spillere i dagens RBK-stall gjerne ser at det er nettopp Maalen som får sjansen til å lede laget videre.



– Jeg må si at jeg er kjempestor fan av Svein. Han er en ekstremt dyktig fagmann og det er nok veldig få i hele verden som kan Rosenborg-fotballen bedre. Så vet jeg at han har stor støtte fra oss i spillergruppa. Det viser Vålerenga-kampen veldig tydelig, sier Ole Sæter til TV 2.

STOR STØTTE: Ole Sæter mener det er få trenere i verden som kan Rosenborg-fotballen bedre enn Svein Maalen. Foto: Beate Oma Dahle

Selv er styrelederen godt fornøyd med jobben Maalen og hans team har gjort for klubben så langt.

– Det har vært veldig mye bra, og så skulle man selvfølgelig gjerne hatt flere poeng, men sånn er det nå en gang. Man har lagt om en stil og det har vært veldig mange skader, så vi har sett helheten her, sier hun.

– Vi har rotet veldig lenge

Mange har tatt til ordet for at Maalen ikke bør få fortsette i sjefsstolen på Lerkendal, deriblant TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Rosenborg og Svein Maalen ser ikke ut til å være noen god match. Resultatmessig, målene de slipper inn og måten de fremstår på har vært alt annet enn godt nok. Hvis han skal få jobben basert på denne jobbsøknaden, blir jeg veldig, veldig overrasket, sa Mathisen etter trøndernes nederlag mot Sarpsborg.



KRITISK: Maalen har fått høre det fra både supportere og eksperter i løpet av sine måneder som midlertidig sjef på Lerkendal. Foto: Beate Oma Dahle

Gotaas Johnsen understreker at styret ikke bryr seg om de mange meningene fra omgivelsene.

– At det spekuleres rundt Rosenborg og trenervalg, slik vil det alltid være, men vi kan ikke la oss affisere av andres meninger. Jeg kan ikke forholde meg til alle reflekser som kommer etter en kamp. Enten så er det himmelen, eller så er det rett og slett den andre veien. Det blir krevende å være med på den meningsytringen når det svinger så mye etter resultatene.

OPPTUR: Etter en svak høst fikk trønderne en opptur med 3-1 borte mot Vålerenga forrige helg. Foto: Beate Oma Dahle

RBK-spiss Ole Sæter rister oppgitt på hodet av ekspertens uttalelser. Samtidig er 27-åringen tydelig på at høstens trenervalg er blant de viktigste i klubbens historie.

– Hvis du ser bort fra da Nils Arne ble ansatt, så vil jeg si at det kan være noe av det viktigste som har skjedd siden den tiden. Vi har rotet veldig lenge nå egentlig og ikke funnet helt den identiteten som stemmer med klubben. Nå har klubben tatt en ny retning og det er også, i et historisk perspektiv, ekstremt viktig. Jeg vil si at dette er noe av det viktigste valget klubben skal ta gjennom historien, avslutter RBKs toppscorer.