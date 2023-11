Spillere i sjokk – nå tar de grep

Torsdag fra kl. 18.00: Se Ringerike-Frisk Asker og fire andre EHL-kamper på TV 2 Play.

Mandag besluttet Norges Ishockeyforbund at det skal bli påbudt med halsbeskyttelse også på seniornivå i Norge.

Det vil ta noe tid før påbudet trer i kraft. Oppfordringen er imidlertid at spillerne tar det i bruk snarest.

DØDSULYKKE: Hockey-spilleren Adam Johnson (29) ble truffet av en skøyte i halsen under en kamp i England i helgen. Han døde av skadene. Her blir han hedret på hockey-arenaen. Foto: Jacob King

I Frisk Asker har de bestemt seg for å innføre et internt påbud. Nå venter de på å få tilsendt beskyttere til hele laget fra utstyrsleverandøren.

Det forteller sportssjef Vidar Wold til TV 2.

Han kan ikke garantere at det er på plass til lagets kamper denne uken. Han forsikrer imidlertid om at det vil være på plass etter den kommende landslagspausen.

Tidligere har et argument imot vært at det har vært ubehagelig å spille med.

– Det var vanskelig å selge inn for to år siden, men på møtet i dag stilte alle seg bak at det var fornuftig, sier Wold, som trekker frem at det er gode argumenter også utover egen sikkerhet:

– Barn opp til 18 år har plikt til å bruke det, og da må vi være gode rollemodeller, ta vårt ansvar og gå i bresjen for å bruke halsbeskyttere.

BESKYTTELSEN: Frisk-spiller Hampus Gustafsson viser frem en halsbeskytter. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Frisk-kaptein Alexander Bonsaksen (36) bekrefter at påbudet ble godt tatt imot blant spillerne.

– De aller fleste ventet på det, egentlig. Det var flere som tok på halsbeskytter på første trening etter den hendelsen òg, forteller stjernespilleren til TV 2.

Ulykken har naturlig nok vært et samtaleemne i Frisk-garderoben.

– Vi har diskutert det ganske heftig de siste dagene. England er veldig nært, og hockey er ikke så stort, så vi er en stor familie. Det blir litt en tankevekker og et lite sjokk at det kan gå så ille.

UBESKYTTET: Alexander Bonsaksen under en kamp for Frisk Asker forrige sesong. Foto: Rodrigo Freitas

Bonsaksen tror at det vil gå seg raskt til med bruk av halsbeskyttere, og er klar på at han ville brukt det i torsdagens kamp om det ikke var for at han er ute med skade.

– Det er en vanesak. Det er egentlig ikke noe godt argument for ikke å bruke det, mener han.

I Sverige og Finland er det allerede påbud på proffnivå, poengterer Bonsaksen.

BESKYTTET: Her har hockeyproffen Victor Ejdsell på seg halsbeskytter under en kamp i Sverige. Den er ingen sikker forsikring, men kan ha en klar effekt og være en god beskyttelse, skriver NTB. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Slik er det ikke i verdens største hockeyliga, NHL.

Bonsaksen tror at man vil få se halsbeskyttelse også på andre siden av Atlanterhavet fremover.

– Nå blir det innført i resten av verden, tenker jeg. I hvert fall i Europa. Så hvorfor ikke? Det er ikke noen grunn til at det ikke skal bli det. Jeg tipper at det helt sikkert er spillere der borte som spiller med det fremover også, sier veteranen.

