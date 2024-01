TIMEOUT: Norge under kampen mot Slovenia. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge - Slovenia 27-28 (17-17)

Norges EM-håp fikk seg et alvorlig skudd for baugen da det endte med 27-28-tap for Slovenia, og man tar med seg null poeng til hovedrunden.

TV 2s børssetter Bent Svele var ikke imponert av mange, men utropte Petter Øverby til Norges beste. Andre profiler, som Gøran Johannessen, fikk gjennomgå.