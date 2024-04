Spenningen stiger hjemme hos familien Myhre: – Håper på uavgjort

LØRENSKOG (TV 2): Sønnen spiller på Lyn og faren er trener for Vålerenga. Mamma frykter for husfreden i etterkant av lørdagens kamp.

På frisørsalongen i Lillestrøm er det en travel ettermiddag.

Det er få dager igjen til Lyn møter Vålerenga på et fullsatt Ullevaal. Men hvorfor starte på en frisørsalong i Lillestrøm når det er snakk om et Oslo-derby?

Siv Myhre er akkurat ferdig med arbeidsdagen. Hjemme venter sønnen Tobias og ektemannen Petter.

Tobias Myhre har hatt en viktig rolle for Oslo vest-laget i årets første kamper, mens pappa Petter Myhre er trener for laget med tilholdssted på den andre siden av byen.

– Hvordan blir stemningen på lørdagskveld?

Det kan bli himmel og helvete. Vi får se – jeg satser på at det blir uavgjort Siv Myhre SPENNING PÅ HJEMMEBANE: Siv Myhre er spent på hvordan lørdagens kamp utarter seg, og kanskje spesielt på etterspillet. Foto: Torstein Wold / TV 2

Far møter sønn

Hjemme på Lørenskog åpner 22 år gamle Tobias opp døra. Før også Petter kommer gående ned trappa. Det er bare smil å spore mellom far og sønn noen dager før det braker løs.

Året er 2002, Tobias blir født og Petter blir norgesmester med Vålerenga, som spillerutvikler under Kjetil Rekdal. Midtbanespilleren tilbrakte sine første år av livet i et Vålerenga-miljø, men nå er han sikker i sin sak.

– Jeg har ingen følelser for Vålerenga nå lenger, for å si det sånn. Lørdag blir det krig og Lyn skal stikke av med seieren, sier Tobias.

Petter rister på hodet og skyter inn fra siden.

– Han har jo jugekors selvfølgelig. Jeg har videoer av han på Ullevaal der han holder med Vålerenga, så det vil jo alltid ligge der.

Tobias begrunner det med at han ikke var gammel nok til å kle på seg selv engang og kaller det tvang.

GUL, BLÅ. RØD OG HVIT: På rommet til Tobias står en Lillestrøm-bag noe malplassert. Foto: Torstein Wold / TV 2

Fargerik familie

Petter startet sin trenerkarriere i Strømmen. Han har vært trener for Lillestrøm, og er nå trener for Vålerenga, mens sønnen spiller for Lyn.

Det er en familie med mange farger å forholde seg til.

– Det eneste fornuftige jeg har fått i han var å gå til Strømmen. Nå har han gått til Lyn og fått seg kjæreste som holder med Lillestrøm. Han får ikke trampet på flere miner nå, konstaterer Petter.

Tobias ler når faren beskriver ham som en kenguru i et minefelt. Han håper at mor ikler seg den hvite og røde drakten på lørdag.

– Jeg regner med at de holder med Lyn. De har sagt det til meg i hvert fall, så får jeg håpe de kommer i Lyn-drakt, sier Tobias.

Tilbake i Lillestrøm har pipa en noe annerledes lyd.

– Jeg har alltid heiet på Vålerenga i alle år. Onkelen min spilte der og Petter har vært trener der. Men nå som Tobias spiller på Lyn heier jeg på han og sitter på Lyn-siden – uten drakt og håper på uavgjort, sier Siv Myhre med et smil.

BALLGLEDE: Mange timer er lagt av med fotballen på gresset i hagen. Foto: Torstein Wold / TV 2 KONKURRANSE: Tobias har arvet Petter sitt konkurranseinstinkt, ingen av de er gode tapere. Foto: Torstein Wold / TV 2 SEIERHERRE: Hvem som jubler på lørdag blir spennende å se. Foto: Torstein Wold / TV 2

Fullsatt Ullevaal

På 2000-tallet fikk Petter flere ganger oppleve fulle tribuner på Ullevaal. Han har gode minner fra nasjonalarenaen.

– Jeg husker jo en herlig stemning. I norsk målestokk er det en katedral, ettersom det også er landslagsarenaen. Det er noe spesielt, så det er bare å glede seg, sier han mens han ser bort på sønnen.

– Det blir uvirkelig. Et stappet Ullevaal og ordentlig Oslo-derby. Det blir ekstremt kult, svarer han.

ÅRETS SPILLER: Han presterte godt for Strømmen, og ble årets spiller i 2.divisjon på Romerike i 2023. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg unner ham å få opplevelsen på Ullevaal, men jeg unner ham ikke å vinne, sier Petter med et glimt i øyet.

Overgangen til Lyn

Tobias tilbrakte fjoråret i Strømmen der det sjelden var flere enn 500 tilskuere. Han leverte varene godt og ble klar for et høyere nivå.

– Hvordan var dialogen før du meldte overgang til Lyn?

– Vi snakker jo alltid sammen når det gjelder klubber, og jeg får råd og veiledning fra ham. Vålerenga ble lagt til side i den saken der, forteller Tobias.

– Jeg elsker rivalisering, men her tenkte jeg på hva som var Tobias sitt beste. Han har gått den harde veien og burde vært i OBOS-ligaen tidligere. Det var Lyn som passet best for han nå.

Vålerenga-assistenten legger til.

– Og så håper jeg selvfølgelig at han gjør det bra og det har han gjort også. Men mitt sportslige fokus er på Vålerenga, hvilken plassering Lyn kommer på er jeg ikke opptatt av. Men pappa er opptatt av at han gjort det bra og trives i klubben.

Ned i kjelleren

Tobias har egen leilighet i kjelleren, så de slipper å fotfølge hverandre i timene før kampstart. På spørsmål om når det blir isfront, svarer Tobias kjapt.

– Når dere drar.

Men blod er tjukkere enn vann, som Petter så fint sier. Men på lørdagskvelden blir det nok ingen kosekveld.

– Der tror jeg vi skal være fra hverandre uavhengig av resultat, svarer Petter.

– Det kan bli verst for mamma, konstaterer Tobias.

Alle tre skal på kamp og alle tre gleder seg.

MINNER: I fotoalbumet vekkes gamle minner til liv - på lørdag skal nye skapes. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det blir spennende, avslutter Siv.