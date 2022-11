Spår tidenes vinter: – Historisk god

– Det peker seg ut som en historisk god norsk vinter på herresiden, sier tidligere langrennsløper Martin Johnsrud Sundby, som har latt seg imponere over det han har sett i løpet av sommeren og høsten.

Langrennssesongen er like rundt hjørnet. Fra slutten av november til slutten av mars skal langrennsløperne konkurrere i verdenscupen.

Ekspertene tror det norske herrelaget er så sterkt at de i teorien kan stå øverst på pallen i alle rennene mellom sesongstarten i Ruka og sesongavslutningen i Lahti.

Martin Johnsrud Sundby tror det kan bli en historisk god vnter for de norske herrene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– På papiret kan vi nesten strekke det så langt at det norske herrelaget skal være i stand til å vinne alle renn. Så kan man kanskje si at idrett ikke funker sånn, men de andre nasjonene som vant skirenn i fjor er ikke på start. Oddsen for å ta det hjem hver helg er ganske lav, sier Sundby, som denne sesongen skal være ekspert for Viaplay.

– Selv reservelaget ville tatt pallplasser

Nylig besluttet FIS å forlenge utestengelsen av utøvere fra Russland. Dermed gjennomføres sesongen uten flere av de antatt største utenlandske konkurrentene.

– Selv med russiske utøvere på start har Norge løpere som i teorien kan vinne samtlige renn, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Både Skinstad og Sundby har latt seg begeistre av det de har sett fra de norske herrene gjennom sommeren og høsten.

– Selv reservelaget til disse 10-12 løperne ville tatt pallplasser i verdenscupen. Det blir sånn på grunn av Russlands utestengelse, og det er sånn det må være med tanke på situasjonen, men det er synd for idretten at det ser så kjedelig ut fra start, sier Johnsrud Sundby.

Petter Skinstad trekker fram utøvere som kan komme til å slå de norske herrene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Begge de to ekspertene presiserer likevel at det er forskjell på teori og praksis.

Skinstad skisserer også tilfeller hvor han ikke tror det vil være norske herrer øverst på pallen.

– Det vil være både enkeltrenn der en konkurrent som for eksempel Iivo Niskanen rett og slett blir for sterk, og sprintrenn hvor Johannes Høsflot Klæbo står over. De sprintrennene vil vinnes av Richard Jouve, Lucas Chanavat eller Federico Pellegrino. Jeg tror det samme kan skje i teamsprinter, sier Skinstad.

– Det er det vi jobber for

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum synes ikke tanken om norske seire fra sesongstart til slutt er avskrekkende.

Eirik Myhr Nossum synes det er hyggelig at ekspertene har tro på herrelaget. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Det er hyggelig å høre at ekspertene har troen. Det har jeg selv også. Jeg har hatt troen hver sesong på at vi har potensial til å vinne alle skirenn. Det er det vi jobber for, så vet jeg at vi har til gode å klare det, sier Nossum dagen før avreise til siste samling før sesongstart.

Under VM i 2021 vant de norske herrene fem av seks gullmedaljer. Den siste ble vunnet av russiske Aleksandr Bolsjunov. Han blir ikke å se på startstreken denne vinteren, som følge av utestengelsen av de russiske utøverne.

De norske herrene vant totalt 12 medaljer under VM i Oberstdorf. Ekspertene tror vi kan glede oss til flere jubelscener denne vinteren. Foto: Terje Pedersen

Myhr Nossum er likevel overbevist om at det er flere sterke konkurrenter i verdenscupen, som kan utfordre egne løpere. Særlig i klassisk stil.

– Vi har noen fryktelig gode konkurrenter. Iivo Niskanen var bedre i klassisk enn alle de norske i fjor. Selv om distansen endres fra 15 km til 10 km på intervallstart, så vil jeg si at han er favoritt på klassisk. Vi skal kunne kjempe med han, men han var bedre enn oss i fjor, sier Myhr Nossum.