Spår kjøpefest: – Han ville vært super for Liverpool

Ekspert mener at signeringen av Jörg (59) er et klart tegn og plukker ut spillerne Liverpool bør hente i sommer.

– Her skal det brukes penger i stort omfang, tror jeg. Det virker som de nærmest har hentet seg en kjøpskonsulent, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Tirsdag ble det klart at Jörg Schmadtke er Liverpools nye sportsdirektør.

Den tyske 59-åringen er imidlertid kun inne på en korttidskontrakt, i motsetning til forgjengerne sine.

Først var genierklærte Michael Edwards sportsdirektør fra 2016 til 2022. Julian Ward ble da forfremmet innad i klubben, før han uventet meldte i høst at han kom til å gi seg etter inneværende sesong.

Nå er altså Schmadtke hentet inn foran sommerens overgangsvindu.

I storavisen The Times beskrives situasjonen som «ikke ideell».

Stamsø-Møller tror imidlertid at Liverpool har god kontroll i kulissene.

– Jeg tror han får en hektisk periode som sportsdirektør. Jeg tror ikke det er fordi det er en nødløsning eller at de har for lite tro på ham, spekulerer han.

– De har helt sikkert allerede snakket ganske godt om hvilke spillere de vil ha og startet arbeidet for en god stund siden. Slik har de holdt på tidligere med god suksess, ved å sjekke markedet og muligheter i god tid før kjøpene blir gjort, poengterer Stamsø-Møller.

Klart krav

I britiske medier skrives det mye om at overgangsvinduet blir svært viktig for Merseyside-klubben, som er inne i en periode der de bygger opp et nytt lag.

James Pearce i The Athletic, blant reporterne som følger Liverpool tettest, mener at Liverpool må hente minst to – og gjerne tre – midtbanespillere.

I tillegg mener han at det er behov for en forsvarsspiller.

– Eierne må grave dypt. Hvis de mener alvor i å lede Liverpool tilbake i kampen om de største trofeene, må de støtte Klopp med store penger. At de gikk glipp av Champions League, kan ikke være en unnskyldning, skriver Pearce.

Stamsø-Møller er helt enig i at det må hentes flere spillere til Merseyside i sommer.

– De trenger kvalitet og kvantitet på samme tid. Der det tidligere har vært mulig for dem å tenke seg nøye gjennom og vente litt ekstra for å gå for de aller beste, blir det nå mye som må klaffe samtidig. De har ikke råd til å misse på tre av fire kjøp nå hvis de skal holde følge med Manchester City, advarer TV 2s fotballekspert.

I tillegg til det han mener er et «helt åpenbart» hull i midtbanen, synes han det hadde vært lurt å hente en erstatter for Roberto Firmino.

– Jeg mener at han var mer enn god nok til å bli værende fortsatt. Jeg synes det er merkelig. Antagelig ville Klopp fortsatt ha ham, men at klubben heller følte at det var feil å gå for ham som en løsning på sikt, tror Stamsø-Møller.

I tråd med at det spås en heftig overgangssommer, kobles et lass av spillere til klubben.

Neil Jones i Goal, en annen journalist som følger Liverpool svært tett, har plukket ut ti spillere som med større sannsynlighet enn andre kan ende opp i klubben i løpet av sommeren.

Midtbanespillere dominerer listen:

Alexis Mac Allister (Brighton), midtbane

Mason Mount (Chelsea), midtbane

Ryan Gravenberch (Bayern München), midtbane

Jurriën Timber (Ajax), forsvar

Romeo Lavia (Southampton), midtbane

Matheus Nunes (Wolverhampton), midtbane

Teun Koopmeiners (Atalanta), midtbane

Khéphren Thuram (Nice), midtbane

Jacob Ramsey (Aston Villa), midtbane

Nicolò Barella (Inter), midtbane

Tyske Bild melder også tirsdag kveld at Liverpool har åpnet samtaler med Borussia Mönchengladbach-spilleren Manu Konés representanter, og at 22-åringen kan være et alternativ til Jude Bellingham.

Liverpool lå etter sigende langflat etter engelskmannen, men skal ha gitt opp da prislappen ble for høy.

Lanserer drømmespiller

Ifølge både Goal og The Athletic er det Mac Allister som nå topper klubbens ønskeliste.

Stamsø-Møller mener at Brighton-profilen, ispedd med en spiller som ikke er nevnt på Goal-listen, hadde vært perfekt for Jürgen Klopp.

– Declan Rice ville vært helt super for Liverpool. Han har hele pakken med det fysiske, tekniske, erfaring og er sulten. Mac Allister ville blitt en slags Wijnaldum-type, en «allrounder» som er veldig god. De to på midten tenker jeg ville vært superspillere for Liverpool, sier Stamsø-Møller, og fortsetter:

– Jeg kan forstå interessen for Mason Mount, men det er ikke en drømmesignering. Barella er en type spiller som hadde passet som hånd i hanske, men han tror jeg er vanskelig å lokke vekk. Han har en utrolig høy stjerne i Inter.

Forteller om rollene

Ifølge Schmadtke er det til syvende og sist Klopp som avgjør hvem de skal gå for.

– Trenerens innflytelse er større i England enn i Tyskland, hvor et styremedlem i sportsavdelingen eller en sportsdirektør kontrollerer alt, sier han, ifølge The Athletic.

– Jürgen Klopp står for prioriteringene. Vi støtter ham med et team bestående av dataanalytikere, speidere og så videre. Han kan deretter velge fra en liste av spillere han vil jobbe med. Så tar jeg meg av overgangene med de relevante avdelingene i klubben. Og til slutt må eierne være fornøyde med investeringene også, forklarer 59-åringen.

I januar var Schmadtke ferdig i Wolfsburg etter fire og et halvt år i den tyske klubben. Han har også en fortid som sportsdirektør i Köln og Hannover.