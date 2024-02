Spansk sjokk kan skape Man. City-trøbbel

ELSKER CHAMPIONS LEAGUE: Men Uefas regler gjør at spansk askeladd kan skape problemer for Erling Braut Haaland og Manchester City. Foto: DAVID KLEIN

Lørdag 18.30: Toppkampen Real Madrid-Girona

Se for deg at Girona vinner La Liga og Manchester City blir nummer to i Premier League.

Uefas regelverk forbyr lag med samme eiere - og som er aktive i begge klubber - å delta i samme turnering. Det samme regelverket slår fast at laget som havner høyest i hjemlig liga får Champions League-plassen. Det andre laget må ta til takke med spill i Europaligaen.

Det kan bli utfallet dersom Girona skulle sjokkere Real Madrid og vinne den spanske serien.

Artikkel fem i Uefa-regelverket inneholder en rekke punkter som skal verne om spillets integritet i de største europeiske turneringene.

Noen av punktene er krystallklare. Så er det også en del punkter hvor det er rom for tolkning.

I Gironas og Manchester Citys tilfelle dreier det seg om hvor stor innflytelse City Football Group har i den daglige driften av klubbene. Hvor tette er båndene, og er de så tette at klubbene ikke kan delta i samme turnering?

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener det europeiske forbundet ikke er i stand til å håndheve sitt eget regelverk.

I FLYTSONEN: Girona ryster gigantene i spansk fotball. Lørdag kan de innta tabelltoppen. Foto: LLUIS GENE

– Jeg tror ikke den type reguleringer er mulig med utviklingen i fotballen. Men det kan bli sånn neste sesong. City Football Group og Uefa er ikke bestevenner, sier Stamsø-Møller.



– Enten kan de ikke overholde det regelverket de så for seg, eller så må de være kreative. Det har vi sett tidligere. Uefa er interesserte i at Champions League skal overleve. Da må man nok fire litt på kravene, fortsetter han.

Red Bull-tilfellet

Det er ingen ny problemstilling for Uefa. Red Bull Salzburg og RB Leipzig spilte sågar i samme gruppe i Champions League i 2018. Uefa åpnet opprinnelig etterforskning i mai 2017 og lente mot at RB Leipzig skulle nektes å delta i Champions League.

Red Bull Salzburg fjernet medlemmer som hadde tilknytning til Red Bull-konsernet, og noen av lånene mellom den østerrikske klubben og Red Bull ble terminert.

Det ble et spørsmål om Red Bull hadde avgjørende eller betydelig innflytelse over begge klubbene.

KRITISK: Jerome Rothen liker dårlig at Troyes blir brukt for å flytte spillere. Foto: EMMANUEL DUNAND

Da Uefa ikke klarte å bevise at Red Bull hadde avgjørende innflytelse over begge klubbene, fikk de til slutt grønt lys. Det til tross for den sterke sportslige koblingen, som har sett spillere som Benjamin Sesko, Naby Keita, Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano og Dominik Szoboszlai bevege seg fra østerriksk fotball til Bundesliga.

I 2023 ble problemstillingen rundt eiere med interesser i flere klubber aktuell på ny.

Uefa ga grønt lys til Milan/Toulouse, Aston Villa/Vitoria og Brighton/Royal Union Saint-Gilloise. Det blir neppe færre slike vurderinger i årene som kommer.

Koblingene mellom Manchester City og Girona er mange. Pére Guardiola, Peps bror, er styreleder i Girona.

City Football Group flytter spillere mellom klubbene. Det siste tilfellet er Savio, som var Troyes-eiendom på utlån til Girona. Fra sommeren av er han Manchester City-spiller.

Fakta: City Football Group I dag driver City Football Group fotballklubber, med totalt eller delvis eierskap til tretten klubber spredd utover over hele verden. City Football Group ble opprettet i 2013. Sheikh Mansour, Citys eier, råder over 81 prosent gjennom Newton Investment and Development, mens det amerikanske selskapet Silver Lake eier 18, 16 prosent. Klubber: Manchester City, New York City (majoritetseier, 80 prosent), Melbourne FC (eier), Yokohama F. Marinos (minoritetseier), Montevideo City Torque, Girona (47 prosent), Sichuan Jiuniu (28 prosent), Mumbai City (majoritetseier, 65%), Lommel SK (majoritetseier), Troyes (majoritetseier), Palermo (majoritetseier, 94,5 prosent), Esporte Clube Bahia (majoritetseier, 90 prosent), og partnerklubb Club Bolivar. Kilde: City Football Group og The Guardian.

Jérôme Rothen er blant dem som reagerer kraftig på hvordan City Football Group flytter på spillere mellom klubbene selskapet eier.



– Jeg har bare lyst til å si til dem: «Kom dere ut, for fransk fotball trenger dere ikke.» Jeg er ikke redd for å si det, for vi trenger dem ikke, sa Rothen for noen dager siden.

Det som taler i Gironas og Citys favør, er at City Football Group «bare» eier 47 prosent av Girona. Selskapet er ikke majoritetsaksjonær i den spanske klubben.

I TITTELKAMPEN: Portu og Girona har overrasket alle denne sesongen. Foto: MIGUEL RIOPA

Om Uefa ikke klarer å bevise at City Football Group har avgjørende innflytelse over beslutninger som tas i klubbene, vil begge mest sannsynlig spille Champions League høsten 2024.

– Watford, Udinese og Granada holdt på sånn i mange år. Jeg skulle ønske det ikke var sånn, men de har muligheten til å gjøre det på den måten. Det er et eget økosystem, sier Stamsø-Møller.



– Godt håndverk

Selv om klubben har en sterk eier i ryggen, er TV 2-eksperten forbløffet over det Girona har vist denne sesongen.

– De har finansielle muskler, men det er ikke slik at de har blitt flekset og brukt. Siget av spillere som har kommet hadde nok ikke kommet uten penger. Men de har ikke brukt voldsomme summer på trenere eller spillere. Alle lag er kjøpelag, men dette er godt håndverk. Så kan man si hva man vil om hvor pengene kommer fra. Men det er blitt så vanlig i fotballen, så da må man nesten kritisere alt og alle, sier han.



Stamsø-Møller synes det er vanskelig å se for seg et scenario der Manchester City nektes å spille Champions League.

– Det er sprøtt. I tillegg har de disse 115 anklagene om regelbrudd hengende over seg. Hvis man skal sette det helt på spissen kan City ende opp i Championship og europaligaen. Det kan skje, men det er lang vei frem dit. Samtidig er det ikke helt umulig når man ser hvordan andre klubber straffes. Det er en kjedelig betraktning, men det er langt større sannsynlighet for at det blir omvendt. At City vinner ligaen og Girona blir nummer to eller tre, sier han.



Avgjørende toppkamp

Lørdag spilles en av de mest avgjørende kampene i så måte. Tabelltoer Girona mot serieleder Real Madrid. To poeng skiller lagene.

– Hvem hadde trodd at dette skulle bli årets kamp? Det er så mange klassiske oppgjør: Sevilla-derbyet, Madrid-derbyet og El Clasico. Men dette er utvilsomt det største oppgjøret denne sesongen. Vi kan få tidenes miniputt-seier, sier Stamsø-Møller.

– Mer overraskende enn at Leicester vant Premier League?

– Jeg synes det er på samme nivå. Litt mer overraskende med Leicester, for de var et bunnlag. Da var allerede Premier League en veldig pengesterk liga med store navn. Jeg holder fortsatt Leicester foran Girona.