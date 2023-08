Sørloth om klubbvalget: – Ingen tvil

Alexander Sørloth ble presentert som Villarreal-spiller torsdag. Her er han avbildet under en landslagssamling. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg har gjort research: Dette er en plass jeg ser for meg at jeg kan spille i mange år: Været er fint, klubben er god – alt er på plass for at jeg skal trives.

Det sier Alexander Sørloth til TV 2. Han ble presentert som Villarreal-spiller torsdag.

– Du har signert en femårskontrakt – det må bety at du ønsker å bli værende i Spania lenge?

– En av grunnene til at jeg ville tilbake til Spania, er at jeg trivdes veldig godt her, de siste to årene. Det er fint å få stabilitet, sier 27-åringen.

Ikke i tvil

Han har tilbrakt de to siste sesongene på lån i Real Sociedad, men spissens klubbvalg falt på Villarreal.

– Var det en mulighet å bli i Real Sociedad?

– Vi snakket jo selvfølgelig sammen, men så kom Villarreal tidlig på banen – sammen med andre klubber – og da handlet det om å velge klubb, sier han, og fortsetter:

– Jeg følte at totalpakken til Villarreal var bedre enn Real Sociedads. Jeg likte planen deres for meg, og hvordan de tenker videre. Etter Villareal kom på banen, var det egentlig ingen tvil, sier landslagsspilleren.

– Jeg følte at totalpakken til Villarreal var bedre enn Real Sociedads, sier Sørloth til TV 2. Foto: Xumplo / BILDBYRÅN

«Den gamle ubåten» endte forrige sesong på 5.-plass i LaLiga, og skal dermed spille i Europaligaen. Gamleklubben Real Sociedad, skal spille i Champions League.

– Hva tenker du om at du skal spille i Europaligaen, kontra Champions League denne sesongen? Er det et steg tilbake?

– Jeg tenker at det for vår (Villarreals) del, er en stor sjanse for å gå hele veien i Europaligaen. Jeg tror det er en klubb som kan nå veldig langt. Jeg er en spiller som ønsker å vinne hver gang jeg er på banen – det samme gjelder denne sesongen, sier han.

– En risiko



For to år siden vant Villarreal Europaligaen, etter at de beseiret Manchester United i finalen. TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø Møller, har troen på klubbvalget til Sørloth.

– Jeg liker valget veldig godt. Sørloth er en fornuftig gutt, og han har vært flink til å velge klubber. Han har også veldig god erfaring med å bytte lag og omgivelser. Den biten kommer nok til å gå knirkefritt, sier han.

Han tror imidlertid det kan ta litt tid før Sørloth finner seg til rette.

– Han kommer fra sin beste sesong noensinne, og hadde flott kjemi med lagkompisene i Real Sociedad. Det er alltid en risiko for at ting ikke klaffer like godt med en gang i Villarreal, påpeker TV 2s fotballekspert.

– Skal score flere enn i fjor



Trønderen endte med tolv scoringer i fjorårets LaLiga-sesong. Spissen har ambisjoner om å øke det tallet neste sesong.

– Hva er ambisjonen for denne sesongen, både for laget, og din egen del?

– Jeg liker ikke å snakke om en spesifikk plassering på tabellen, men vi skal selvfølgelig være oppe der å kjempe. Som sagt har jeg også stor tro på Europaligaen – jeg tror vi kan nå veldig langt. Når det gjelder mål, så skal jeg score flere enn i fjor, sier Sørloth til TV 2.

Angrepsspilleren får draktnummer 11. Ifølge Transfermarkt betalte Villarreal ti millioner euro for nordmannen, som tilsvarer 112 millioner kroner etter dagens kurs.

– Villarreal er en fin klubb, med tradisjon for å hevde seg godt i Spania og Europa. De solgte deres beste angrepsspiller i Jackson, og hadde åpenbart sett seg ut Sørloth som en perfekt erstatter, sier Stamsø Møller om overgangen.