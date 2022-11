Sørloth-kunst mot Sevilla: – Glitrende

Alexander Sørloth (26) fortsetter å levere varene for Real Sociedad.

SCORET: Alexander Sørloth kunne juble for ny nettsus. Foto: Cristina Quicler

Sevilla - Real Sociedad 1-2

Alexander Sørloth scoret igjen da Real Sociedad tok en sterk borteseier mot Sevilla.

Nordmannen ble spilt gjennom av Mikel Merino og vartet opp med en nydelig chip etter 20 minutter.

– Det er så glitrende gjort, utbrøt TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Se Sørloth-scoringen i videovinduet under:

Mål: Sørloth (SOC) 0-1 (20)

Det var trønderens fjerde seriemål denne sesongen, i hans 10. kamp fra start.

Etter scoringen ble det ampert og både Sevillas Ivan Rakitic og Nianzou Kouassi ble utvist.

– Det holdt ikke for Sevilla, men de gjorde et ærlig forsøk. Hvordan i all verden kunne de havne i den situasjonen, kommenterte Osnes.

Se Sevilla få sitt andre røde kort i videovinduet under:

Rødt kort: Nianzou (SEV) (34)

Brais Mendez økte til 2-0 med en lekker avslutning, før Sevillas Rafa Mir reduserte med et vakkert hodestøt like før hvilen.

I den andre omgangen ble det overraskende tøft for Sociedad, men Sørloth og co. klarte å dra seieren i land.

Real Sociedad ligger nå på tredjeplass med 26 poeng. Opp til Real Madrid og Barcelona er det seks og ti poeng.

For Sevilla ser det langt verre ut med like mange poeng som nedrykksplasserte Celta og Cadiz. Kveldens tap er det sjuende for sesongen.