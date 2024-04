Sønderknust Løkberg:

– Akkurat nå prøver jeg å finne motivasjon, sier Kristoffer Løkberg.

– Jeg har det blytungt, sier han.

Viking-profilens stemme brister i det han tar telefonen fra TV 2.

32-åringen er sønderknust etter at han han i mandagens 2. divisjonskamp mot Jerv pådro seg et ankelbrudd.

Bare vel tre minutter var spilt.

– En god gammeldags grisetakling bakfra. Hvordan han ikke ble utvist, må du spørre dommeren om, sier Løkberg.

Dommer Amir Ajjour har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser om saken mandag.

Kristoffer Løkberg vet foreløpig ikke om han må gjennom en operasjon eller ikke, men umiddelbart regner han med at han minst må være på sidelinjen i mellom seks til tolv uker.

– Jeg gledet meg virkelig til å spille kamp igjen, for det gjør jeg ikke for ofte. Jeg tror jeg gledet meg like mye til å spille andrelagskamp mot Jerv som resten av gjengen gjorde til å møte Brann i går, sier Løkberg til TV 2.



– Jeg har virkelig kjempet

Da TV 2 prater med trønderen, har han allerede kommet seg hjem fra sykehuset.

– Jeg vet hvor hardt jeg har jobbet gjennom vinteren for å komme meg inn på laget, sier han.

Timingen kunne knapt vært verre nå som fotballen endelig ruller igjen.

– Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg har lagt ned fleste timer i laget gjennom vinteren. Jeg har virkelig kjempet for å nærme meg spilletid. Det som tærer ekstra på nå er at veien virker så lang tilbake. Andre kan kanskje bli skadet, og så komme seg kjapt tilbake på laget. Men det tærer på meg nå at veien virker veldig lang tilbake akkurat nå, sier han.

Et ungt Viking-lag tok til slutt en imponerende 2-1-seier over Jerv i oppgjøret som ble spilt på SR-Bank Arena.