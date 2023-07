– Dette er det største sviket i norsk fotball. Han skriver seg inn i historien som den største judasen i Lillestrøm, sier leder i Kanari-Fansen, Tony Johansen etter nyheten om at Geir Bakke gir seg i Lillestrøm og går til erkerivalen Vålerenga.

Lillestrøm vil holde en pressekonferanse om situasjonen i ettermiddag.

– Etter tre og et halvt år i Lillestrøm sportsklubb velger jeg å forlate Åråsen og skifte klubb. Det har vært tre og et halvt flotte år i LSK.

– At klubben jeg går til, er Vålerenga, vil sikkert oppleves anstrengt for flere LSK-supportere, men denne muligheten tente meg. Jeg har vært i Vålerenga i seks år tidligere, og det skal bli spennende å komme tilbake, sier Geir Bakke til Vålerenga sin nettside.



– Det er ikke så veldig mye å svare på. Det var like overraskende for oss som for dere, sier talsmannen i Kanari-Fansen Lillestrøm, Joacim Møller.

– Dette kom som lyn fra klar himmel, legger Møller til.



Møller forteller til TV 2 at de er i kontakt med klubben og at de venter på oppdatering på hva som har skjedd.



Leder for Kanari-Fansen forteller at han har snakket litt med noen av de som sitter i styret i klubben og sier at det kom som et litt større sjokk for noen av de han har vært i kontakt med.

– Internt har de nok vist mer enn de jeg har snakket med.

– Vålerenga har kommet med et tilbud som Geir sannsynligvis følte at han ikke kunne si nei til. Det er selvfølgelig synd for oss, og skuffende, sier LSKs styreleder Morten Kokkim til Lillestrøms nettside.

Sebastian Hytten, talsperson i Klanen, forklarer at det per nå er kun LSK som har uttalt seg i saken, men påpeker at når klubben har uttalt seg så er det ingen vei tilbake.

– Klubben har holdt helt tett og det er ikke slippet ut noe rykter om dette, så det var overraskende, men en gledelig nyhet, sier Hytten og legger til:



– Han har vært trener i Vålerenga tidligere, så vi kan vel si det sånn at han kastet bort noen år på Romerike. Men nå er han tilbake der han hører hjemme og så er det morsomt å se at Vålerenga som er ni poeng unna Lillestrøm er mer attraktivt enn de.



KLANEN: Vålerengas supportere, Vålerenga-klanen, på tribunen før eliteseriekampen i fotball mellom VIF og LSK på Intility arena. Foto: Stian Lysberg Solum

Lederen i Kanarifansen forteller at dette kan være med på å skape kaos i spillergruppen, men håper ikke de dveler for mye rundt situasjonen.



– Det er en ting man ikke gjør, og det er å gå til erkerivalen, påpeker Johansen.



Talsmannen i Klanen, Christian Arentz sier at Geir Bakke er Vålerenga-mann og at fansen vil ta han godt imot.

– Han har lykkes med dem før. Samtidig er det en fjær i hatten for LSK, som viser at de er et fint springbrett for trenere som vil ta et nytt steg.



– Kom som en veldig stor overraskelse. Jeg hadde ikke sett den komme i det hele tatt, sier talsmannen i Klanen, Christian Arentz.

– Jeg har vært i dialog med Vålerenga underveis, og de har vært opptatt av prosessen og det å finne en trener som ikke har vært nevnt i media. Det ser de ut til å ha lykkes med. Sånn sett er det morsommere enn om det hadde blitt skrevet om for tre dager sider, fortsetter Arentz.



Talsmannen i Klanen forteller at situasjonen i Enga ikke løses av en ny trener. Han mener det er større utfordringer i klubben enn det.

– Men som type trener kan Geir Bakke absolutt være rett mann som hovedtrener, påpeker han.



Saken oppdateres!