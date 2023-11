– Som å være i skuddveksling med kniv

Jan Ullrich under en pressekonferanse i 2002, etter å ha testet positivt for amfetamin. Foto: RALPH ORLOWSKI

Ullrich var en av sykkelsportens giganter for noen tiår siden. Han utkjempet en rekke ikoniske dueller med amerikanske Lance Armstrong.

Mandag uttalte han seg for aller første gang om dopingbruken i hans daværende lag, Team Telekom. Intervjuet ble gitt til det tyske magasinet Stern.

– Jeg lærte ganske raskt at doping var utbredt. Jeg ble lært opp til at: Du er god, et stort talent, du trener med stort engasjement, du har alle ferdighetene som skal til. Men hvis du vil henge med her hos oss, må du være med på dette (dopingbruken), sier 49-åringen.

Ullrich ble del av Team Telekom i 1995. To år senere vant han Tour de France som den første tyskeren i historien.

Dokumentar

I neste uke slippes det en dokumentar om Ullrichs liv på strømmetjenesten Amazon Prime. Han har ikke tidligere eksplisitt innrømmet doping.

– Den utbredte oppfatningen den gangen var at uten hjelp (doping) ville syklingen være som å gå til en skuddveksling kun bevæpnet med kniv, sier den Rostock-fødte syklisten til Stern.

Ullrich hevder bruken av forbudte midler føltes som normalen.

– Den generelle holdningen var: Hvis du ikke gjør det, hvordan skal du overleve i et ritt? Da sitter du i feltet og vet at du er sannsynligvis er en av dem som ikke har tatt noe, og det er derfor du har null sjanse, sier han.

Ullrich ble suspendert av laget sitt i 2006 for koblinger til den spanske dopinglegen Eufemiano Fuentes. Seks år senere ble han utestengt i to år av Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Jan Ullrich avbilder i 2015. Foto: FABRICE COFFRINI

Rådet til å tie

Det var hovedsakelig juridiske årsaker til at Ullrich ikke snakket om doping i 2006 eller senere, da en rekke andre Telekom-ryttere innrømmet bruk av forbudte stoffer.

I 2006 sa Ullrich at han «ikke ønsket å være en forræder». I 2007 pågikk det en straffesak mot ham.

– Advokatene mine rådet meg til å tie. Jeg fulgte deres råd, men jeg led konsekvensene i lang tid, sier den tidligere sykkelstjernen nå.

Ved siden av Tour de France-sjefen i 1997 tok Ullrich OL-gull i 2000. Han ble verdensmester på tempo både i 1999 og 2001.

(©NTB)