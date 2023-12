Solbakkens bekymring: – En urolighet

Men akkurat ordet fiasko blir ikke brukt når landslagsledelsen skal komme til bunns i hva som gikk galt.

– Det er viktig at vi som driver med det er nøkterne og analyserer med et kaldt hode, forklarer Solbakken i TV 2-podkasten «Fotballrådet».

Han utdyper:

– Det er alltid mange som mister hodet, både velrenommerte kommentatorer i forskjellige kanaler … det blir veldig svart-hvitt, enten fiasko eller kjempesuksess. Sånn kan ikke vi se på det.

Én ting er i alle fall klart: Det blir ikke mesterskap på Norge i 2024.

SKUFFELSE: Norge kom seg verken til Nations League-playoff eller EM via den ordinære kvalifiseringen. Her er Ståle Solbakken etter kampen i Skottland i høst, der flere av nøkkelspillerne manglet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Må utnytte Erling bedre

På våren skal det spilles treningskamper, før veien til VM begynner med Nations League på høsten.

I mellomtiden ser Ståle Solbakken og co. på hvor de kan forbedre seg.

Han mener at de er blitt mye bedre når det kommer til å spille mot etablert forsvar.

– Det ser vi på hvordan motstanderen tar hensyn til oss på, sier Solbakken, som også viser til flere statistikker som underbygger poenget.

– Vi må utnytte Erling (Braut Haaland), for eksempel, bedre i overgangsfasen. Mot Spania, i første omgang, skal han ha ballen to ganger hvor han kan komme alene med keeper. Sånne ting må vi forsikre oss om at vi gjør.

I motsatt ende av banen kommer en bekymring inn i bildet.

– Vi slipper til få sjanser imot oss. Likevel er det litt en urolighet at vi ikke liker å lide, synes jeg, da.

Landslagssjefen fortsetter, svært engasjert:

– I en kvalifisering med så få kamper, må vi like lidelsen. Det å like og forsvare seg i perioder hvor motstanderen er god eller hvor vi kommer litt ut av det.

– Det er mange søramerikanske land veldig gode til. Noen av de mindre landene i Europa, som har kommet til sluttspillet, har vært gode til å forsvare egen boks når det kommer til å lide og å blokkere skudd. Det er en stor del av det som vi kan bikke til vår fordel, mener landslagssjefen – og varsler:

– Det kommer vi til å jobbe med, varsler han.

Tar selvkritikk

For sin egen del er han klar på hvor det gikk galt i EM-kvalifiseringen.

– Den klart største tabben jeg gjør i den kvalifiseringen, er måten jeg agerer på etter at Leo (Østigård) faller mot Skottland og er uheldig. Og det kommer ut av ingenting, sier Solbakken.

Han snakker om kampen på Ullevaal i juni. Der var fotballgutta på vei mot en svært viktig seier, før alt plutselig raknet og det heller ble tap.

Ifølge Solbakken gikk ingenting etter planen.

Han poengterer at det tross alt var lenge igjen av kampen, i og med at det ville bli mye tilleggstid, da Skottland utlignet til 1-1.

– Da slutter vi å spille vårt spill, både defensivt og offensivt. Jeg er da øverste leder og klarer ikke å ta tak i det på sidelinjen.

Landslagssjefen konstaterer at det tross alt hadde vært langt bedre med uavgjort enn ingenting.

– Det irriterer meg den dag i dag. Da falt vi litt sammen. Vi hadde friske folk på banen, og vi hadde slitne folk på banen. De friske folka gikk amok istedenfor at vi spilte grunnspillet vårt i ti-tolv lange minutter mot et veldig slitent Skottland-lag. Det er noe som gnager meg veldig.

– Ikke gitt ordre om

En selvkritisk Solbakken er klar på at de bare skulle ha fortsatt å spille sitt spill.

– Så går vi over til en plan B som ingen er trent på, eller som ikke jeg har gitt ordre om. Jeg får ikke samlet det eller ordnet det. Jeg burde kanskje: «Nå må du legge deg ned, nå må du sende ut en lapp», ikke sant?

– Jeg tror at skuffelsen rammet oss litt på benken. Og så står du der og så renner minuttene unna. Så er det fem ville hester, som var innbyttere, og fem slagferdige. Så blir det ikke en felles idé om hvordan vi skal angripe de ti siste minuttene etter 1-1. Det blir en mental, ekstrem skuffelse som preger fotballhjernene, forklarer han.