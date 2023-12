Solbakken-venn til Rosenborg: – Han er en bunnsolid kar

Rosenborgs nye trener er et ubeskrevet blad for de fleste. Men ikke for Ståle Solbakken.

– Jeg kjenner Alfred veldig godt. Han er en bunnsolid kar, som har en klar formening om hvordan han skal trene et lag, sier landslagssjefen til TV 2.

Torsdag kveld ble Alfred Johansson presentert som ny Rosenborg-trener.

33-åringen hentes fra FC København, hvor han har vært trener for U19-laget.

Solbakken ansatte i sin tid svensken i FC København.

Johansson hadde allerede vært i den danske klubben, og ble da hentet tilbake fra svensk fotball av Solbakken.

Avviser «agent-rolle»

Han begynte som trener for U17-laget, og rykket senere opp til U19-laget.

– Han har en klar formening om sitt lederskap, og er en ung, fremadstormende, ambisiøs kar som har klare tanker om selve fotballspillet, men også om lederskap. Han er en spennende type, sier Solbakken.

– Hvordan tror du han vil passe inn i Rosenborg?

– Det tror jeg kan gå bra.

– De har sikkert hatt veldig gode og nøye samtaler om hvordan de skal arbeide sammen for å få mest mulig ut av de ressursene som er der. Jeg tipper at de har gjort et veldig grundig arbeid, svarer Solbakken.

Han avviser på det sterkeste at han har hatt noen rolle i ansettelsen.

– Overhodet ikke.

– Jeg har snakket med Alfred en gang eller to, det har jeg gjort. Men jeg har overhodet ikke hatt noe med det å gjøre.

– Hva har du og Alfred snakket om?

– Det får du spørre ham om. Vi snakker jevnlig og har vært i jevnlig kontakt siden jeg stoppet i FCK, forklarer Solbakken.

Johansson har aldri tidligere trent et a-lag på seniornivå. Han har imidlertid et godt rykte i hjemlandet.

– Han er en av Sveriges mest lovende trenere. Johansson stiller store krav til sine omgivelser og beskrives som en faglig sterk person både på og utenfor treningsbanen, og liker å spille 4-3-3 med tempo og intensivt press, sier Oskar Månsson, redaktør i FotballSthlm til TV 2.



Svarer på Mini-skepsis

Nå skal Johansson gjenreise et Rosenborg-lag som sliter både økonomisk og sportslig. Ansettelsen blir ikke bare tatt godt imot i Trondheim.

Klubblegenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen syntes at «det virker veldig rart å ansette en juniortrener til Norges største klubb».

– Det går jo an å stille det spørsmålet. Samtidig er det ikke noen garantier. Det har historien vist i Rosenborg over et stykke tid, påpeker Solbakken.

– Enhver treneransettelse er et snev av gambling i forhold til forventninger. Det er ingen som har fasiten der. Både unge og gamle kan gå på suksess og mindre suksess. Sånn er det jo bare. Alfred er en som tenker nøye gjennom ting, og Rosenborg har helt sikkert tenkt nøye gjennom det. Så det kan bli veldig bra, tror Solbakken.

Noa Bachner, fotballjournalist i svenske Expressen, sier at Johansson har vært aktuell som hovedtrener for klubber i Allsvenskan ved flere anledninger.

FOTBALLJOURNALIST: Noa Bachner jobber med svensk fotball i Expressen. Foto: Skjermdump Twitter / X

Bachner mener det er åpenbart at Johansson har ventet på rett type jobb.

– En av grunnene til at han har blitt pratet om i Sverige, er at han har vært en stemme i debatten om hvorfor Sverige har sakket etter dansk og norsk fotball. Det var en stor debatt for to år siden om hvorvidt vår talentutvikling fungerte dårlig. Vi så at norske og danske klubber lå foran, tjente mer penger på overganger, og landslagene var på rett vei, sier den svenske reporteren.

Norges landslagssjef roser lederstilen til mannen trønderne har valgt å satse på.

– Jeg synes han er rolig og reflektert, men samtidig har han et temperament. Jeg synes han har en fin balanse sånn jeg opplever ham. Han er glad i å snakke og diskutere fotball, og han kan mye om fotball. Og han er glad i mennesker, så det er et godt utgangspunkt, sier Solbakken.

– Ikke en romantiker

– Hvilken type fotball spiller han?

– Det er ikke så langt fra det tradisjonelle Rosenborg vil se både formasjonsmessig og at han er ganske angrepsvillig. Men han vil nok som alle andre se an mannskapet. Han kan og være en pragmatiker, så han er ikke en romantiker. Han er en som ser spillet godt, og som kan finne forskjellige løsninger. Det er ikke sånn at alt han har gjort er støpt, i hvert fall ikke sånn jeg har oppfattet ham, svarer Solbakken.

I Sverige sier de at Johansson sverger til 4-3-3-formasjonen.

– Samtidig er han fleksibel og flink til å tilpasse seg motstanderne. Han er tilpasningsdyktig og kan være kynisk når det gjelder å spille for å oppnå resultatet. Han forbereder seg alltid på ulike scenarioer under kamper, sier Josip Ladan fra TuttoSvenskan, Sveriges største podkast om Allsvenskan.

Han fortsetter:

– Fotball er livet hans, men han unngår å bli så oppslukt at det blir skadelig. Han er dyktig både med mennesker og taktisk sett. Han har en klar visjon for hvordan han vil at laget hans skal spille, samtidig som han gir individuell tilbakemelding til spillerne for å integrere dem bedre i det taktiske systemet. Å få ulike typer mennesker til å jobbe sammen er en av hans styrker.