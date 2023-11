Solbakken ut mot Fifa-toppene: – Noe som er pill råttent

KLAR TALE: Ståle Solbakken forstår lite av prosessen som har ledet fram til at Saudi-Arabia trolig blir VM-vertskap i 2034. Foto: Lage Ask / TV 2

Saudi-Arabia er eneste søker og får trolig fotball-VM i 2034. Landslagssjef Ståle Solbakken rister på hodet og kommer med en utfordring til stormaktene.

Saudi-Arabia har alle muligheter til å få arrangere fotball-VM i 2034. Det ble klart etter at Australia trakk sitt kandidatur tirsdag.

Den offisielle tildelingen skjer trolig først neste år, men Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og president Gianni Infantino står uten andre kandidater.

– Det er som forventet. Dette er noe som har ligget i kortene lenge, at de (Saudi-Arabia) kom til å bli tildelt dette verdensmesterskapet etter en prosess som mildt sagt har vært merkelig. Det viser bare hvilken makt de øverste i Fifa og Infantino har, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NTB.

– Her er det bare på trumfe gjennom fra A til Å, uten at det har vært noen form for demokratisk prosess, legger han til.

FÅR KRITIKK: Fifa-president Gianni Infantino. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

– Pill råttent

Onsdag fyrte fotballpresident Lise Klaveness løs mot Fifa og president Infantino i et intervju med NTB. Hun pekte på at det tilsynelatende ikke har vært reell konkurranse om tildelingen av sluttspillene i 2030 og 2034.

Klaveness sa også at Fifa-presidenten «har vært svært aktiv i å sørge for at dette ble resultatet».

Landslagssjef Solbakken er like kritisk til måten ting er løst på.

– Det er ikke komplisert å se at dette er riv ruskende galt, og det er ikke komplisert å fordømme det. Det som er komplisert er å forstå disse mekanismene, sier han – og utdyper:

– Hvis Saudi-Arabias VM-kandidatur skal stemmes over, og det er 220 medlemsland til stede, får de garantert 200 stemmer. Da er det noe som er pill råttent.

REAGERER: – Da er det noe som er pill råttent, sier Solbakken. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Klar utfordring

På spørsmål om hva som må til for å rydde opp i beslutningsprosessene og fotballen internasjonalt, svarer landslagssjefen at det må flere ledere av Lise Klaveness' kaliber inn.

Deretter retter han en krystallklar utfordring til fotballnasjoner med mer historisk tyngde enn Norge.

– Og inngangen til dette må være at de store og sterke fotballnasjonene stiller seg mot Fifa. Det blir ikke VM uten Brasil, England, Tyskland, Spania og Italia. Det er der nøkkelen ligger, tror jeg. Disse må gå sammen, sier Solbakken.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) opplyste tirsdag at den saudiarabiske søknaden for 2034 må gjennom en grundig evalueringsprosess opp mot et sett gitte kriterier.

– Dialogen vil fokusere på prioriterte områder som infrastruktur, tjenester, kommersielle hensyn, bærekraft og menneskerettigheter, het det i en melding Fifa.

Formell tildeling av mesterskapet i 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år.

(©NTB)