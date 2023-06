Solbakken svarer på Pellegrino-stikket: – Litt annerledes

– Han har litt dugg på øynene så jeg får ikke gjort noe med det, sa Pellegrino til TV 2 etter nedsablingen over HamKam søndag.

Bodø/Glimt-stjernen var ikke blant de uttatte i landslagssjef Ståle Solbakkens landslagstropp til kampene mot Skottland og Kypros.



– Er du skuffet over å ikke bli tatt ut på norske landslaget?

– Det tror jeg sier seg selv. Men det er sinnssykt hyggelig å se alle tilbakemeldingene jeg har fått i etterkant. Det viser at jeg har gjort noe riktig, fortsatte Pellegrino.

– Det må vi tåle

Pellegrino ble 2. juni tatt ut i landslagstroppen til Tanzania, da begge foreldrene er fra landet.

Uttalelsene til 32-åringen tar Solbakken med et stort smil:

– Det må vi tåle.

– Forstår du at norske fotballsupportere stusser over at han ikke blir tatt ut?

– Ja og nei. Ja, fordi han scorer veldig mye mål på et veldig godt Bodø/Glimt-lag. Det er ikke sånn at vi ikke ser det. Jeg ser med internasjonalt perspektiv på det. I år har jeg sett ham live tre ganger, med to kamper på Åråsen, hvor det har vært gress og tett. Da synes jeg det er litt annerledes.

– Ser alt

Pellegrino er toppscorer i Eliteserien med tolv mål på elleve kamper.

Lagkompisene Brice Wembangomo, Hugo Vetlesen og Patrick Berg er alle en del av troppen til Solbakken.

Nevnte Vetlesen har vel å merke fått innvilget fri for å fullføre overgangen til belgiske Club Brugge.

– Jeg har sett Zürich, Zagreb, Arsenal og Linfield borte. Vi er seks i støtteapparatet: Meg, Brede (Hangeland, spilleransvarlig), Kent (Bergersen, assistent), Andrew (Findlay, analytiker), Bjørn Vidar (Stenersen, fysisk trener) og Bård (Wiggen, fagkoordinator) som ser alt av spillere – hele tiden, sier Solbakken.

FAVORITT: Amahl Pellegrino er en stjerne i Bodø. Av naturlige årsaker. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han legger til:

– Han har fantastiske avslutningsegenskaper og vi synes ikke at han er en dårlig fotballspiller. Men vi tar jo ut den troppen og laget som vi mener er riktig i et internasjonalt perspektiv i forhold til hva det kreves i en kamp med internasjonalt tempo. Det er en litt annen ramme og intensitet enn det er i mange av de kampene som Bodø/Glimt opplever til vanlig.

Lørdag fra kl. 17.00: Se Norge-Skottland på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.